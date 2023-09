Julián Quiñones suma apoyo en la Selección Mexicana

Héctor Moreno consideró que cuando Julián Quiñones termine el proceso de naturalización, tendrá los mismos derechos que cualquier mexicano

AGENCIAS

El defensor Héctor Moreno ve con buenos ojos el que Julián Quiñones esté en la Selección Mexicana, luego de que termine el proceso de naturalización tendrá los mismos derechos que cualquier mexicano.

“Una vez que él termine su proceso de naturalización tiene todos los derechos como mexicano, si dentro de la cancha lo demuestra y encaja en el estilo de juego de Jimmy (Lozano), no puedo dar una opinión si merece o no, no hay ningún tipo de debate, tiene los mismos derechos y la posibilidad de portar los colores de la Selección. La crítica es diferenciada en los jugadores, siempre en cuándo en que el entrenador del turno lo contemple”, mencionó.

Por otra parte, Héctor Moreno habló positivamente de los primeros entrenamientos de Jesús Manuel Corona y considera que la jerarquía que consiguió en Europa ayude a la plantilla.

“Jesús viene de buena manera, físicamente viene muy bien, es diferente al jovencito que se fue, está comprometido con la profesión, lo demuestra en cada entrenamiento. La jerarquía que ha adquirido en Europa nos ayuda a llevar al club a los más altos estándares, es una gran adición al club, es bonito para la afición ver a alguien de casa después de un exitoso paso por Europa, lo conozco, sé lo que nos puede dar como jugador”, declaró.

Héctor Moreno tiene en la mira continuar con los Rayados y ya tuvo un acercamiento con la directiva para su renovación.

“He tenido algunas pláticas informales con Tato, estoy muy feliz, vivo el día a día, no pienso más allá de lo que estoy viviendo en este momento, quiero seguir aquí, es uno de los mejores equipos de México, en calidad, infraestructura, espero que podamos llegar a un buen acuerdo”, expresó.

Comparte esto: Twitter

Facebook