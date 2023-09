Eduardo Fentanes vislumbra en qué mejorar con Necaxa para trascender

Previo a que debute con la escuadra hidrocálida en la Jornada 8 del Apertura 2023 ante FC Juárez, el estratega sudamericano revela el detalle a trabajar en el conjunto de Aguascalientes

Todo está listo para que Eduardo Fentanes debute en el banquillo del Necaxa, cuando reciba a FC Juárez en la Jornada 8, en sus primeras palabras como estratega de los Rayos, dejó en claro que tendrán que recuperar la plantilla en el tema mental, como primera tarea.

Por lo anímico, la parte mental es la que primero se afecta y le hace perder la confianza en la cancha. El nivel en el que se han desempeñado estas jornadas, no es el verdadero nivel de los jugadores. Siempre pasa, es un nuevo punto de partida, cambia la actitud y no solo en el discurso, en las acciones día a día, entrenamientos competidos, volver a las bases, desde lo individual pasar a tener parejas, luego en sectores y finalmente un equipo conectado y renovado, es un proceso, el cambio de conducta es inmediato pero la ejecución de conceptos es pausado”, dijo.

Fentanes llega tras haber sido despedido el torneo pasado con Santos, donde presume un 54% de efectividad, pero además debutar e impulsar la cantera santista, receta que sin duda quiere emular ahora en los Rayos.

Fue de los puntos medulares, donde nos sentimos adecuados tanto el club y el cuerpo técnico, fue fundamental porque vi el proceso formativo en mi puesto anterior. Tienen cuatro, cinco años, trabajando de una manera muy clara y reclutando bien. No solo es debutar, incluso atenta con el proceso, yo creo en el debut en el momento que pueda tener continuidad y luego consolidar jugadores. Consolidar jugadores te da identidad y lo que necesita este equipo es crear identidad”.

Por último, el timonel habló del trabajo destacado que está haciendo Diego Mejía con Juárez e incluso reveló que ya lo había invitado a trabajar en su staff técnico.

Juárez está viviendo un buen momento, le están dando continuidad al trabajo de Diego Mejía, lo tuve de jugador en Dorados y sé de su capacidad, en algún momento lo invité a trabajar en el staff de entrenador, han invertido bien. La expectativa es que con este recambio, seamos más competitivos, no solo en casa también fuera y mostrar esta mejor versión”, concluyó.

