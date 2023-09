Sin medias tintas

“Dan un levantón” a seris

¡Ju$tifican a camioneros!

Escalona clases el Cobach

Calla IMSS ante agresión

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Dan un levantón” a seris…Los que dicen que ya también podrían estar infiltrados por el “Narco”, como los yaquis, son los integrantes de la tribu seri, como lo exhibe que el pasado fin de semana diez miebros de esa etnia fueran privados de la libertad en su propia comunidad de Punta Chueca, después que varios sujetos armados los sacara de sus viviendas y subieran a un vehículo para después huir. ¡De ese pelo!

Sin embargo en esta ocasión los “levantados” vivieron para contarlo, luego de que a las horas fueron encontrados por policías municipales a un kilómetro de donde ocurrió ese rapto, en una zona pesquera de la Costa de Hermosillo, por lo que recibieron los primeros auxilios, así como agua y suero, para después ser trasladados al Centro de Salud del Poblado Miguel Alemán para su atención médica. ¿Cómo ven?

Así estuvo ese sonado plagio de esa decena de víctimas de ese grupo étnico, todas mayores de edad, y del sexo masculino, entre las que extraoficialmente afloró que estaba, Enrique Robles Barnett, presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Comcaác, pero sin que se precisara si lograron detener a los captores, por el hermetismo que privara alrededor de ese comentado hecho inédito. ¡Ni más ni menos!

Y es que a la clásica sólo trascendió lo de su rescate, y de que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició con las investigaciones para conocer la identidad de los presuntos secuestradores, y proceder a arrestarlos, pero sin que se dieran indicios sobre la causa de ese “levantón”, que se intuye que no es producto de la casualidad, porque de entrada no se ha dicho nada al respecto. ¡De ese vuelo!

Cuando se supone que a los afectados ya debieron haberlos declarado sobre ese grave atentado, y más porque se maneja que entre ellos estaba una autoridad de esa comunidad indígena, pero lo único cierto es que hasta ayer no habían “soltado prenda”, en torno a ese acontecimiento que manda el mensaje de que algo nada bueno está pasando en ese territorio autóctono, que en teoría ellos tienen controlado. ¡A ese grado!

Pero dan cuenta que existe la posibilidad de que podría tratarse de un “fuego amigo”, producto de la división que se han traído en el último tiempo por la disputa del mando de esa población, y que podría estar llegando a ese grado, pero ahora sí que serán las indagaciones las que habrán de aclararlo, si es que llegan al fondo de las mismas, porque capaz y optan por dejar las cosas así de turbias para no hacer ruido. ¡Ouch!

Aunque la cruda realidad es que a como perpetraron esa “levantada”, que ejecutaron al más puro estilo de como lo hace “la maña”, y que si no les hicieron nada es porque pudo ser una primera alertada, como para amedrentarlos y asustarlos, porque a nadie van y lo sustraen de su casa nomás porque sí, o por deporte extremo, por el riesgo que representa, lo que deja en claro que sobre aviso no hay engaño. ¡Glúp!

Ante eso habrá que ver qué más sale a flote, o si después la cosas no pasan a mayores, por la gravedad de lo que sucedió, por lo que el Fiscal Estatal, Gustavo Salas, es quien tendrá la última palabra, y quien por cierto ayer mismo ya reveló que hay dos arrestados, que también pertenecen a ese clan indígena, desatapando que se debió a la división que hay por la última elección a gobernador, por lo que a ese punto están llegando. ¡Ouch!

¡Ju$tifican a camioneros!…Quien todo hace indicar que insiste en querer “tapar el sol con un dedo”, es el titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, por sólo así explicarse el que “a las quinientas” salga con el cuento chino de que en Cajeme sí les están respetando la tarifa de $5 pesos a los estudiantes, porque a la par reconoce que algunas rutas les cobran el pasaje completo.

Porque a decir de Sosa Castañeda, todo es producto de un malentendido con los concesionarios, y que según esto ya quedó resuelto, pasando por alto alto que en días pasados los camioneros hasta cartulinas colocaron en los vidrios delanteros, para advertirle a los alumnos que los dos traslados gratuitos diarios y el cobro especial se lo pidieran al gobierno, por no estar vigente el subsidio, por lo que tenían apoquinar los $9 pesos normales.

No obstante y ante eso el del Imtes sostiene que esa cobranza no tiene razón de ser, pero que para acceder a ese beneficio el estudiantado debe contar con su credencial para ese servicio transporteril y presentarla al momento de pagar, ya que los lectores en la mayoría de las unidades no funcionan, por lo que dizque ya están trabajando en un proyecto para la rehabilitación y reparación de esas máquinas. ¡Eso dicen!

