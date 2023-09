Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡De mal en peor la CEDH!… Y con el que dicen que salió “píor” el remedio que la enfermedad, es con el fantasmal titular de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Luis Fernado Rentería Barragán, después de que reemplazara a otro por el estilo, como era el ahora jubilado de Gabriel González Avilés, por como se le ha visto desconectado de las causas y los casos sociales de más alto impacto. ¡Zaz!

Es por eso del sentir general que hay, de que Rentería Barragán no ha respondido a las expectativas que de él había, y por el contrario aseguran que “se ha subido a un ladrillo”, desde su llegada a ese “hue$o”, por como simplemente se ha perdido al no tener ningún contacto con las mayorías, sobre todo las agraviadas, por la política de puertas cerradas que dicen que ha implementado, cuando debería de ser la voz ciudadana. ¡Ajá!

Porque independientemente de los aparentes actos de injusticia que se han presentado en el el Estado en el último tiempo, simplemente no ha hecho acto de presencia, mínimamente para aclarar si le competen, como el último que tiene que ver con la abrupta alza de los cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del pasado ardiente verano, al que hoy está en curso, por como para muchos han resultado impagables. ¡Tómala!

A tal extremo ha llegado la desesperación por esos abultado$ recibos de la CFE, que afloró que una ciudadana de San Luis Río Colorado, Marisela Barboza, se puso en huelga de hambre, como una forma de denunciar esas sorpresivas y excesivas cobranzas, y pedir que sean más proporcionales, sin que el tachado de “florero” de la CEDH, o Luis Fernado, haya actuado en consecuencia, como ha sido su insenisble modus operandi.

Pues podrá intuirse que es un ayuno de protesta contra la “Comisión”, que le corresponde atender a la instancia nacional, como es la CNDH, por esa paraestatal depender del gobierno federal, pero eso no exime a Rentería de intervenir al menos por cuestión de humanidad, para que se vele por la seguridad y condición física de la huelguista, pero por toda respuesta ha dado muestras de que “le ha valido”, y lo que le sigue.

Es por lo que consideran que ese es el ombudsman ausente e indolente con el que cuenta Sonora, por como ventanean que nomás no ha operado a favor de los que han denunciado la violación de sus garantías individuales, por ejemplos haber varios, de quienes ventilan haber acudido a la instancia que desrepresenta, pero sin que después se sepa que los hayan atendido, como tampoco que les hubieran dado un seguimiento.

Tan es así que el más reciente acontecimiento que dejó mucho que desear, es el de Alma Lorenia Llano, de 30 años de edad, la gerente de una carnicería de Obregón que fuera asesinada por un anciano que acosaba a su hermana, y cuya madre denunciara que la Policía Municipal no actúo adecuadamente para protegerla. ¡Ups!

Critican las rentas en línea…A los que dan cuenta que ya “les está pegando” la modernidad virtual es a los hoteleros, por de a cómo han aumentado las rentas de inmuebles particulares para hospedaje, vía las plataformas digitales, como lo ventilara y reconociera el representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Sonora, Javier Laso Castro, y es por lo que ya están demandando regular más esa modalidad.

Aunque a la clásica y para disfrazarla, lo que es Laso Castro pretexta que la principal preocupación es para evitar la estafa de la clientela, cuando está más que demostrado que vale la pena correr el riesgo, por lo caro que cobran los hoteles, en comparación con los departamentos y casas que se ofertan en línea, porque lo que son ellos se pasan de leonino$, aunque digan que pagan empleados, planes de protección, seguros y demás.

Lo que explica porque esa opción de rentadas por medio de las aplicaciones ya se haya disparado en los últimos años, de ahí que algunas ciudades del Estado ya registran bajas en sus niveles de ocupación, de hasta un 30%, o una tercera parte, sobre todo en las llamadas temporadas altas, en base a las más recientes cifras ventiladas por el sitio airdna.co, y es por lo que el sector turístico ya está “poniendo en grito en el cielo”.

Para muestra de “ese bajón” de huéspedes basta un botón, y ponen como ejemplo el caso de “Hornosío”, por como esos arrendamientos se duplicaron en un periodo de tres años, porque mientras que al cierre del segundo trimestre de 2020 se contabilizaban 730, lo que es en el mismo periodo de este año, dicha estadística llegó a las mil 553, y que a como ha estado la demanda real de ese servicio, se consideran que son pocas. ¡Pácatelas!

