Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sigue la violencia escolar…Los que se sigue evidenciando que nomás no han funcionado, son los programas que se han implementando entre el estudiantado para promover la cultura de la paz y evitar que se sigan presentando casos de violencia como el que ahora se registrara en la preparatoria del Cetis No 69 de Obregón, donde un alumno “noqueó” a un compañero al golpearlo en la cara y dejarlo inconsciente. ¡Zaz!

Porque lo que es la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Aarón Grageda, como siempre solamente se limitó a reprobar ese condenado acto de violencia que se volviera viral, luego de que circulara un video en las redes sociales, en el que se muestra el momento de la agresión ocurrida en el campo deportivo que está frente a las instalaciones de ese plantel, localizado en la colonia Plano Oriente. ¡Ups!

Con todo y que ya aflorara que procedieron a sancionar al agresivo atacante del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicio (Cetis) No 69, pero sin que especificaran en que consistió esa sancionada, que aseguran y casi juran que está apegada al reglamento para el alumnado que pertenece al sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti), lo que estaría por verse.

En tanto que a la par de manera virtual también ventilaron, porque ni siquiera convocaron a una conferencia de prensa para informar sobre eso, no obstante y la gravedad del hecho, que según esto el estudiante agredido ya está fuera de peligro, luego de que recibiera atención médica desde el momento en que quedara desmayado por el golpazo de derecha que recibiera, sin descartar las posibles secuelas que pudiera tener. ¡De ese pelo!

De ahí que ante ese hermetismo que hubiera, es que los padres de familia exigieran que corran a todos los involucrados, antes de que se suscite una tragedia, y es por lo que demandan la expulsión del agresor, porque no quieren que sus hijos corran peligro, y que por el contrario se siente un precedente para que a los alumnos les quede claro, que quienes no cumplan con las reglas escolares quedarían fuera. ¡Mínimo!

Derivado de eso así estuvo la enésima exhibida para las autoridades educativas a todos los niveles, por como han reprobado en materia de prevención, en lo que tiene que ver con esos actos violentos que se continúan suscitando, como lo refleja el que después de lo sucedido, es que se abocaran a reforzar las estrategias para prevenir el bullying en las escuelas, cuando se supone que debería de ser algo permanente. ¿Qué no?

Pero lo que es a Grageda Bustamante y sus achichincles apenas les dio por crear un plan especial de orientación en esa olvidada “Prepa” que saliera a la palestra por ese pleito estudiantil, para impulsar el fortalecimiento socioemocional de la comunidad escolar, vía el ofrecerles una atención psicológica, con la intención de fomentar entre ellos mejores relaciones de convivencia, y que no terminen en esos sucesos.

Pues si bien se han reducido esos enfrentamientos en los centros educativos, sobre todo en Hermosillo, a no ser y que ya no los estén resportando, pero la cruda realidad es que Aarón Aurelio y sus operadores han seguido fallando en esa materia, y lo que es el Cetis No 69 es una nueva evidencia, por lo que habrá que ver de que manera rectifican, y cuando menos se abocan a hacer lo mínimo para erradicar esas agresiones. ¡Ajá!

El “Gober” y Caso CFE…Y en torno al que había muchas expectativas, es con referencia al II Informe de Gobierno que ayer rindiera el gobernador, Alfonso Durazo, ante la posibilidad de que hiciera algún anuncio extraordinario, con relación a los exce$ivo$ cobros de la CFE que han provocado muchas protestas, y es que un día antes había sostenido una reunión con los directivos de esa paraestatal. ¡Qué tal!

Sin embargo, y a pesar de que es una problemática que no pasó por alto en esa rendición de cuentas claras que realizara en el Auditorio Cívico, sólo se limitó a prometer que gestionará ante la Federación ampliar el subsidio eléctrico de seis a ocho meses, pero de un probable descuento en los altos recibos que ahorita tienen “encabr…itados” a los usuarios, nomás no adelantó nada, al menos en lo que fuera ese escenario. ¡Órale!

Para el caso es que Durazo Montaño señalara que: “Me esforzaré por lograr una ampliación del subsidio de las tarifas eléctricas a ocho meses. Lo conseguiremos, aunque no sea una tarea sencilla”, ya que la tarifa 1F, conocida como la de verano, contempla una subsidiada de hasta 2,400 kilowatts bimestrales, pero si se rebasa el costo adicional es de unos $1.83 pesos por kilowatt, y de 5000 kilowatts en adelante sube a los $3 “varo$”.

A no ser y que aún esté en las negociaciones con los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y es por lo que todavía no estuviera en condiciones de ventilar algo en concreto, lo que se sabrá en los próximos días; pero ya en lo concerniente a esa informada, expuso y sostuvo que hay avances en temas de educación, salud, economía, obra pública, turismo y seguridad, aun y cuando empezara el sexenio remando contra corriente.

En ese sentido destacó que en infraestructura se invirtieron mil 470 millones de pesos para calles y avenidas de los municipios; así como mil 905 millones de pesos para diversas obras en Hermosillo; resaltando además el rescate del parque de La Sauceda, y el nombramiento como reserva natural en conjunto con el cerro de La Cementera, para que este sea un espacio público de 22 hectáreas, al estilo del Bosque de Chapultepec.

