Exhorta AEPC a reforzar los valores en casa

La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), condenó los hechos registrados en el Cetis 69 de Ciudad Obregón, donde un estudiante fue agredido por otro compañero, dejándolo inconsciente, y llamó a los padres de familia a reforzar los valores en casa para respetar al prójimo y evitar peleas.

Cecilio Luna Salazar, presidente de la AEPAF, señaló que este tipo de eventos son muy lamentables y es parte de la educación que se les debe impartir en el hogar, el respetar las reglas, a los compañeros y al prójimo.

Indicó que las autoridades del plantel ya tomaron cartas en el asunto, y tomarán la medidas necesarias para evitar que este tipo de incidentes ocurra nuevamente, por lo que pidió la comprensión en el tema para no vulnerar los derechos tanto del menor que recibió la agresión como el que la impartió.

“Nuevamente reiteramos el llamado a los padres de familia a que estén muy atentos a este tipo de actitudes porque no pueden estar ocurriendo. Sabemos que puede existir una que otra acción que puede detonar ese tipo de conductas, pero deben ser lo menos posible o en este caso, evitarse por completo”, dijo.

Agregó que el menor agresor no fue suspendido, ya que en este tipo de situaciones se activa un protocolo de actuación; y puede haber una sanción, pero dependerá de lo que determine la autoridad en este caso.

