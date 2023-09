Rescata PESP a mujer en Guaymas

Una mujer fue amagada con un machete por parte de su ex pareja, quien amenazó con matarla, la oportuna intervención de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública se puso a salvo a la víctima, mientras el agresor fue herido de bala

MANUEL RÁBAGO PARRA

EL VIGIA

GUAYMAS, Son. – Herido con proyectil disparado por arma de fuego en la pierna izquierda resultó un ex presidiario, luego de que intentará agredir con un machete a su ex pareja sentimental e intervinieran policías estatales en su defensa, a quienes atacó con el arma blanca y por ello le dispararon.

Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Valle Grande, del fraccionamiento Valle del Mar, hasta donde llegó el individuo y entró por la fuerza con un machete en mano, alrededor de la 01:20 horas de este jueves 14 de septiembre.

De inmediato se reportó a la Linea de Emergencias 9-1-1, donde elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública arribaron al sitio, y ante la escena de riesgo para la mujer, recibieron autorización del Ministerio Público para entrar a la casa, donde el ex presidiario intentó lesionarlos con el machete, lo que provocó que le dispararan.

Se trata de un hombre de 38 años de edad, quien hace escaso un mes salió del Centro de Reinserción Social (Cereso), donde compurgó una sentencia por homicidio.

Una vez herido y desarmado, paramédicos de Cruz Roja Guaymas se encargaron de trasladarlo hasta un hospital de la localidad, donde quedó bajo custodia policiaca mientras lo atienden.

De los hechos se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH); a la vez que la mujer fue atendida en el lugar por presentar crisis nerviosa, reconociendo la labor de los elementos estatales quien le salvaron la vida.

