Sin medias tintas

Reprueba Rector de UES

“Una tras otra” en la SEC

Salen cuentas al “Gober”

Dejarán huella con muelle

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Reprueba” Rector de UES…Dan cuenta que el que ha seguido sin pasar la prueba en el tiempo que lleva al frente de la Universidad Estatal de Sonora (UES), es el rector Armando Moreno Soto, por como se ha exhibido que no está resolviendo ni lo más mínimo, en lo que tiene que ver con lo operativo, y para evidencia están que las denuncias por diferentes irregularidades no han dejado de aflorar contra esa institución. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior, ahí está la más reciente queja que se hiciera pública por medio del estudiantado del Campus Hermosillo, referente a que con todo y los récords de calor que ha habido, pero en el Edificio de Salud no funcionaban los aparatos de refrigeración, y es por lo que a los alumnos tuvieron que enviarlos a sus casas a recibir clases en línea, mismas que tampoco les impartieron. ¡De ese pelo!

Más menos así está la falta de previsión que están exhibiendo Moreno Soto y sus operadores, como lo denotan esas fallas, al resultar por demás inexplicable que sobre la marcha les estén “tronando” las “refrís”, por no ser una, sino varias, cuando se supone que les deben dar un mantenimiento preventivo en el periodo vacacional, precisamente para que no pase eso, y que por el contrario enfríen “al cien”. ¿Qué no?

Sin embargo con esa nueva anomalía en la práctica se está demostrando que no están haciendo la tarea en esa materia, como es en la de mantener óptimas las instalaciones de lo que antes era el Centro Estatal de Estudios Superiores del Estado de Sonora (Cesues), porque si así fuera no tuvieran que llegar al grado de mandar a los universitarios a sus hogares, sin reparar que a lo mejor algunos no tienen Internet, o está “cortado”. ¡Palos!

Pero cualquiera que sea el caso, lo que es a Armando le está quedando claro que no es lo mismo criticar que operar, por considerarse que nomás no la está “armando” en ese cargo, al estar identificado como de los más críticos del sistema gubernamental en sus tiempos de profesor “rojillo” de la Universidad de Sonora (Unison), y es que ahora en esa función directiva, sí que le ha estado “saliendo el chirrión por el palito”. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que no es el único tache que le han puesto a Moreno, porque en su momento igual dio la “mala nota” con un comentado convenio del inglés que hicieron, y que a la hora de la hora no tuvo validez, y puras de esas falladeras le han echado en cara, como ahora con lo de las refrigeraciones que afectaran a los estudiantes, porque lo que es el semestre sigue “corriendo”, pero sin que recibieran cátedra. ¡Pácatelas!

De ahí que si así está la sede central, como estarán las demás que funcionan en el resto de la Entidad. ¡Ñácas!

“Una tras otra” en la SEC…Al que tal parece que no le bastan los problemas que ya tiene de sobra, sino que por encima de esos todavía se acarrea otros extras, es al de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba está la manifestación que ahora hicieran los padres de familia del Preescolar Olin Yolistli, para protestar por la pretensión de colocar una antena en el interior. ¡Tómala!

Por ese motivo esta seman los paterfamilias se manifestaron frente a esa escuela, localizada sobre la calle Carbó, exactamente en la parte trasera del Parque Infantil, para exhibir a Grageda Bustamante y exigirle que no instalen esa torre, que todavía ignoraban si era de la CFE, o de las de telefonía, por como se pondría en peligro al estudiantado, en cuanto a su salud y la posibilidad de sufrir un accidente. ¡A ese grado!

Pues a partir de lo que extraoficialmente les han informado, ese antenón lo estarían ubicando dentro del patio de juegos de los infantes, y como se maneja que tendría unas medidas de aproximadamente 8×8 metros cuadrados y 42 metros de altura, es por lo que prácticamente abarcaría la mitad de la cancha donde practican deporte, y es por eso de la inconformidad y el rechazo que ya aflorara. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que una enchilada madre de nombre, Reyna Fernández, señalara que lejos de beneficiarlos, va a poner en riesgo a los niños, tanto por un probable percance fatal, como por enfermedades, al ventilar que son aparatos de retransmisión de señales que causan muchos males por la radiación de radio frecuencia que emiten, ya que en algunos casos pueden provocar cáncer y otras afectaciones no muy saludables. ¡Glúp!

