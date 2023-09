Promueven prevención de delitos sexuales en menores

Presentan primera etapa del programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos que Constituyen Violencia Sexual

IVANOVA DE LOS REYES

“Nadie te hará daño porque estoy aquí para protegerte”, este fragmento ejemplifica el papel de los padres en la atención de las infancias y adolescencia y su cuidado, expresó Lorenia Valles Sampedro al presentar la primera etapa del programa de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas de delitos que constituyen violencia sexual.

La titular del Sistema DIF Sonora, mencionó que en la última encuesta realizada en Sonora sobre violencia sexual infantil a 44 mil 862 niñas y niños de entre 10 y 13 años, el 18 por ciento dijo que uno de los temas que más les afectaba era el abuso sexual infantil.

“Todos somos responsables de garantizar a las infancias y adolescencias un sitio seguro, amoroso y feliz, desde el hogar que es el espacio primario de cuidados donde se desarrollan en los que se desarrollan, hasta los espacios sociales, como la escuela, las calles, los parques y todos aquellos donde interactúan, y a través de las autoridades fomentar la cultura de la denuncia”, puntualizó.

Acompañada de la vicepresidenta de la Fundación Vida Plena I.A.P., y operadora del programa Corazones Mágicos, María Fernanda Lazo Payró, enfatizó que no se puede concebir la violencia en ninguna de sus formas contra niñas, niños y adolescentes.

Durante la participación de María Fernanda Lazo Payró, del programa Corazones Mágicos, resaltó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 10 niños sufren abuso infantil antes de los 18 años.

En ese sentido, en una consulta realizada en Sonora en 2012 en relación a la violencia sexual, que constó de dos preguntas: ¿En tu casa tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuentes?, y ¿En tu escuela tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuentes?, donde participaron 13 mil 474 menores entre los seis y nueve años, el 9.3 por ciento dijo que en su casa los tocaban y les decían que no dijeran, y 8.3 por ciento dijeron que en su escuela.

Mientras que la realizada en 2021 a más de 44 mil niñas y niños de 10 a 13 años, el 18 por ciento respondió que el uno de los temas que más les afectaba era el abuso sexual infantil.

También, de acuerdo a datos del Inegi, el 15 por ciento de las mujeres de Sonora de 15 años o más, dijeron que en su familia de origen habían sufrido violencia sexual infantil 18.8 por ciento de ellas.

“Estamos hablando de una realidad profundamente dolorosa porque la mayoría de la violencia sexual infantil sucede en las casas. Se estima que el 70 por ciento de las personas que agreden sexualmente a niñas y niños son familiares y el 20 por ciento son personas conocidas con quienes tienen un vínculo afectivo”, subrayó.

Manifestó que la violencia sexual infantil es una experiencia que altera la construcción de la identidad de las niñas, niños y adolescentes, que se traduce en miedo, culpa, ansiedad, el rechazo constante hacia sus propios cuerpos, en una terrible confusión emocional y en abandono, y que en un mediano o largo plazo puede derivar en alcoholismo, depresión, ansiedad e incluso, delincuencia, si no se previene y atiende a tiempo.

“La violencia sexual infantil contra niñas, niños y adolescentes existe en Sonora, está envuelta en el silencio y el estigma, muchas veces los menores en situación de víctimas no cuentan su vivencia ni buscan ayuda por miedo a represalias, incriminación, culpa, vergüenza, confusión, falta de confianza en la capacidad o voluntad de los demás para ayudarles o desconocimiento de los servicios de apoyo disponibles”.

“Es necesario romper el silencio para lograr la recuperación de las víctimas”, agregó Lizeth Salcedo Salinas, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas en la entidad.

