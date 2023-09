Deja Cruz Azul el sótano al vencer a San Luis; Se impone por 2-1

El Atlético se mantiene como líder en el torneo Apertura 2023

Un tanque de oxígeno le llegó a Cruz Azul, pues ante todo pronóstico, logró vencer al líder del torneo, el Atlético de San Luis, tras imponerse por marcador de 2-1 en el Estadio Alfonso Lastras y así encontrar la luz al final del tunel, para poder salir del fondo de la tabla general y conseguir su segunda victoria en el Apertura 2023.

Cuando el conjunto cementero se encontraba con mayor presión, dominado por el equipo dirigido por Gustavo Leal, en el inicio del segundo tiempo, apareció Charly Rodríguez para poner un centro al área, que fue bien medido por Carlos Rotondi, que en un intento de palomita impactó el balón con la cabeza, enviándolo al fondo de la portería de los potosinos.

Pero el líder del torneo no bajó los brazos y buscó el empate, pues no quería caer en casa ante el sotanero general y apareció Dieter Villalpando con una genialidad, pegándole a la redonda desde fuera del área y sacando un remate prácticamente imparable, que se incrustó en las redes de la meta celeste, poniendo el 1-1 en el marcador y nivelando la balanza en el encuentro.

Pese a que Cruz Azul tuvo algunas jugadas a la ofensiva en varios lapsos del partido, no pudo concretar otra anotación, mientras que los locales también tuvieron oportunidades claras, una de ellas en un triple remate por parte de Juan Sanabria, posteriormente lo intento Jordan Silva y culminó Ricardo Chávez enviando la de gajos por encima de la meta defendida por Andrés Gudiño.

Asimismo, Mateo Klimowicz, Leonardo Bonatini y Jhon Murillo tuvieron jugadas frente a la portería rival, pero no pudieron anotar.

La fortuna le sonrió a los pupilos de Joaquín Moreno, ya que mediante la revisión en el VAR, el árbitro Adonai Escobedo decretó penalti a favor de los celestes, pues Ricardo Chávez tocó el balón con el codo dentro del área, por lo que Uriel Antuna fue el encargado de cobrar la pena máxima, venciendo sin problemas al portero Diego Urtiaga, para poner el 2-1 definitivo.

Pese a la derrota, el Atlético de San Luis se mantiene como líder del torneo de Apertura 2023 con 19 puntos, mientras que Cruz Azul salió del fondo de la tabla general al llegar a ocho unidades y ubicarse en el lugar 16.

