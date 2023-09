Se reunirá Gobernador con directivos de CFE

Alfonso Durazo Montaño confirmó que este martes sostendrá una reunión con directivos de Comisión Federal de Electricidad para revisar altos cobros de energía eléctrica

IVANOVA DE LOS REYES

Tras reunirse con Manuel Bartlett Díaz, director general de CFE en la Ciudad de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunirá este martes con directivos del organismo en Sonora, para analizar como apoyar a la gente con los altos cobros de energía eléctrica este bimestre.

“La gente que no está sola, déjenme concluir el proceso para decirles así vamos a apoyar, por lo pronto estoy apoyando en la gestión ante CFE, quiero analizar la información que ellos tienen que es la que me compartirán mañana para sustentar su argumento de que fueron los picos de altas temperaturas que se dieron”, externó.

El mandatario estatal, reconoció que este verano se tuvieron picos altos en las temperaturas en la entidad, pero se dan todos los años, por lo que analizarán con directivos de Comisión Federal de Electricidad este tema y ver la manera ayudar a los ciudadanos.

“La CFE insiste en el argumento de que ha sido un consumo atípico exagerado lo que llevó a la gente a pasar de una tarifa subsidiada a una no subsidiada. Yo le he pedido a CFE que me ayude a revisar y que analice la posibilidad de que no sea solo esa la razón del incremento, sino que pueda haber otras razones”, dijo.

En cuanto a si hubo un aumento en la tarifa de energía eléctrica este verano, Durazo Montaño aseveró que no hubo un incremento en la tarifa de luz en Sonora, por lo que se reunirá con el director regional de CFE este martes para revisar el problema de los cobros elevados.

“No hay absolutamente ningún movimiento en las tarifas”, aseguró el gobernador, quien dijo apoyar la marcha que realizaron los usuarios el pasado sábado el rechazo a los cobros excesivos de energía eléctrica.

