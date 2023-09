Porteros de Cruz Azul sufren para llenar el vacío que dejó Jesús Corona

Los porteros de Cruz Azul, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, han sufrido para poder llenar el vacío que dejó José de Jesús Corona en el arco celeste

AGENCIAS

En Cruz Azul decidieron no renovarle contrato a José de Jesús Corona previo al Apertura 2023, dándole la oportunidad a los porteros de casa, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, no obstante, los resultados obtenidos hasta el momento no han sido los mejores, pues el cuerpo técnico ha optado por la rotación en la meta celeste, sin que ninguno de los dos arqueros haya logrado brindar la confianza que se requiere bajo los tres postes.

Corona había expresado su deseo de firmar por un año más y poder culminar su carrera profesional como jugador de La Máquina, “mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, comentó el exportero de Cruz Azul durante el Clausura 2023.

Los números eran el respaldo del arquero oriundo de Guadalajara, Jalisco, pues en el torneo anterior de la jornada 1 a la 7 y posteriormente en la 9, debido a que no jugó la fecha 8 por expulsión, le anotaron sólo 11 dianas en contra, mientras que a Jurado y a Gudiño, durante los primeros ocho partidos del Apertura 2023, les han hecho 17 goles.

Además, Sebastián Jurado ha cometido errores, los cuales le han costado una expulsión en la jornada 2 ante Toluca y dos goles ante el América en el pasado Clásico Joven, mientras que Andrés Gudiño, pese a no contar con fallas como las de su compañero, no ha podido generar esa seguridad para ganarse el puesto titular.

Joaquín Moreno, entrenador de La Máquina, continuó con lo establecido por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, al rotar a sus porteros en lo que va del Apertura 2023, pero tras los malos resultados del equipo en la temporada, parece que tendrá que optar por definir al guardameta que le llene más el ojo para defender la portería cementera.

Aunque, si ninguno de los dos porteros llega a tener actuaciones destacadas, lo más probable es que la directiva celeste, tenga la posición de guardameta en su lista para reforzar en el Clausura 2024.

