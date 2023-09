Faltan 10 mil adultos mayores de tramitar su tarjeta Bienestar

Ivanova de los Reyes

Alrededor de 10 mil derechohabientes de Sonora no han realizado el cambio de tarjeta al Banco del Bienestar para recibir el pago de su pensión del bimestre que comprende septiembre-octubre, informó Jorge Taddei Bringas.

El delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, mencionó que son 300 mil adultos mayores en la entidad de los cuales 280 mil ya tienen su tarjeta Bienestar, y el resto, los están llamando para que acudan a los Centros Integradores o módulos de Bienestar de cada municipio para que hagan el cambio y puedan recibir este apoyo.

“Llamamos a los ciudadanos que no han cambiado la tarjeta de otros bancos para que la cambien a Bienestar porque ya no se les va a depositar en las otras tarjetas. El dinero ahí esta pero no se los vamos a depositarhasta que hagan el cambio de tarjeta”, dijo.

En el caso de Hermosillo, comentó que hay módulos en el Centro de Usos Múltiples (CUM) para facilitar la atención y traslado de los beneficiarios de este apoyo.

“Hablamos de 300 mil adultos mayores en Sonora, 33 mil personas con discapacidad y siete mil niñas y niños de madres trabajadoras, es decir, un universo de 340 mil derechohabientes beneficiados con este programa”, abundó.

Agregó que en los pueblos donde hay bancos Bienestar en construcción, se realizará el depósito en su tarjeta el día 29 de septiembre para que los beneficiados puedan cambiarlo en su sucursal más cercana.

