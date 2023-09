México y Uzbekistán igualan en partido sin precedentes

La Selección Mexicana encabezada por Jaime Lozano terminó empatando en su encuentro ante Uzbekistán; Raúl Jiménez con ‘doblete’ y Uriel Antuna, los anotadores

Otro empate para el Tri de Jaime Lozano. México igualó 3-3 ante Uzbekistán en el segundo partido en la era de Jimmy al frente de la Selección Mexicana, ni el gran regreso de Raúl Jiménez, quien se despachó con dos goles, pudo evitar la igualdad ante un modesto sinodal.

Fueron 16 minutos de dominio mexicano, instantes en donde el Tri se vio superior a su rival, una cara diferente a la que mostró frente Australian. Pero la insistencia a la ofensiva pronto se vio opacada por los recurrentes errores en la marca, otra vez un centro al corazón del área y un testarazo abrieron el marcador en contra de la Selección Mexicana. El Tiba Sepúlveda permitió el remate de Bobur Abdikholikov, Uzbekistán lo ganaba 1-0.

Raúl Jiménez igualó los cartones y lo hizo con determinación, en menos de cinco minutos se empató el partido. Raúl Jiménez, luego de casi tres años el nueve, volvió a anotar un gol en jugada con México.

El avance que orquestó Edson Álvarez llegó a los botines del Piojo Alvarado quien en un intento de disparo habilitó al delantero del Fulham para que éste mandara el balón al fondo de las redes.

México estuvo cerca del segundo cuando Kevin Álvarez se adentró al área uzbeka ante una férrea marca y sacó un remate que pasó cerca del arco.

Una diagonal retrasada de Otabek Shukurov sorprendió a la zaga mexicana que no logró recomponerse del contragolpe y permitió a Azizbek Turgunboev ingresar al área para soltar un zapatazo que venció a Guillermo Ochoa.

Así, con el marcador en contra, México se fue al descanso a la espera de los movimientos del banquillo que pudieran intentar revertir el marcador.

El Tri no generó nada a la ofensiva en la segunda mitad. El minuto 60 corría en el marcador y una aproximación de peligro robó el suspiro de los aficionados en las gradas, aunque nada tan relevante como para pensar en igualar el marcador. El Tri no circuló el balón con la misma fluidez que en el primer tiempo, por el contrario Uzbekistán se encontró mucho más cómodo en el terreno de juego.

Alvarado y Huerta perdieron influencia en el ataque, Kevin Álvarez lo intentó con un disparo de larga distancia que pasó por arriba de la portería rival. Los ánimos se calentaron luego de una falta sobre Huerta, tres jugadores de Uzbekistán le dieron a México la posibilidad de igualar los cartones con un tiro libre, Jordi Cortizo envió el centro, pero la defensa lo rechazó al instante.

Fue el mismo Cortizo, en asociación con Jiménez, quien se adentró al área y recibió un contacto por parte de Odiljon Hamrobekov, una jugada polémica que pudo marcarse como penal.

Raúl Jiménez cerró con broche de oro una gran actuación cuando aprovechó una desatención en la defensa rival con sombrerito al portero Utkir Yusupov para así igualar el marcador, fue el mismo Jiménez quien armó la jugada con la que México le dio la vuelta al partido, de la marca de cuatro jugadores en el área Raúl soltó un disparo que fue rechazado por la defensa y que de manera milagrosa cayó en los botines de Uriel Antuna quien empujó el balón al fondo de las redes. México, en la recta final del partido se fue adelante en el marcador 3-2.

Pero los festejos duraron muy poco, un cobro de tiro libre de Otabek Shukurov venció a la barrera y a Guillermo Ochoa que no logró evitar la caída de su marco, el empate a tres fue inminente.

