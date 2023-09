Sin medias tintas

¡Que habla fuerte Xóchitl!

“No pierde piso” “Gober”

Ootro premio pa´l Alcalde

Le ponen tache al del ITH

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Que habla fuerte Xóchitl!… Y si por la víspera se saca el día, la que se pronostica que estará muy ríspida, es la próxima elección presidencial del venidero 2024, a partir de las insolentes echadas que ayer se aventara Xóchitl Gálvez, al asumir la coordinación del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, al reiterar que de ganar en su gobierno no habrá: “ni huevones, ni rateros, ni pendejos”. ¡Zaz!

Porque podrá haber algo, o mucho de cierto en lo dicho por Gálvez Ruiz, en el acto de festejó del domingo por la entrega de la constancia que casi ya la hace candidata a la Presidencia de la República, pero no deja de escucharse mal el que caiga a ese grado de coloquial, para intentar quedar bien con las mayorías, porque si algo deben guardarse son las formas, para no faltarle al respeto a los castos oídos de la ciudadanía. ¿Qué no?

En lo que es un domingero pronunciamiento que hasta cierto punto resultó incongruente, si se analiza que por otro lado se comprometió a no recurrir a la ofensa, el insulto ni la descalificación en su liderazgo, y que por el contrario adelantó que abogará por la unidad, para ser una presidenta que trabaje para todos, al apuntillar que la oposición pasó de estar desunida y desmoralizada, a estar unida y motivada. ¡De ese pelo!

Y más cuando Xóchitl Bertha convocó a protaginizar una “hazaña ciudadana”, en aras de lograr un gobierno de la gente y para la gente, a la par de que criticara a quienes hasta ahora han generado división, odio y discordia, y que es por lo que anunciara que su intención es la de abrir las puertas de Palacio Nacional con la verdad, la cual aseguró que siempre será su bandera, por dolorosa que sea, en lugar de la simulación. ¡Glúp!

Así es como la senadora hidalguense empezara hablando y pisando fuerte, después de que en unos cuantos meses surgiera de la nada para convertirse en quien hiciera renancer las esperanzas de un frente opositor que prácticamente estaba “en la lona”, para que ahora “se le siga moviendo la patita”, en cuanto a la posibilidad de triunfar, o cuando menos de poder tener una mayoría en el Cogreso de la Unión y el Senado. ¿Será?

Aunque por el vertiginoso ascenso que ha tenido Xóchitl, que es de origen indígena, y que es parecido al fenómeno que en su momento fuera el ex “Presichente” Fox, hay quienes no descartan que pudiera ser producto de una táctica del “Prejidente”, Manuel López Obrador, para legitimar la contienda electoral, y el gane de su candidata, Claudia Sheunbaum, por ser quien la hiciera crecer con sus menciones y críticas.

Sin embargo y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que los panistas, priístas y perredista ya tienen contendiente “a la grande”, después de que Gálvez surgiera de un proceso interno, en cuya final venció a la “prillísta”, Beatriz Paredes, con el apoyo de más de dos millones de ciudadanos, por lo que quien aclaró que no está afiliada a ningún partido político, y que solo ve el color de México, llamó a ganar las elecciones.

De esa intensidad estuvo el tronante mensaje que Xóchitl diera desde el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, y al que se sumaron en diferentes ciudades del País, como en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, donde también hubo una concentración ciudadana encabezada por los líderes estatales del revolucionario, panismo y perredismo, Rogelio Díaz Brown, Gildardo Real y del PRD, Joel Ramírez.

A tal punto llegó la convocatoria, que también asistió el Presidente Municipal naranjero, Antonio Astiazarán, en su calidad de ciudadano, quien exhortó a trabajar de la mano frente al nuevo reto en el que se busca como único ganador a “Juan Pueblo”, ponderando el hecho de que se logró lo que muchos pensaron que era imposible, como es el ponerse de acuerdo para tratar de construir un mejor México. ¡De ese vuelo!

“No pierde piso” “Gober”…Quien ha seguido haciendo valedera su estrategia de trabajar al ras del suelo, para ir a donde están los problemas y conocer lo que la gente padece de manera directa, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y para prueba está el que en esta ocasión llevaran la jornada llamada “Gobierno de Sonora Contigo” al Poblado Miguel Alemán para beneficiar a sus habitantes. ¡Qué tal!

De ahí que Durazo Montaño destacara que son encuentros con la población en los que se brindan asesorías, apoyos directos, trámites gratuitos y servicios en general, donde quienes asisten salen con una respuesta a sus peticiones, y todo eso con la participación de más de 22 dependencias del Gobierno del Estado, quienes hacen presencia para que los pobladores de por esos lares no tengan necesidad de trasladarse a Hermosillo.

Para el caso es que el Mandatario Estatal remarcara y detallara que con ese fin se conjugan los esfuerzos de las instancias estatales y federales de manera itinerante, para que los sonorenses accedan a tramitologías como las correcciones de documentos, expedición de actas de nacimiento, registros de nacimiento, cortes de cabello, apoyos alimentarios, servicios de salud, consultorías, e información sobre becas, entre otras.