No en balde es por lo que Javier y compañía están proponiendo mayores “candados” y regulaciones, por estárseles acabando ese negocio redondo, en el que hasta hace poco cobraban lo que quería, aun y cuando en base a reportes que hay, lo que es en la Ciudad del Sol ha mejorado ese ramo. ¡Así el dato!

“Sube luz” en todo$ lado$…Con la novedad de que los altos incrementos en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no son privativos de Sonora, sino que más bien se han presentado en toda la República Mexicana, pero aquí han afectado más a la población, por como en el presente verano ha hecho más calor que nunca, de ahí que se hayan hasta triplicado, al aumentar el consumo de la “corriente”.

Al aflorar que en la misma condición de cobros di$parado$ están Entidades como las Baja Californias, Sinaloa, Durango y hasta el Estado de México, razón por la cual es que hasta ya están cuestionando los procesos de cálculo con los que la CFE hace esas cobranzas, si se parte de que “tienen el sartén por el mango” para hacerlo, al en esta ocasión justificarlas con que se ha usado más electricidad. ¡De ese pelo!

Y en lo que es la región sonorense, y en especial la hermosillense, a eso le achacan los constantes “apagones” que ha habido, como el de más de 20 horas que se registrara el fin de semana pasado en la zona de San Pedro El Saucito, y en algunas colonias del Norte de “Hornosío”, dizque porque no se han dado abasto con el suministro, ante las temperaturas récords que han tenido lugar en las últimas semanas, y que han seguido.

Casi por nada es por lo qué hasta el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ya adelantara que para el próximo año gestionará que se aumente el monto del subsidio de poco más de $700 millones de pesos que anualmente autoriza el Gobierno federal para el Estado, a fin de que los ciudadanos paguen menos, y de esa forma “estar sobrados” para en caso de que se suscite alguna otra contingencia calurosa como la actual. ¡Qué tal!

Y es que a partir de lo que le han manifestado a Durazo los representantes de la “Comisión”, de que según esto en el 2023 que está en curso se ha consumido más electricidad, es por lo pronto ya no se podrá hacer nada, aunque en contraparte ya está trabajando en la proyección y los cabildeos para lo que será el 2024, para que no tenga lugar el mismo caos por ese impacto en la economía de las familias. ¿Cómo ven?

Si se toma en cuenta que les han llegado facturaciones de miles de pesos a gente que vive al día, por lo que le resultan impagables, y es por lo que la Unión de Usuarios de Hermosillo, que dirige Ignacio Peinado Luna, hoy por hoy atiende a más menos un centenar de quejosos diarios por ese motivo. ¡De ese tamaño!

En las mismas el Beer House…Sí que la han seguido “haciendo mucho de emoción” con la investigación del incendio intencional del bar Beer House de San Luis Río Colorado, donde el pasado 22 de julio murieran 13 personas, luego de que a un cliente de nombre José Luis Limón Espinoza lo sacarán por estar molestando a unas damas, y después volviera para hacer arder ese congal, al rociarlo con gasolina.

Toda vez que a un mes y una semana de esa tragedia le han seguido dando largas a las indagaciones, con el cuento de que han ido por etapas, como lo exhibe el que todavía a estas alturas estén pretextando que aún están en el proceso de convocar a todos aquellos funcionarios que estuvieron involucrados en la documentación que permitió la operación de ese antro, que a todas luces funcionaba de manera irregular.

Si se parte que los de la Fiscalía Estatal hasta ahora no han salido de donde mismo, como de seguir diciendo que llamarán a declarar a los vividores públicos relacionados con el marco regulatorio administrativo, el cual es más que evidente que pasaron por alto, incluyendo a los propietarios y arrendatarios, porque ya ha pasado el tiempo suficiente, y nomás no lo han hecho, y es lo que se ha prestado a pensar hasta lo que no. ¿Qué no?

De ahí el por qué de los cuestionamientos que hay con relación a las tardadas investigaciones sobre esa catástrofe, que se sospecha que pudiera ser para proteger a las autoridades municipales encabezadas por el alcalde sanluisino, Santos González Yescas; así como a las estatales representadas por las de “Desprotección” Civil y Alcoholes, en las personas de Armando Castañeda Sánchez, y Christina Caballero de la Rosa. ¿Será?

Derivado de que eso que han ventilado, tocante a que han estado procediendo con mucho cuidado, ya nadie se los cree, porque lo cierto de todo eso es que el autor material de ese trágico siniestro es el único que está bajo proceso y arresto, y quien podría enfrentar una condena de cadena perpetua, pero lo que es al resto de los implicados, simplemente no los han tocado ni con el pétalo de una rosa. ¡Así la impunidad!

