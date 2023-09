Padres de familia toman escuela por la falta de intendente

Ivanova de los Reyes

Padres de familia de la escuela primaria Nueva Creación California Residencial, tomaron las instalaciones por la falta de personal de intendencia, lo que está afectando la salud de los alumnos.

Los manifestantes señalaron que desde antes de concluir el ciclo anterior la escuela ubicada en calle Peñaflor y Gaspar Luken, al norponiente de la ciudad, no tenía intendente y a casi tres meses del inicio de clases, siguen sin conserje.

Elizabeth Sauceda, madre de familia, dijo que no tenían conocimiento de que no había intendente en la escuela, ya que nunca fueron informados.

“Mi hija se me enfermó del estómago, yo no tenía conocimiento que no había intendente, entonces la llevé dos veces al doctor y el día viernes me la volvieron a regresar porque se sentía mal, entonces, yo no digo que se haya enfermado en la escuela pero tampoco lo descarto después de haber visto los baños, es una cosa espantosa”, expresó.

Por ese motivo, los propios padres de familia estuvieron acudiendo al plantel a limpiar los baños, sin embargo, exigen al director haga la solicitud a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para que contraten a un conserje ya que el que había anteriormente, se incapacitó por enfermedad.

Otro malestar que expresaron es que los maestros saquen a los niños a las 10 de la mañana a juntar basura sin importar las altas temperaturas, poniendo en riesgo su salud.

“Los niños vienen a la escuela a estudiar, no a limpiar y juntar basura”, manifestaron molestas.

Los padres de familia aseguraron que el plantel permanecerá cerrado, en tanto no se envíe a un nuevo intendente, por la salud de los alumnos.

Comparte esto: Twitter

Facebook