Se alistan pescadores para inicio de temporada

Con préstamos y financiamientos, pescadores de Guaymas se preparan para el inicio de la temporada de camarón la próxima semana.

Juan de Dios Torres dijo que la mayoría de los hombres de mar recurrirá a créditos para poder habilitar las plantas y surtir combustible.

Necesitamos tener dinero al menos para asegurar una semana de salidas porque no sabemos cómo nos va a ir, dijo el conocido pescador de la Cantera.

Manifestó que algunos hombres de mar guardaron dinero en el ‘piojillo’ pero no todos pudieron por la falta de producto.

Ha sido un año muy difícil, contó, no hubo mucho pescado, salíamos muy temprano y regresábamos sin nada.

Por eso no tenemos dinero, pero con financiamiento nos vamos a preparar esperando que haya camarón, dijo.

Sobre el precio esta temporada, comentó que va de acuerdo al mercado internacional y cada vez les pagan menos.

Tenemos que buscar tallas grandes para que costee la salida diaria, apuntó.

Como se informó el próximo 18 de septiembre a las cero horas iniciará la temporada de pesca de camarón para bahía, estero y riberas en el pacífico mexicano.

Autoridades de pesca estimaron que serán unos 3 mil permisos los que se renueven para la zona de Guaymas y Empalme.

