Sin medias tintas

Quema Ebrard a Morena

Suma el Frente en Sonora

Alcalde cercano a la gente

“En capilla” ex Presidenta

Por Martín Romo (El Verdugo)

Quema Ebrard a Morena…Y sucedió lo que tenía que pasar, como es el que Marcelo Ebrard virtualmente terminara por abandonar el partido de Morena, luego de que los resultados de las encuestas que se hicieran le favorecieran a Claudia Sheinbaum, la dizque precandidata presidencial del “Prejidente”, Manuel López Obrador, por lo que así terminó en división el proceso de elección interna de los morenistas. ¡Zaz!

A tal grado Ebrard ya “pintó su raya de los morenos, que ayer mismo declaró que ya no tienen cabida en el “barco” guinda, luego de las irregularidades que denunciara, en lo que asegura que fuera esa manipulada y “cuchareada” encuestitis a favor de Claudia, con lo que se refuerza la versión que ya hay, de que podría ser el abanderado “a la grande” por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) de Dante Delgado. ¡De ese pelo!

Eso luego de que previamente advirtiera, que con todo y que lo dejaron fuera “a la mala”, al darle el gane a Sheinbaum Pardo, pero que aún así aparecería en la boletas, en lo que serán los comicios electorales del venidero 2024, y es por lo que el pasado miércoles no se presentara al acto en el que le levantaran la mano, al no reconocer su victoria, luego de que no les permitieran estar presentes en el conteo, y hasta los golpearan.

Es por lo que las especulaciones no se han hecho esperar, en torno al destino político de Ebrad Casaubón, y sobre lo que todo mundo está en ascuas, después de que anunciara que será hasta el próximo lunes cuando tome un decisión tocante a eso, pero partiendo que ya anticipó que sí buscará la Presidencia de la República, está más que cantado que lo haría por MC, por ser la única opción que ya le queda. ¡Ni más ni menos!

Así es como se les hizo “bolas el engrudo” a los operadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por ese triunfo que estaba más que anunciado de Sheinbaum, y que para apoyarlo se moviera todo el “aparato de Estado”, como en su momento lo ventilaran Los Marcelistas, pero sin que se hiciera nada al respecto, y es por lo que señalaran que fue una simulación camuflajeada de democracia. ¡Pácatelas!

De ahí que una vez que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, según esto fuera impuesta como la Coordinadora Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación para ser la candidata, habrá que ver como les afecta la inminente salida de Luis Marcelo, si es que finalmente se cambia de bando político, porque a como la pongan, pero ya marca el 25.6% de respaldo que obtuviera, y que pudiera llevarse a otro lado.

Porque ante ese posible escenario de que se vaya con los emecistas, le estaría restando votos a Los Claudistas, con lo que se fortaleciería la candidatura de la competidora del Frente Amplio por México conformado por el PAN, PRI y PRD, Xóchilt Gálvez, porque en su caso desde el instituto político naranja no se cree que le alcance para salir victorioso, y si es que antes Dante “no lo vende antes en canal” como acostumbra.

Sin embargo, y como Marcelo sabe del riesgo que conlleva el convertirse en opositor, es por lo que pensará su decisión durante el fin de semana, porque sí decide lanzarse por la libre, muy seguramente que le sacarán varios expedientes que le tienen pendientes, como el presunto fraude del Metro, de sus tiempos de gobernante del ex D.F., y que hasta ahora le han pasado por alto por pertencer a la 4T, pero así lo estarían desconociendo.

Aunque lo único cierto de todo eso es que López Obrador ayer mismo confirmó que él siempre apoyó a Sheinbaum, y que no está de acuerdo en reponer el procedimiento como lo pidió Ebrard, porque a su “juicio” no hubo inclinación de la balanza, tan es así que por la noche ya le iba a entregar el bastón de mando, o “el dedo”, dirían otros, para consumar esa calificada como una imposición de su colaboradora más incondicional.

Suma el Frente en Sonora…Dan cuenta que los que a nivel local ayer se reunieron a compartir algo más que el pan y la sal en un conocido restaurante de la zona culinaria del Centenario, son los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, Rogelio Díaz Brown, Gildardo Real y Joel Ramírez, para hacer un balance de lo que fuera la reciente competencia del Frente Amplio por México, con la que se eligió a Xóchilt Gálvez.

Al trascender que en un desayuno con camadería, lo que es Rogelio, Gildardo y Joel analizaron con “cabeza fría” los resultados de esa encuesta en Sonora en apoyo de Gálvez Ruiz, resaltando que los 56 mil registros logrados por estos lares, son un reflejo de la cohesión entre los ciudadanos y esos partidos de oposición, al grado de que la catalogaron como histórica, después de que se hablaba de que ya “estaban en la lona”. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que “El Roger” Díaz Brown resaltara en una publicación a través de sus redes sociales que: “Los que querían dividirnos terminaron divididos. Porque los del Partido Morena son un desastre. 2024 en construcción. ¡Vamos bien y viene lo mejor!, por lo que así está el optimismo que exhibieran en la sobremesa, bajo la coincidencia de que ya pasaron la primera prueba, de cara a la buena que está en puerta.

