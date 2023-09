No hay dato ni motivo de alarma por Covid-19 en Sonora

En 99.9% de los casos no produce enfermedad grave ni muerte

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Las infecciones por el virus SARS-COV-2, que produce Covid-19, se mantiene en niveles endémicos en circulación permanente, pero sin impacto negativo en la salud poblacional, con síntomas similares a otros virus respiratorios, informó la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora (SSA).

Actualmente no existe impacto negativo en la salud poblacional, por lo que la SSA descarta la necesidad de implementación de medidas que conlleven a restringir la movilidad poblacional.

El sistema de vigilancia epidemiológica recogió y analizó la información de las unidades médicas, públicas y privadas en la entidad, y confirmó 136 casos de Covid-19, en la última semana, sin hospitalizaciones, con signos y síntomas leves de la enfermedad.

Asimismo, expuso que aún existe la posibilidad de desarrollar Covid-19 grave en poblaciones de riesgo como: personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna contra Covid-19, mujeres embarazadas no vacunadas contra Covid-19; parecimientos crónicos degenerativos y personas inmunosuprimidas.

Reiteró que el Covid-19 seguirá produciendo enfermedad respiratoria aguda leve por anualmente, por lo que es importante atender las recomendaciones para disminuir su transmisión y afectaciones, así como vacunarse en temporada invernal, principalmente a personas con factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave y complicaciones.

Por último, destacó que si se forma parte de alguno de los grupos de riesgo se debe acudir a consulta médica oportuna para un tratamiento especializado actualmente disponible en todo el sector salud del Estado. Así también si se empiezan a presentar signos como: dificultad para respirar, dolor de pecho, fiebre persistente o disminución de sus niveles de oxígeno periférico.

