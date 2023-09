Recomiendas SS y SEC prevenir enfermedades respiratorias

Los casos que se han registrado en el estado no muestran signos de aumento de casos de enfermedad de gravedad

Con el objetivo de fortalecer acciones y estrategias en la comunidad educativa para la prevención de enfermedades respiratorias agudas, la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora (SSA) recomendó a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) mantener medidas de protección en los centros escolares, sin protocolos rigurosos.

Lavado frecuente de manos, limpieza correcta del entorno escolar, mantener espacios ventilados, así como la detección de signos y síntomas de algún padecimiento respiratorio para su atención médica oportuna, son algunas de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

La SSA indicó que de presentarse dos o más casos de enfermedades respiratorias agudas entre el alumnado o personal docente y administrativo no amerita la suspensión de labores, sin embargo, aclaró que cada caso particular debe ser analizado por parte de las autoridades sanitarias y escolares.

Tanto la SEC como la SSA subrayaron la importancia de atender las recomendaciones para disminuir la transmisión y afectación de padecimientos como el Covid-19, que aunque no representa un impacto negativo en la salud poblacional, se trata de una infección que se mantiene en niveles endémicos en circulación permanente.

