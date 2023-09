Elogia José Sulaimán a “Canelo” Álvarez

Es la máxima estrella mundial, dijo; El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, declinó hacer un pronóstico sobre el enfrentamiento entre el tapatío y el estadounidense Jermell Charlo del próximo sábado

Agencias

Mientras que Saúl Álvarez (59-2-2, 39 K.O) busca fortalecer su legado en los años que le quedan como boxeador profesional, otros sueñan con vencerlo y hacerse parte de la exposición que cobija al mexicano, consideró Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Todo el que pelea contra el Canelo tiene todo por ganar, porque es la máxima estrella mundial, todos quieren enfrentarlo, porque representa una mejor paga y más exposición ante los medios. Si le ganas, te cambia la vida y el curso de la historia. Y el Canelo se lo juega todo, una derrota es retroceso en muchas cosas”, señaló el directivo sobre la relevancia que mantiene el tapatío.

Respecto al legado del ‘Canelo’, Sulaimán no titubea en colocarlo entre las leyendas del boxeo mexicano.

No me gusta eso de los números, es muy entretenido como aficionado hacerlo, pero el boxeo es de época, la era de cada uno: El Raúl el Ratón Macías, el Púas Olivares, Daniel Zaragoza, la Chiquita González, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera, Carlos Zárate el Cañas, JC Chávez… Y el Canelo es un gran campeón, está arriba en la lista”.

El próximo 30 de septiembre, en Las Vegas, Nevada, Saúl Álvarez se medirá ante el estadunidense Jermell Charlo (35-1-1, 19 K.O), en un combate pactado a 168 libras, por el campeonato indiscutido del peso Supermediano, el cual Sulaimán no se atreve a dar un pronóstico.

Nunca han pelado dos campeones en época de cuatro cinturones, Charlo en superwelter y Canelo en supermedio, será una gran batalla. No hay altura, hay peso, Canelo tiene la experiencia en estos cuadriláteros de muchos años, pero hay que ver cómo el pasar de los años le quita la habilidad a los boxeadores, por eso el Canelo fue a una preparación que no lo había hecho (campamento en Truckee, en las montañas del norte de California)”, dijo.

Sobre la diferencia entre ambos pugilistas, Sulaimán agregó: Canelo es muy inteligente; Charlo es más técnico, cierra fuerte las peleas. Al Canelo se le ha visto que en sus últimas peleas disminuye su potencia en los últimos rounds, pero con esta preparación se buscó tener esa oxigenación. Será interesante por los primeros rounds, veo mucha estrategia y las esquinas tendrán mucho que ver”.

Comparte esto: Twitter

Facebook