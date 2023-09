Hostigan a mujer yaqui en el Mercado Municipal de Guaymas

KARLA MONTAÑO B

Una mujer indígena ha sido víctima de hostigamiento por parte de comerciante del mercado municipal.

Se trata de Ramona quien durante 40 años ha trabajado en un puesto de verduras en el callejón Porfirio Díaz de donde han querido retirarla.

En las últimas semanas la mujer ha sido agredida por un locatario de nombre Jesús que la insulta y amenaza con retirarla del lugar.

El comerciante se queja de la obstrucción a la puerta de su negocio lo que por años se ha discutido para generar un conflicto en el que Ramona ha salido airosa.

Aun cuando tiene permiso vigente, la señora no deja de ser molestada por el varón por lo que pudiera haber denuncia por violencia de género.

Últimamente me han querido quitar, reveló, no sé por qué si yo no le hago daño a nadie.

Dicen que tengo mucho espacio y me quitaron parte de mi puesto para otra persona, dijo.

Me han querido quitar, me han afectado mucho, pero yo voy a seguir trabajando hasta que Dios quiera porque estoy aquí desde hace muchos años y tengo el derecho, expresó.