O séase que así está la media verdad de Carlos, pero que contrasta con lo que en realidad ha estado pasando en Obregón, como es el que los dueños de esos camiones urbanos se están rebelando a ese grado, por como lo acaban de exhibir, y que no se cree que haya sido por una confusión, cuando se deduce que deben tener una constante comunicación para subsanar sobre la marcha todas esas diferencias que surjan. ¡Ajá!

Si se toma en cuenta que “no por mero gusto” van a “ponerse a las patadas con Sansón” de esa forma, sino más bien porque hay de por medio un presunto incumplimiento, y es por lo que habrá que esperar la reacción de ese sector de transportistas del yaqui, ante los dichos de Sosa, que hasta ahora se ha visto muy soso e inexperto en esa materia, que siempre “ha sido el coco” de todas las administraciones estatales. ¡Ups!

Escalona clases el Cobach…Y donde terminaron por reconocer que tienen un déficit de “refrís”, es en el Colegio de Bachilleres (Cobach), en el que cobra como director general el a todas luces rebasado de Arturo Rosas Burgos, como lo denota el que desde ayer, y hasta el 14 del presente mes de septiembre, empezaron a escalonar las clases presenciales en el plantel de la Nuevo Hermosillo por el calorón. ¡Vóitelas!

En lo que es un anuncio que por cierto Rodrigo Arturo hiciera de una manera por demás informal, a pesar de lo delicado de esa problemática, por como estarán alterando las actividades escolares, y es que lo ventilaron a través de las redes sociales, mediante las cuales emitiron un comunicado, cuando la situación ameritaba como para que convocaran a una rueda de prensa, pero es obvio que no quiso dar la cara. ¡Ñácas!

Luego entonces con esa mala nueva es con la que salieran de la noche a la mañana, supuestamente como parte de una estrategia emergente para evitarle posibles afectaciones calurosas a la planta estudiantil de esa escuela, como ya sucediera en otra de ese mismo sistema en lo que fuera el regreso a las aulas, y todo por en el periodo vacacional no haber tenido el cuidado de checar el cómo estaban las unidades de refrigeración.

Es por lo que hoy estarán afectando al alumnado de esa forma, como es no impartiéndoles las cátedras de “Prepa” completas, porque en ese ínter en lunes y martes sólo asistirán los preparatorianos de Tercer semestre; mientras que el miércoles los de Quinto semestre; y ya jueves y viernes únicamente acudirán a las instalaciones quienes ya cursan el último año, complementados con los de nuevo ingreso. ¡Y puras de esas!

Para el caso aseguran que es un plan para aprovechar y reemplazar los “aires” que “ya dieron lo que tenían que dar”, y que de esa manera sea menor el tiempo en que se queden sin estudiar, cuando se presume que es algo que Rosas Burgos y sus fallidos operadores debieron haber hecho antes y con tiempo, para no tener esos trastornos y peligros de potenciales “golpes de calor”. ¿Qué no?

Calla IMSS ante agresión…Vaya que la que nomás no se ve que se haya “curado en salud”, y actuado en consecuencia, ante la emergencia registrada en días pasados en la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la colonia Los Jardines de Hermosillo, donde un hombre baleó a un guardia de seguridad, es la delegada de esa institución, María de Lourdes Díaz Espinosa. ¡Tómala!

Eso luego de que el agresor, como de unos 60 años de edad, y que es conocido en el lugar por acudir a servicio médico, la mañana del pasado viernes llegó y sorprendió al vigilante cuando limpiaba basura en el exterior y le realizó un disparo con pistola, para después retirarse a paso lento, a la vez que el baleado todavía tuvo tiempo de resguardarse en el interior, para posteriomente sangrante ser llevado a recibir atención médica.

Más menos así se suscitó ese sorpresivo e inverosímil ataque en ese módulo del IMSS, localizado en la calle Lerdo de Tejada, entre Caturegli y López del Castillo, en el sector Norte, provocando el pánico entre los derechohabientes que en ese momento esperaban ser consultados, y que se quedaron paralizados por el temor a también ser agredidos, y no es para menos, por como se vieron expuestos. ¡Increíble, pero cierto!

Y aunque se habla de que ya hay una persona detenida, pero lo que es hasta ayer no se ha revelado su identidad, como tampoco la del guardián baleado, y mucho menos el móvil que provocó que le propinaran ese balazo, aunque elucubran que una probable causa podría ser el trato que esos vigilantes le dan a los afiliados del Seguro Social, por saberse que en la mayoría de los casos se comportan de manera déspota y prepotente.

De ahí que se esperaba conocer la postura de Díaz Espinosa, para que despejara las dudas con relación a lo que pasó, y que muy seguramente provocará que esos guardianes que son de empresar privadas “le bajen de rayitas” a su actuar, por lo que habrá que checar si eso no propicia el que ahora pongan a vigilar a los elementos de la Guardia Nacional (GN), como ya lo hicieron en las unidades de Obregón. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook