Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Mejora el Registro Civil…Quien podrá tener la mejor la mejor intención, como ayer lo demostrara en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, presidida por Carlos Rodríguez, “El Kaly”, es la directora del Registro Civil del Estado, Marián Martínez, pero lo cierto es que sigue habiendo una mala percepción de esa institución, por las largas filas que se formaban hasta hace poco. ¡De ese pelo!

Sin embargo y de acuerdo a lo expuesto por Martínez Rodríguez, en torno a las estrategias que han implementado para mejorar el servicio que prestan, se concluye que les ha faltado el promover lo que hasta hoy en día han avanzado, pero sin que dejara de reconocer que en seis años no podrán hacer lo que no se ha hecho en añales, de ahí el rezago existente, y que de entrada ya están evitando que se continúe acumulando.

Para el caso es que Marián manejara que han ido por etapas para lograr la estabilización operativa de esa dependencia, cuya primera era el evitar que en pleno siglo XXI -siglo 21- la gente siguiera haciendo unas “colas kilométricas” en las afueras de las oficinas centrales, ubicadas en el Centro de Gobierno de Hemosillo, la cual ya se concretó habilitando el refrigerado Anfiteatro como una sala de espera. ¿Cómo ven?

Y en segundo lugar ya hicieron realidad la compra de 20 nuevos cajeros para que los ciudadanos pueda obtener sus actas de nacimiento y otros documentos sin tener que acudir a las instalaciones, y es que al inicio de la presente administración sólo había tres, de un máximo de 14 que llegó haber, por lo que eso ayudó a despresurizar y agilizar los trámites que se realizan, lo que en parte redujo los “cuellos de botella”. ¡Órale!

En tanto que la tercera fase en la que actualmente están, es en la de modernizar la infraestructura con la que cuentan, por tener infinidad de máquinas que ya están obsoletas, por ser “del año del cohete”, y es a lo que están abocados, lo cual les está permitiendo el ya estar digitalizando la mayoría de la documentación que ofrecen, y es por lo que ya puede accesarse a ellos por la web, o en línea, por lo que así está la mejoría.

Al ser un caos que paso a paso han estado superando, y que la funcionaria aclarara que tuvo su origen en varios factores que se les juntaron, como es que en el 2019 firmaran un convenio de coordinación con el Programa de Registro e Identificación de Población (Renapo), para homologar la base de datos con el ámbito nacional, y es ahí donde empezaron a abundar las correciones, por ya ser otras las reglas para registrar.

A lo que se le agrega que en ese ínter se atravesara lo que fuera la pandemia de Covid-19, provocando que no tuvieran tiempo para una curva de aprendizaje, y así poder adaptarse a esa transición, y es por lo que para cuando se volvió a las actividades presenciales, se les presentaran esas avalanchas de solicitantes, que en su momento resultaran inexplicables, y todavía hasta hora, porque es algo que las mayorías no lo saben.

No obstante, y en base a lo ventilado por la muy joven de Martínez, quien es originaria de San Luis Río Colorado, supuestamente en eso ya están enfocados, como es en responder a esa nueva realidad de demanda, para lo que incluso el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ya les autorizó personal extra para sacar adelante esa chamba que se les acumulara, por lo que poco a poco han ido alcanzando un punto de equilibrio.

Porque si bien precisó que son autofinanciables, con un ingreso anual que ronda los más menos $120 millones de pesos, la mayoría de ese dinero se va en los sueldos de alrededor de 400 empleados, y todo lo que tiene que ver con los gastos operativos, y es por lo que el “Gober” los ha financiado de manera extraordinaria, ya que la meta es la de facilitarle la vida a la ciudadanía en esa área, para que “no batalle”. ¡Mínimo!

Eso en general es lo más prioritario y urgente, porque a la par también han trabajado en crear “candados” para evitar fraudes relacionados con los procesos, y todo lo que pueda “oler” a actos de corrupción, por lo que así de bien se ve que ya está empezando a “registrar” Marián, después de un turbulento y criticado inicio, y es que al año atienden a más de un millón de personas, por lo que la misión es la de llegar a la modernización.

Trae buen nivel el Alcalde…El que se está confirmando que trae un nivel de primer mundo, es el alcalde Antonio Astiazarán, por el anuncio que acaba de hacer, respecto a la visita que hará a Hermosillo el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, para participar como conferencista en la segunda edición del Foro Mundial de Energía Solar, a celebrarse el próximo 25 y 26 de octubre. ¡De ese vuelo!

Si se parte de que ya antes estuvo por estos calurosos lares, John Kerry, el representante presidencial de los gringos para todo lo que tiene que ver con el clima, pero en esta ocasión se invitó al ex Mandatario gabacho, que es el promotor de la iniciativa Global Clinton, que entre otras cosas busca involucrar a líderes políticos, empresariales y académicos en acciones que contribuyan a la reducción del cambio climático. ¡Así el dato!

