Julio Urías fue arrestado en Los Ángeles por violencia doméstica

El abridor mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado por delitos de violencia doméstica la noche del domingo 3 de septiembre

El pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado y acusado de delitos graves de violencia doméstica la noche del domingo 3 de septiembre de 2023, de acuerdo con los reportes de medios estadunidenses.

Según la información de la cadena ESPN y el periodista Jeff Passan, el sinaloense Urías, de 27 años de edad, fue detenido el domingo por la noche y liberado temprano la mañana de este lunes, luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Los Angeles Dodgers starter Julio Urías was arrested and charged with felony domestic violence charges late last night, an officer with the LAPD tells ESPN.

JULIO URÍAS FUE INVITADO AL PARTIDO ENTRE LAFC E INTER MIAMI

El abridor Julio Urías, era una de las celebridades deportivas que aparecían en la lista de asistentes al partido de la MLS entre Los Ángeles FC y el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, sin embargo, se desconoce si el pelotero originario de Culiacán asistió al BMO Stadium, ya que, los reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles señalan que su arresto fue a las 23:00 horas.

SEGUNDA VEZ QUE ARRESTAN A JULIO URÍAS

En 2019, Julio Urías también fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica, aunque no presentaron cargos en su contra, el serpentinero de los Dodgers de Los Ángeles fue suspendido 20 juegos, de acuerdo con la política y el reglamento de las Grandes Ligas de beisbol (MLB), además de que fue enviado a la lista de licencia administrativa mientras el equipo realizaba su investigación.

Desde que se instauró esa normativa en las Grandes Ligas de beisbol, en el año 2015, ningún pelotero ha incurrido dos veces en el delito de violencia doméstica, una infracción que es bastante penada, así que, de momento queda esperar un pronunciamiento por parte de las Ligas Mayores acerca de lo acontecido en Los Ángeles.

Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles, reconocieron que saber algo sobre el incidente de Julio Urías, pero únicamente publicaron un breve comunidado en el que afirmaron que el mexicano no viajaría con el equipo, sin mayores detalles al respecto.

Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento”, publicaron los Dodgers de Los Ángeles en sus redes sociales.

