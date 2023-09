Descartan dar espacio a Julio Urías en la LMB

Actualmente “sería inapropiado” ; El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, dijo que el lanzador sinaloense se encuentra en licencia administrativa por los Dodgers tras golpear a su pareja

El lanzador mexicano Julio Urías fue puesto en “licencia administrativa” por Los Dodgers de Los Ángeles, debido a que es investigado por el delito grave de lesiones corporales a su cónyuge.

En la Liga Mexicana de Béisbol, el presidente Horacio de la Vega comentó que el pelotero “merece una oportunidad en el futuro” en la competencia que se desarrolla en territorio mexicano, pero “sería inapropiado darle un espacio de manera inmediata”.

“Es una cosa que hemos platicado ampliamente, no podemos tener una precisión puntual, sin embargo, hay que dejar que corran los trámites, es desafortunado lo que ocurrió con Julio (Urías), tengo el gusto de conocerlo, es un gran pelotero, un gran caballo. No obstante lo anterior, sería inapropiado darle un espacio de manera inmediata por muchas razones, pero estoy seguro que merece una oportunidad en el futuro, de estar participando en la Liga Mexicana de Béisbol”, comentó Horacio de la Vega, presidente de la LMB.

Julio Urías es señalado por segunda ocasión por un posible delito de “violencia doméstica” y fue puesto en “licencia administrativa”, de acuerdo a un comunicado de la MLB publicado el 6 de septiembre del 2023.

“Según un acuerdo entre MLB y MLBPA, Julio Urías ha sido puesto en licencia administrativa hasta nuevo aviso, mientras MLB continúa su investigación en curso. La licencia administrativa, que entra en vigor de inmediato, no es disciplinaria según la Política Conjunta sobre Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil. Nos abstendremos de hacer más comentarios hasta el momento adecuado”, según reza el comunicado emitido por MLB.

La Liga Mexicana de Béisbol había salido como una opción para Julio Urías, en caso de que no pueda continuar su carrera deportiva con Los Dodgers de Los Ángeles, franquicia en donde lleva casi siete años; aunque el presidente de la LMB, Horacio de la Vega, considera que no es una opción de “manera inmediata”, aunque no descarta que eso sea posible en el futuro.

Julio Urías deberá presentarse este miércoles 27 de septiembre a la audiencia ante un juez para responder a la acusación.