Más menos así está la unión que están denotando tener Díaz Brown, Real y Ramírez, y que se fortaleciera a partir de esa chamba representada por esa consultada que sacaran adelante, y en la que quedaran como finalistas Xóchilt Bertha y Beatriz Paredes, por lo que incluso trascendió que el primero también se acaba de reunir con quienes fueron los coordinadores Paredistas en el Estado, para agradecerles su esfuerzo. ¡Qué tal!

Ante lo que se deduce que así está ese cierre de filas entre los tricolores, blanquiazules y amarillos, al atender el llamado a la unidad que se ha hecho a nivel nacional, por desde ya avizorase que es la única manera en que tendrían posibilidades de ganar, después de que meses atrás “ya los daban por muertos”, políticamente hablando, pero ahora hoy en día ya de nuevo están “vivitos y coleando”, al todavía “moverseles una patita”.

Alcalde cercano a la gente…Por si quedaban dudas de que la gestión municipal del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ha sido una administración cercana a la gente, ahí tienen que en lo que será su II Informe de Gobierno, los resultados los presentará en ocho encuentros programados con las mayorías de las diferentes colonias, para de viva voz y de frente informarles lo hasta hoy se ha realizado.

Lo que pone de manifiesto que “El Toño” Astiazarán estará volviendo a los barrios para darles a conocer a los ciudadanos los avances, además del evento tradicional y protocolario con los representantes de los diferentes sectores sociales, productivos y organizaciones ciudadanas, que se realizará el 14 de septiembre; mientras que el 16 de ese mismo mes será la sesión en Cabildo, en la que emitirá un mensaje a la ciudadanía. ¿Cómo ven?

Con lo que está demás el destacar que una vez más Astiazarán está yendo más allá, al manejar que: “No solo rendiremos cuentas, vamos a celebrar junto a los vecinos de las colonias los logros que juntos alcanzamos en obras y acciones”, al precisar que: “La gente quiere algo más que una relatoría de acciones e inversiones, por eso vamos a donde están y analizaremos todo lo que se ha hecho, con ellos, en sus lugares, en su comunidad”.

Prueba de ello es que anunciara que: “Vamos a la Victoria y están cordialmente invitados; este sábado 9 estaremos en nuestra primera actividad dentro del Informe y será en la región rural; me dará un enorme gusto estar ahí para recordar logros y retos, así como lo que hemos avanzado en muchas de las prioridades que nos plantearon desde antes de iniciar la administración”, por lo que con eso arrancará ese contacto ciudadano.

Toda vez que a la par el “Presimun” aliancista adelantó que el lunes de enfrente iniciará con esa estrategia inédita en el área urbana, por lo que así estará echando el extra hasta en eso, por ser algo adicional y diferente a lo que se hace tradicionalmente, y que la ciudadanía en general nomás veía de lejos, pero ahora estará yendo a donde un porcentaje de ellos vive, para que ya no se enteren de oídas, sino de primera mano. ¡Mínimo!

Al remarcar que: “La idea es que la mayor cantidad de hermosillenses participen en este ejercicio, donde ellos, sus familias, son precisamente el punto de partida y el objetivo final de todas las acciones y obras del gobierno municipal”. ¡De ese tamaño!

Sigue perdido vocero de yaquis…Si por la víspera se saca el día, la que sí que podría ser un mensaje para la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, quien ha sido acusada hasta de lo que no, es la vinculación a proceso que acaban de hacer de dos de sus ex funcionarios, como son la ex titular de Recursos Humanos, Zulma Elizabeth Merlos Coronado; y el ex Oficial Mayor, Luis Javier Gaxiola Pérez. ¡Tómala!

Pues si a los imputados los están procesando por incumplir en un caso de renuncia de un ex empleado, que debió recibir $20 mil como indemnización, pero que llegada la hora realizaron indebidamente el trámite de un finiquito por $82 mil pesos, en lo que es un delito que podría considerarse como pecata minuta, por el contrario, a la por algo tachada de corrupta de Sara la han señalado de malversar millonadas. ¡Así el dato!

Con todo y eso, y como “el hilo siempre se rompe por lo más delgado”, es por lo que Zulma Elizabeth y Luis Javier ya están siendo enjuiciados por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis, con sede en ese puerto, aunque podrán llevar ese procesamiento en libertad, para lo cual deberán de pagar una fianza de unos $20 mil pesos, y no salir de esa ciudad, ni del Estado, y estar acudiendo a firmar cada semana. ¡Vóitelas!

Por lo que así ya están tocando, o procediendo contra los subalternos, o quienes integraban la pandilla que presidia Valle Dessens, cuando se pensaba que ya no les harían nada, ante lo que no descartan que pudiera ser la próxima a la que llamaran a cuentas, por todas las denuncias que hay en su contra, empezando por la mal afamada playa incluyente que proyectara, y que no se concluyera, pero en la que sí se gastaron millones.

Luego entonces con esa sorpresiva enjuiciada de Merlos Coronado y Gaxiola Pérez, sí que la ex Munícipe vuelve a estar “en el ojo del huracán”, aun y cuando está catalogada como un “ave de todas las tempestades”, por lo que habrá que ver cómo le va, con esa obvia reactivación de expedientes que están haciendo, cuando se creía que ya los habían archivado, por tal vez es para que ya no se alborote electoralmente en el 2024. ¿Será?

Y es que a Zulema y Javier les fijaron seis meses para lo que sería la investigación complementaria. ¡Glúp!

Correo electrónico: [email protected]