Luego entonces a ese grado está esa clase de contactos que se carga Astiazarán Gutiérrez, como para haber convencido a Bill de que viniera a ese evento del sector energético, que está catalogado como el más importante del Norte de México, y con el que pretenden posicionar a la Capital como una ciudad que procura detener el cambio climático, mediante el aprovechamiento del sol en la generación de energía eléctrica.

No por nada es que “El Toño” Astiazarán adelantara que: “Creemos que con la experiencia del año pasado podremos tener a muchas y muchos estudiantes de diferentes carreras que puedan participar con sus ideas e innovaciones en temas que tienen que ver con la generación, eficiencia energética, el almacenamiento y la transmisión de energía y los retos muy importantes que tenemos como comunidad”. ¡Ese es el plan!

Pues el gancho extra será la presencia de Clinton, por todavía a estas alturas ser un personaje mundial, por haber gobernado a la Nación más poderosa del planeta, de ahí de las expectativas que hay de lo que venga a decir, en lo que será un encuentro para el que desde ayer ya se pueden adquirir los carnets para asistir, mismo que tendrá lugar en el Expo Forum, donde se discutirán las bases del futuro de la región en esa materia.

Al fin atienden a africanos…Ahora sí que vale más tarde que nunca, por como “a las quinietas” finalmente comenzaron a atender a los grupos de migrantes africanos que desde hace más de una semana están varados en la Central Camionera de “Hornosío”, debido a que no les han podido vender boletos para terminar de llegar a la frontera con “Gringolandia”, por no contar con los papeles migratorios necesarios.

Ya que derivado de los calorones que se han registrado en los últimos días, dichos ilegales procedentes de África han sobrevivido a la buena de Dios, con tal de lograr el llamado “sueño americano”, pero por lo pronto han vivido una verdadera pesadilla, al dormir en los alrededores de ese paradero de autobúses, incluso hasta en el suelo; además de que han sido víctimas de asaltos, según esto por parte de policías. ¡Tómala!

Así que al hacerse pública esa desesperante condición en la que están, es por lo que por fin el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, se dignó a enviarles una brigada para que les dieran una checada y regalarles “un puño” de sueros orales para que se hidraten, además de colocar carteles con información sobre como prevenir un “golpe de calor”, pero en español, cuando ellos no entienden ni la “O” por lo redondo.

Mientras que de la titular de la Oficina de Atención al Migrante, Bernardeth Ruiz Moreno, no se ha sabido nada, y mucho menos el que ya los hayan auxiliado; como tampoco del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se desconoce si aún está como delegado, o desligado, un tal Sergio Iván Cadena Lira, por no explicarse el cómo es que llegaron hasta esta “Capirucha”, lo que denota que de los dos no se hace uno.

Por ser una crisis humanitaria y migratoria que se ha presentado porque han evitado alojarse en los albergues que existen para ese efecto, por temor a ser detenidos y deportados, al ignorar desde el idioma, hasta la realidad del suelo que están pisando, y es por lo que han preferido permanecer juntos, o “en bola” para protegerse, porque lo que son las diferentes instancias gubernametales no los han atendido como se debe.

Que mienten los de la CFE…Y el que clarividente como es, ya dijo que los funcionarios de la CFE “mienten con todos los dientes”, es el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, tocante a que según esto no ha habido un aumento en la tarifa de energía eléctrica, cuando se están aplicando facturas muy elevadas, y hasta dobleteada$, así como “cortes” de servicio “a diestra y siniestra”.

No en balde es por lo que Peinado Luna manifestara que los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con esas mentiras que “se sacan de la manga” insultan la inteligencia de los clientes, al inventar que la “corriente” no ha $ubido, cuando el índice inflacionario para este año es de casi un 8%, y en base a como tienen sus rangos, la fórmula está diseñada para que al usuario le cueste cada vez más el kilowatt. ¡Vóitelas!

De ahí que “El Nacho” Peinado una vez más reiterara que: “Los problemas de fondo son el cómo resolver este problema, cómo modificar los criterios de CFE para que ya no estén establecidos en rangos y no estén lesionando la economía familiar; la ampliación del subsidio aquí y ahora; como apoyar a los usuarios que les está llegando demasiado de “luz” para apoyarlos y no paguen cantidades estratosféricas. ¡Pácatelas!

A la vez que les cuestionara el: “¿Por qué no se comprometieron a no cortar los servicios de energía?… ahí reconocen que diariamente están realizando cortes del servicio en los hogares, y mienten al decir que no cortan la energía si hay personas enfermas en casa; además, hostigan a los usuarios con notificaciones de canalizar su deuda al área jurídica de no realizar el pago en tres días, aun cuando se adeude un solo recibo”.

Al apuntillar que: “Esos son los temas de fondo que no abordaron ni los van a abordar, porque no tienen ningún compromiso ni sensibilidad, por eso es muy importante que todos los usuarios salgamos este sábado 9 de septiembre a la marcha-mitin que estamos convocando, para solucionar este problema de fondo y que esté este tema por encima de los criterios tan cortos de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad”.