Por cierto, y respecto a eso el “Gober” asistió el fin de semana a la presentación del Quinto Informe de Gobierno del “Presi”, Andrés Manuel López, que tuviera lugar en Campeche, resaltando que a través de diversos programas sociales la administración federal destina a Sonora más de mil millones de pesos mensuales, con los que hasta ahora han beneficiado a la población más necesitada. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que Durazo apuntara que en la Entidad se han apoyado a jóvenes y grupos vulnerables, por medio de las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, pensión para adultos mayores, y para personas con discapacidad; además de que han implementado planes de justicia para atender a las etnias yaqui, seri, guarijío, mayo, así como para la población de Cananea. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que una gran parte de los mexicanos consideraron esa rendición de cuentas no muy claras de López Obrador, como un desinforme, según esto por basarlo en sus “otros datos”, que no coinciden con la cruda realidad que se vive hoy en día en materia de seguridad, salud, economía y educación. ¡Palos!

Ootro premio pa´l Alcalde…El que ha continuado “cosechando lo que ha sembrado” es el alcalde, Antonio Astiazarán, y para evidencia está el que ahora la revista Alcaldes de México le entregara al Ayuntamiento de Hermosillo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2023, por su programa Ciudad Solar, diseñado para dotar con energía renovable el alumbrado público de la Ciudad del Sol. ¡Órale!

En lo que significó la XIII entrega de ese galardón, en el marco de la celebración del 14 aniversario de ese medio que monitorea el quehacer de los gobiernos municipales y estatales, para reconocer a aquello que por sus acciones ejemplares se han convertido en un referente del servicio público durante el último año en algunas de sus tareas, o innovaciones, como consideran que ha sido el caso de Astiazarán Gutiérrez. ¡Mínimo!

Ya que son unas buenas prácticas identificadas vía una investigación que año con año realiza el equipo editorial de Alcaldes de México, que abarca estudios, mediciones, rankings y distinciones de diversas instituciones públicas, privadas, académicas y demás, tanto a nivel nacional como internacional, de ahí que en representación de Astiazarán acudió a esa premiación la directora de Comunicación, Madeleine Bonnafuox.

Casi por nada es que la presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, Gladis López Blanco, puntualizara que: “En esta edición se entregaron reconocimientos a 36 gobiernos municipales y cuatro estatales en México, y por primera vez en su historia, a una alcaldía a nivel internacional. Con esto, seguimos innovando en la búsqueda de las mejores prácticas de gobierno en el mundo”, por lo que de ese nivel está esa reconocida.

Al respecto, y en lo que tiene que ver con ayudar a mitigar el gasto en energía eléctrica con la luz solar, sí que está igual de novedosa la promoción que acaba de anunciar la directora de Ingresos de Tesorería Municipal, Yazmina Anaya, de que contribuyentes sin adeudos en impuesto predial y multas de Tránsito podrán participar en la rifa de un kit de paneles solares y su instalación, registrándose antes del 19 del actual mes.

Le ponen tache al del ITH…No cabe duda que quien ha reprobando en apertura, pero se está sacando ¡un diez! en represión, es el director del por algo ya muy devaluado Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), un tal Rogelio Noriega Vargas, al trascender que ya amenazó al alumnado con expulsarlo, en caso de que continúen denunciado las carencias que enfrenta ese centro escolar de “nivel” superior. ¡Tómala!

A ese grado se ha sabido que está llegando la “ley mordaza” que Noriega Vargas ha puesto en práctica entre el estudiantado, en aras de que no sigan exhibiendo las deficiencias más básicas que enfrentan, que van desde el mal estado de los sanitarios del plantel, y la mayoría de las áreas, hasta la falta de equipamiento y material para la operación de los diferentes talleres de ensayos, lo que ha afectado su preparación. ¡Pácatelas!

Ante lo que apuntillan que Rogelio está intentando “tapar el sol con un dedo” a la mala, como es condicionando al alumnado para que no hable, y con ello se ponga al descubierto que ese Tecnológico ya no es lo que era antes, por hoy en día ya sólo vivir de las glorias pasadas, cuando era catalogada como una de las mejores instituciones de educación, y que por lo que se ve, es algo a lo que ya “le llovió”. ¡Vóitelas!

En esos términos ha aflorado que se ha degradado el ITH, que igual han abundado las quejas por acoso sexual contra los profesores, y no sólo en perjuicio de las alumnas, sino también de las propias maestras, y para quien dude de lo anterior ahí está la denuncia que saliera a flote por parte de una ex docente de esa escuela, que ventilara haber sido víctima de una violación por parte de un académico en octubre del 2021. ¡Ups!

Más menos así han estado las balconeadas contra ese “quemado” Instituto, y que Noriega ha pretendido minimizar, y en el peor de los casos ocultar, como es reprimiendo a los estudiantes. ¡Ñácas!

Comparte esto: Twitter

Facebook