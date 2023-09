Jordy Caicedo no celebrará en caso de anotarle a Tigres

El delantero de Atlas, Jordy Caicedo, aseguró que tiene una razón especial para no celebrar en caso de anotarle a los Tigres de la UANL

REDACCIÓN

El equipo de Atlas prepara su duelo contra Tigres de la UANL este domingo, el cual tendrá tintes especiales para gente como Jordy Caicedo, quien se enfrentará a sus excompañeros. Sin embargo, el atacante aseguró que por su mente no pasa celebrar un gol en caso de que tenga la fortuna de hacerse presente en el marcador.

Me manejo mucho por las emociones. Me ha tocado estar en equipos distintos y marcarle a mis ex equipos y no he festejado por respeto. Si tengo oportunidad el domingo de marcar, seguramente no lo haré, por respeto”, dijo.

A pesar de que su etapa por los felinos no fue lo que esperaba, guarda un cariño especial, además, cabe recordar que su ficha aún pertenece a los regios, ya que se encuentra en Atlas en calidad de préstamo.

Es el equipo que me abrió las puertas del futbol mexicano, tengo un aprecio muy importante por el club, mi hija nació en Monterrey y es difícil de olvidar, me trataron muy bien, no salieron las cosas como queríamos, pero dejé amigos en el club que significan mucho. Es fútbol, ahora solo pienso en Atlas, pienso en la hinchada de Atlas, en darle alegrías al club y darme alegrías a mí mismo, la alegría me la doy y se la doy al club, a la hinchada, marcando”, sentenció.

Los Rojinegros preparan el duelo del sábado con jugadores como Anderson Santamaría, Brian Lozano y Eduardo Aguirre trabajando de forma diferenciada debido a sus respectivas lesiones.

