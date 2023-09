Localizan a hombre ejecutado a balazos en Ciudad Obregón

El individuo no fue localizado y tenía las manos atadas a la espalda

Redacción Entorno Informativo

Con las manos atadas hacia la espalda e impactos de bala fue hallado el cuerpo de un hombre la mañana de este viernes, en un predio de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ciudad obregón.

El cadáver se localizó en calle Mayo entre Cárdenas y Manuel López Rivera, poco después de las 8:30 horas.

A esa hora, transeúntes llamaron a la línea de emergencia 911 para reportar que en la entrada a un predio invadida de maleza, el cual está bardeado, pero carece de puerta, estaba un bulto.

Al lugar acudieron elementos policiacos, así como personal paramédico de Cruz Roja, quienes confirmaron el hallazgo y tras ser revisado por el cuerpo de auxilio determinaron que no tenía con signos vitales.

El hombre, quien no fue identificado, era de complexión delgada, tez morena, estatura regular, estaba vestido con pantalón corto de color caqui, camiseta blanca y no tenía calzado.

Los uniformados procedieron a resguardar el área y al sitio llegó personal de la Guardia Nacional.

Asimismo, arribaron criminólogos de Servicios Periciales quienes levantaron varios indicios balísticos que los delincuentes dejaron en el sitio.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abrió la carpeta de investigación respectiva.

Comparte esto: Twitter

Facebook