Djokovic se mantiene firme en US Open y avanza a Cuartos de Final

Venciendo en tres sets al croata Borna Gojo durante los Octavos de Final del US Open, ‘Nole’ obtuvo su boleto a los Cuartos de Final del certamen, en donde se medirá contra Taylor Fritz

Tras el monumental susto de la ronda anterior, Novak Djokovic vivió una cómoda victoria frente al croata Borna Gojo que lo coloca en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El astro serbio batió a Gojo, número 105 de la ATP, por 6-2, 7-5 y 6-4 en dos horas y 25 minutos sobre la pista central de Nueva York y sigue en ruta hacia su título 24 de Grand Slam.

Djokovic, que ha alcanzado los cuartos en Nueva York en 13 de sus 17 participaciones, enfrentará por un puesto en las semifinales a un tenista local, Taylor Fritz (noveno de la ATP).

El serbio nunca ha perdido con Fritz, campeón el año pasado en Indian Wells, en sus siete enfrentamientos anteriores.

El californiano, sin embargo, ha rendido a muy alto nivel en esta primera semana en Flushing Meadows y es el único jugador que no ha cedido un solo set y solo ha recibido un quiebre.

En caso de batir a Fritz, a Djokovic le esperará con seguridad otro duelo ante un jugador local, ya sea el joven Ben Shelton o el consolidado Frances Tiafoe.

Son tres estadounidenses en cuartos por primera vez desde 2005 y eso es genial para el tenis estadounidense y para el US Open”, subrayó Djokovic en la pista.

Taylor (Fritz) se ha establecido en los últimos años como un top-10 de la ATP. Ha jugado muy buen tenis particularmente en pista dura en su país y ha mejorado mucho estos años”, reconoció el astro serbio.

Los partidos ahora solo van a ser más difíciles, pero estoy listo para ello”, aseguró Djokovic, a quien gran parte de los aficionados del tenis desea ver de nuevo en una final de Grand Slam contra el prodigio español Carlos Alcaraz.

Frente a Gojo, Djokovic disfrutó de todas las facilidades que le negó su compatriota Laslo Djere, quien le obligó a levantar dos sets en una épica remontada de casi cuatro horas en la madrugada de Nueva York.

El croata, novato en estas alturas de Grand Slam y sin ningún trofeo en su palmarés, apenas levantó la cabeza en el inicio del segundo set con un quiebre temprano con el que se avanzó 2-0.

Inmediatamente Gojo se saboteó a sí mismo cometiendo cuatro doble faltas que permitieron a Djokovic devolverle el ‘break’ y retomar el impulso hacia una inapelable victoria.

Una de las claves fue neutralizar su servicio, reducir el número de ‘aces’ y golpes ganadores”, dijo Djokovic sobre el partido.

Manejé mi energía, lo hice bien en momentos importantes y estoy contento de ganar en tres sets”, afirmó ‘Nole’ antes de explicar las continuas y encendidas interacciones que mantiene con sus entrenadores en el palco. Ellos me mantienen afilados y yo a ellos también”, bromeó.

