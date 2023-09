Sí hay altos cobros de energía señalan usuarios

Ivanova de los Reyes

La Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), descalificó la postura de Comisión Federal de Electricidad al señalar que no hay aumento en tarifa de energía eléctrica, cuando se están aplicando facturas muy elevadas y cortes de servicio a diestra y siniestra.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización, manifestó que los directivos mienten e insultan la inteligencia de los usuarios, de las personas, sosteniendo que la energía no ha subido, cuando el índice inflacionario para este año es de prácticamente el ocho por ciento, y en base a como tienen sus rangos, la fórmula está diseñada para que al usuario le cueste cada vez más el kilowatt.

“Puedo decir con conocimiento de causa que mienten sistemáticamente, insultan la inteligencia de las personas sosteniendo que la energía no ha subido. La energía si ha subido”, enfatizó Peinado Luna.

Señaló que naturalmente hay un consumo de energía ante el clima extremo que se tiene, sin embargo, los directivos de CFE dicen: ‘es responsabilidad del usuario de encender los aparatos y estar consumiendo más energía’, es decir, es culpa del ciudadano.

Indicó que los problemas de fondo son el cómo resolver este problema, cómo modificar los criterios de CFE para que ya no estén establecidos en rangos y no estén lesionando la economía familiar, la ampliación del subsidio aquí y ahora, como apoyar a los usuarios que les está llegando demasiado de luz para apoyarlos y no paguen cantidades estratosféricas.

¿Por qué no se comprometieron a no cortar los servicios de energía?… ahí reconocen que diariamente están realizando cortes del servicio en los hogares, y mienten al decir que no cortan la energía si hay personas enfermas en casa; además, hostigan a los usuarios con notificaciones de canalizar su deuda al área jurídica de no realizar el pago en tres días, aun cuando se adeude un solo recibo.

El líder de la Unión de Usuarios, dijo que la esperanza y lucha de los usuarios está focalizada en el gobierno estatal y federal para que haya la sensibilidad y compromiso de modificar los criterios de rangos de energía y se aplique el más flexible conocimiento básico de cinco mil kilowatts, la ampliación del subsidio, una bolsa para atender a los usuarios que se les dispare el recibo, y que el servicio de energía eléctrica sea considerado un derecho humano.

“Esos son los temas de fondo que no abordaron ni los van a abordar porque no tienen ningún compromiso ni sensibilidad, por eso muy importante que todos los usuarios salgamos este sábado nueve de septiembre a la marcha-mitin que estamos convocando, para solucionar este problema de fondo y que esté este tema por encima de los criterios tan cortos de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad”, recalcó.

