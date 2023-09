Otorgan chiles en nogada a pacientes

Las raciones para las pacientes tuvieron un control de ingredientes a fin de que fueran consumidas de acuerdo a sus planes de alimentación

Personal del Departamento de Nutrición del Hospital Gineco-Obstetricia No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboró 600 chiles en nogada para los trabajadores de la unidad médica y 200 raciones personalizadas para las pacientes internadas, dentro de sus planes de alimentación, con la intención de ofrecerles un platillo tradicional y saludable.

En el marco de la celebración de las fiestas patrias, la licenciada Minerva Lara Fuentes, Jefa del Departamento de Nutrición de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 4 “Luis Castelazo Ayala”, señaló que las raciones destinadas a las derechohabientes tuvieron un control de los ingredientes, a fin de que las consumieran de acuerdo con sus planes de alimentación.

Subrayó que las personas deben mantener un plan de alimentación específico y modificar las cantidades necesarias para evitar riesgos en la salud.

Lara Fuentes indicó que la motivación de realizar esta receta de origen poblano es “festejar como hospital las fiestas patrias, no por ser un hospital quedamos afuera de estas festividades y a parte esto representa trabajo en equipo, empatía, solidaridad, actitud positiva” para darle alegría a las pacientes que se encuentran en esta unidad médica.

La especialista del Seguro Social resaltó que la planeación de este platillo conllevó un mes y tres días para su preparación. Los chiles en nogada para el personal contaron aproximadamente con 450 calorías, se evitó que estuvieran capeados y se prepararon con ingredientes tradicionales como chile poblano, carne molida, almendras, nuez, manzana, pera, perón, durazno, pasas, crema, perejil y granada.

La jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Gineco-Obstetricia No. 4 destacó el trabajo de todo su equipo, quienes participaron desde la recepción de alimentos, las preparaciones previas, la cocción y la distribución del alimento tanto a pacientes como trabajadores de la UMAE.

Minerva Lara invitó a la población a celebrar la Independencia de México y las tradiciones de manera controlada, a fin de evitar afectaciones a la salud al consumir grandes cantidades de alimentos.

“En este caso, nosotros nos dedicamos a la Nutrición y podemos realizar acciones para modificar las preparaciones, las cuales disminuyan el consumo de azúcar, grasa y sal para que sea saludable”, dijo.

Las pacientes internadas por diversos temas médicos, agradecieron el gesto del personal de Nutrición que se esmeró en preparar las raciones personalizadas dentro de sus planes de alimentación.

Al respecto, Alma Janet, paciente hospitalizada durante dos semanas debido a complicaciones en su embarazo, expresó que ha tenido una buena atención de los nutricionistas y es agradable que se tomaran el tiempo de darles este platillo, porque al estar internadas se pierden las festividades, pero a través de los alimentos tienen un pedacito de las tradiciones.

Por su parte, Jade, paciente hospitalizada para vigilar su embarazo de trillizos, agradeció al personal de nutrición porque, además de atender sus necesidades nutricionales para ella y sus bebés, les ofrecieron un alimento típico en estas fiestas patrias y con un adecuado manejo dentro de su plan de alimentación.

“Me emociona mucho, aparte aquí siempre queremos probar una cosita diferente, se nos antoja mucho lo de allá afuera, incluso ahora que vienen las fiestas patrias uno extraña estar con la familia, con la convivencia”, añadió.

