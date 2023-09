Inicia 4ta edición de la Semana de Seguridad Vial Ferroviaria

Con la colaboración de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y más de 100 asociaciones y voluntarios inicia la Semana de Seguridad Vial Ferroviaria en México, esfuerzo que se realiza de manera paralela en Estados Unidos y Canadá.

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Con el impulso de seguir haciendo crecer al ferrocarril de carga y de sumar a los trenes pasajeros como parte de este crecimiento, la seguridad vial ferroviaria cobra un papel fundamental en la convivencia con este medio de trasporte vital para el sector industrial automotriz, alimentación de bienes de consumo y en el mediano plazo para el turístico.

En México diario circulan alrededor de 500 trenes a lo largo de 23,389 km de la red ferroviaria en 28 estados de la República. De acuerdo con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), durante 2022 se registraron 704 arrollamientos en México en cruces a nivel, esto es un promedio de dos incidentes diarios.

Estos hechos pueden ser prevenibles con la debida precaución de las personas que conducen un auto particular, de transporte de carga y/o pasajeros, con la premisa que no hay opción de ganarle el paso al tren, porque este tiene derecho de paso y porque no puede frenarse de manera inmediata.

De ahí que la campaña tiene por objetivo final salvar vidas y prevenir accidentes llevando información oportuna a todas las personas que conviven con el tren los cuales pueden ser peatones, conductores, ciclistas, así como, turistas, fotógrafos periodistas o influencers que realizan tomas en las vías y/o que practican deportes de riesgo.

En este esfuerzo participan la Asociación Mexicana de Ferrocarriles con los concesionarios ferroviarios, cámaras y asociaciones, así como autoridad federales, estatales y municipales.

Este año el lema de la campaña, que se realiza del 18 al 23 de septiembre es compartido con la ARTF “No te pongas entre la vía y la muerte” frase que destaca la importancia de que tiene tener precaución al convivir con el tren. A la par de las acciones en México en Estados Unidos y Canadá tienen lugar acciones similares bajo el liderazgo de la Organización Operation Lifesaver con el hashtag #VesVíasPiensaenTren.

A lo largo de la semana de seguridad se realizarán 9 volanteos en 6 estados de la República, los cuales dos encabezan el mayor número de accidentes: Nuevo León y Jalisco. Además de que tanto municipios como autoridades estatales y federales, así como asociaciones y cámaras colaborarán en las acciones de comunicación para replicar el mensaje de la campaña #VesVíasPiensaenTren, entre las recomendaciones que se estarán difundiendo se encuentran:

Los conductores de autotransporte y vehículos particulares deben tener precaución al cruzar la vía del tren. Hacer alto total, bajar la música y evitar cualquier distractor, mirar en ambas direcciones de la vía.

No tomar fotos o realizar actividades en las vías, si se realiza alguna actividad debe de ser al menos 15 metros de distancia.

Evitar cruzar la vía del tren a bordo de la bicicleta, se recomienda descender y cruzar de forma segura.

Por eso no importa si estás en la inmediación de la vía o vas en bicicleta, carro o camión, si Ves Vía Piensa en el Tren, la responsabilidad es de todos. No arriesgues tu vida, ni la de quienes te acompañan.

Comparte esto: Twitter

Facebook