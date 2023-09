Logra alumno de Cobach campeonato mundial de Karate Do

Jesús Francisco García García, es alumno del plantel Obregón 3 y obtuvo el galardón en Mérida, Yucatán

Tras vencer a exponentes de España, Italia y Estados Unidos, Jesús Francisco García García, alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Obregón 3, se proclamó campeón de la Liga Mundial Juvenil en Karate Do “Youth League Mérida 2023”.

El artemarcialista sonorense ya ha dado motivos de orgullo para el Colegio al ganar el oro en el XXI Campeonato Senior y X Under 21 Junior y Cadetes Centroamericano y del Caribe de Karate Do, en el 2022, informó Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general del subsistema educativo.

En el último torneo convocado por la Federación Mexicana de Karate (Femeka), Jesús García, al competir en la categoría de menos de 76 kilogramos en Mérida, derrotó a dos representantes de España, uno de Italia y a otro de la unión americana para alzarse como el máximo ganador en una emocionante final.

“Gracias a Dios, a mis padres, se dio el resultado que estaba esperando hace tiempo, en esta competencia se dio el objetivo que era ganar”, dijo el campeón tras señalar que el triunfo le hizo recuperar la confianza en sí mismo a raíz de una etapa en la que no todo había sido como había querido.

Destacó que al terminar sus primeras dos peleas, se sintió contento “aunque en la semifinal estuvo un poco complicado pude remontar y llegar hasta la final. Estaba nervioso, pero con el apoyo de toda la grada me sentí más seguro y me dio más motivación, más que nada me sentí bien por poderme llevar el oro a mi casa”.