Razón por la cual advierten que eso no quieren para sus hijos, y más porque aún está presente el caso de una niña de la colonia Altares, a la que le cayó y quemó el ácido después de que estallara un transformador de un poste de la CFE, pero con todo y ese temor que manifestaran, lo que es Aarón Aurelio y compañía no habían dado la cara, porque se buscó la versión de la SEC, y no respondieron, al quedarse callados. ¡Vóitelas!

Salen cuentas al “Gober”…El que está rindiendo buenas cuentas es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y avalado por propios y extraños, y para muestra está que las reconocidas agencias internacionales Fitch, Moody’s y HR Ratings, le acaban de mejorar la calidad crediticia al Gobierno del Estado, según esto por el correcto y pulcro manejo que se ha hecho de las finanzas estatales. ¡De ese tamaño!

Lo que traducido al español significa que esas calificaciones positivas al alza, son la base que permiten evaluar la capacidad de cumplimiento de obligaciones derivadas de la colocación de deuda que posee una Entidad, gobierno o empresa, siendo las calificadoras, qué por medio de ese tipo de análisis, informan al mercado sobre los riesgos que enfrentan los inversionistas bajo determinada coyuntura. ¡Esa es la idea!

Eso explica el porque Durazo Montaño resaltara que: “Desde el inicio de esta administración nos hemos propuesto tener un manejo sano de las finanzas, de hacer buen uso de los recursos de las y los sonorenses, evitando gastos superfluos y con un combate frontal a la corrupción; eso ha permitido que mejore la capacidad crediticia del Estado”, por lo que así está ese saldo a favor hasta ese “corte de caja”. ¡Así el dato!

No en balde es que remarcara que la calificadora Fitch Ratings modificó la perspectiva de Sonora de negativa a estable, por la mejora en el balance operativo al cierre del ejercicio fiscal 2022, aunado a las operaciones de refinanciamiento de la deuda a largo plazo de la Entidad en 2023, lo que ha contribuido a una mejor tendencia en razón de repago, así como las coberturas del servicio de la deuda proyectadas para el 2023-2027. ¡Mínimo!

En tanto que Moody’s incrementó su calificación al Estado de estable a positiva, lo cual refleja la mejoría en los balances operativos y financieros, y con la expectativa de que estos se mantengan positivos para 2023 y 2024; mientras que HR Ratings mantuvo la perspectiva de Sonora como estable, considerando que el factor de gobernanza impactó de forma positiva, debido a que destaca por su transparencia presupuestal. ¡Qué tal!

Dejarán huella con muelle…Vaya que quien sí que dejará huella con algunas de las obras que ha venido promoviendo en su trienio, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, y sin lugar a dudas que una de ellas será la reconstrucción que harán del muelle de Kino Viejo el próximo año, con una inversión de $22 millones de pesos, misma que ya anunciara que será toda una realidad. ¿Cómo ven?

Tan viento en popa va lo que será que será el rescate de ese pasadizo sobre el mar, que fuera derribado por el huracán Kay en el 2022, que ya presentaron el proyecto ejecutivo a prestadores de servicios turísticos, el cual fue recibido con “muy buenos ojos”, por lo que ya iniciarían la segunda etapa, consistente en la tramitación de los permisos con las instancias federales, como la Semarnat, para la ejecución de esa edificación. ¡Es el plan!

Es por lo que Astiazarán Gutiérrez señalara que: “Es un muelle que ya tenía sus años y que, después de un estudio que hicimos con Protección Civil, vimos que su estructura ya no funcionaba, por lo mismo hicimos dos cosas: restringir el acceso para que no tuviéramos a nadie afectado, o un accidente, y empezamos a trabajar en la elaboración de un proyecto ejecutivo ahora sí en forma, más grande, más ambicioso”. ¡Dicen!

O séase que así estará esa remodelada que proyecta “El Toño” Astiazarán, y con la que diera muestras de estar muy entusiasmado, al revelar que: “Va a ser más seguro, más bonito, más ancho, va a tener incluso temática, estamos viendo el tema de los baños y cómo ordenar incluso de una mejor manera lo que es el comercio local, para que sea un referente en el momento que la gente quiera venir a Bahía de Kino”.

Luego entonces ante esa buena nueva ventilada por Astiazarán, está de más el señalar que los hermosillenses ya tendrán un moderno muelle, en el que hasta “selfis” podrán tomarse cuando lo visiten. ¡Así de atractivo!