Mientras que en el ámbito del transporte público ponderó el subsidio por $583 millones de pesos para que no suba la tarifa; a la par de que agradeció al “Prejidente” Manuel López Obrador por los planes de justicia para los pueblos originarios, con una inversión de $15 mil 931 millones de pesos en beneficio de distintas comunidades; además de los $400 millones destinados para el programa de becas. ¡De ese vuelo!

En cuanto al rubro de la Seguridad aseguró que se rompió con la tendencia al alza de los delitos de alto impacto desde el 2016, al ubicarse Sonora entre los diez Estados con la menor incidencia, al bajar a 5.3% en el 2022, con respecto al 2021; en parte porque se pasó de 865 elementos de la Policía Estatal, a mil 400 en el 2022, y se espera cerrar con mil 600 el 2023 en curso. ¡Más menos esos son los principales saldos!

Se la reviran a regidores…Quien ya casi dijo que ¡veneno que no mata fortalece!, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, tocante a los peros que ya le están poniendo unos grillos regidores de oposición, a lo que será su II Informe de Gobierno que presentará el próximo sábado, porque ahora sí que los hechos hablan más que mil palabras, o las echadas que se cargan, por lo realizado hasta ahora. ¡Tómala!

Y es que de acuerdo al sentir general que hay, afirman que se necesita estar ciego, o el estarse moviendo en base a otros intereses que no son propiamente los de los ciudadanos, para no ver que el municipio naranjero es el que más ha progresado en todo el Estado, incluso por encima de los que son “desgobernados” por los alcaldes emanados de Morena, y a los que curiosamente no han “tocado”, aun y cuando han fracasado.

Es por lo que desde ya han sido calificadas como de politiquerías esas críticas con las que salieran los “rugidores” morenistas, Rafael Cruz, Guadalupe Mendívil, Eduwiges Espinoza y María Fernanda Tapia; así como los del Partido del Trabajo y Verde, René García y Carlos Nóperi, respectivamente; junto con los “independientes”, Ivette Fuentes y Juan Carlos Jáuregui, de lo que dicen que hasta ahora no se ha hecho uno.

Aunque Astiazarán Gutiérrez ya les mandó a decir que encabeza un gobierno demócrata que respeta las diferencias de opiniones, muchas en razón de su condición política, y que están sujetos a lo que establece las normas, al asegurar que: “La ley habla con mucha claridad respecto a los procedimientos que se tienen que seguir para este protocolo que tendremos el 16 de septiembre y de disentir en el marco de esto”. ¡Glúp!

Aun así apuntilló que: “En lo particular, siempre he pensado que si a Hermosillo algo lo ha caracterizado para bien es cuando sus autoridades se entienden entre sí, cuando tenemos autoridades que saben tender puentes en lugar de disentir o pelear entre los diferentes niveles de gobiernos”, nomás faltándole decir que al margen de eso, cuando se avanza los perros siempre ladran, en este caso al no respetar el éxito ajeno. ¿Cómo ven?

Intriga “Profe” “perdido”…Sí que ha cobrado relevancia la extraña desaparición en la Capital hermosillense del profesor de secundaria, Miguel Ángel Caleb García, que tuviera lugar el pasado 4 de septiembre, luego de que en Chiapas fuera encontrada ejecutada una maestra del Cobach, Flor Mejía Velázquez, de 44 años, después de ser “levantada” por un grupo armado en el mismo salón. ¡Vóitelas!

Ya que a diez días de que ya no se supiera sobre el paradero de García Guel, de 56 años de edad, cuando se dirigía a sus labores como docente en la Escuela Secundaria General No 6 “Luis Donaldo Colosio”, y cuyo vehículo después fue encontrado en la calle López del Castillo, que está ubicada en la ruta a su trabajo, hasta el momento no se han ventilado pistas del porque se hubiera esfumado. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE) no ha dado a conocer ninguna información sobre el avance de las investigaciones, después de que el pasado jueves emitiera una ficha de búsqueda, así que todo lo se ha sabido, y que no es mucho, es por lo que ha compartido su afligida familia, aunque según testigos se le vio por última vez con agentes de la Policía Estatal. ¡Eso dicen!

Más menos así está la intriga por la forma en que se “perdiera” dicho maestro, que de además es abogado y con una trayectoria magisterial de 30 años, por lo que ya estaba por jubilarse, y que a decir de su hija Mayra García, llevaba una vida muy tranquila con sus familiares y amigos, y es por lo que tienen fe en que volverá a casa con bien, no obstante y que el tiempo pasa, y no hay mayores novedades. ¡Así el dato!

Y por aquello de las especulaciones que pudiera haber, Mayra aclaró que: “Las personas tal vez puedan pensar que se lo llevaron porque está en algo turbio, pero en realidad no, todas las personas que lo conocemos nos estamos movilizando, porque sabemos que es una persona que realmente no hizo nada malo, que no debería estar pasando por esto”, y es por lo que hasta ya se han manifestado bloqueando calles. ¡Ouch!

