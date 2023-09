Reconocen a empleado fundador del Cobach tras 48 años de trabajo

Alejandro Soto, de 78 años, no piensa en el retiro

Redacción Entorno Informativo

Don Alejandro Soto Chávez tiene 48 años trabajando para el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), mismo período que tiene la institución educativa, y por increíble que parezca, a sus 75 años no pasa por su mente la idea de retirarse ya que desea mantenerse activo.

Soto Chávez es de los fundadores en el subsistema: Entró a laborar el 4 de octubre de 1975 en las instalaciones del plantel Navojoa, el más antiguo del Cobach, en donde ahora está el Itson Unidad Centro y eso lo llena de orgullo, es más, lo presume en su plática.

“Me siento fuerte y me siento muy bien, estoy muy a gusto, todos se portan muy bien. El tiempo pasa y uno no lo siente, me siento igual que como recién entré. Me siento bien, con ánimos de trabajar, a la mejor si me retiro me entra la depresión”, comentó don Alejandro, para quien la edad no es una limitante.

Para el empleado con más antigüedad del Cobach en Sonora, del Área de Servicios del Plantel Navojoa: “El trabajo es mi vida, no me veo haciendo otra cosa, pero estoy consciente de que algún día tendré que retirarme, pero, por el momento, eso no cruza por mi mente”, indica.

Dice que desde los 13 años está acostumbrado a trabajar y en Cobach siempre tiene toda la disposición, busca en todo momento dar el extra para cumplir al 100 su trabajo y aunque no le corresponda, lo hace: Es ejemplo de dedicación. Su horario es de 6:00 a 13:00 horas, pero invariablemente se va después.

Comparte esto: Twitter

Facebook