Ejecutan a transeúnte en Ciudad Obregón

El ataque armado ocurrió en la colonia Beltrones

Un hombre no identificado fue asesinado la noche del pasado domingo 10 de septiembre en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón.

Los hechos fueron reportados a la línea de emergencia 911, alrededor de las 22:15 horas, en las calles Lluvia de Estrellas y bulevar Las Torres.

Al lugar ubicado al nororiente de la ciudad acudieron agentes de la Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional, como primeros respondientes.

En el sitio hallaron al hombre no identificado con varias heridas, quien fue revisado por paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que no tenía signos vitales.

De inmediato se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y al lugar llegaron criminólogos de Servicios Periciales, para levantar indicios.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia respectiva.

