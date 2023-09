Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

+ Abundan carros sin seguro

+ Exhiben a líderes de SNTE

+ Faltan “aires” en el Cobach

+ ¡Intriga “Profe” “perdido”!

Abundan carros sin seguro…Los que están “poniendo el dedo en la llaga” sobre algo que se ha seguido pasando por alto, son los de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), de la que es vicepresidente nacional, Homero Monreal, referente a que se estima que en Sonora apenas el 32% del parque vehicular estatal está asegurado, con los riesgos que eso implica. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo revelado por Monreal González, esa cifra de vehículos que circulan sin aseguranza, y representando un peligro extra en caso de un siniestro por carecer de esa protección, está por encima de la media nacional, que es del 30%, que sí bien se rebasa ligeramente, pero eso significa que de cada 100 sólo 30 pueden re$ponder de esa forma, en caso provocar un encontronazo, atropellado y demás accidentes. ¡Zaz!

Es por lo que aflorara que a nivel estatal la Amasfac ya presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado, para que los seguros de autos sean obligatorios, al igual como ya lo son en 17 Entidades del País, porque eso se traduciría en que todo mundo transitaría con seguridad, no como hoy en día en que hay más probabilidades de colisionar, o impactarse con alguien que no cuenta con un seguro, y no tenga como pagar los daños. ¡Ups!

Pues a diferencia de lo que pudiera pensarse, manejan que esas pólizas no representan un gasto, sino que más se invierte para proteger la economía del asegurado, porque en caso de que ocurra algo ya no se verá perjudicado en sus finanzas, por el costo ser mínimo en comparación con lo que podría erogarse por un percance automovilístico, por ejemplo, y que además implique la hospitalización y muerte de alguien. ¡Órale!

Para el caso es que Monreal resaltara que: “La inversión que uno hace por todo el año que se tiene el carro asegurado, y si algo sucede, un choque, atropellamiento, daños a una vivienda, tu patrimonio no se va a ver afectado”, aunque el pero radica en que las mayorías no tienen la cultura de estar asegurados, porque también hay para casa, y de todo tipo, y es que los ven como que están gastando en algo que casi no se usa. ¡Qué tal!!

Cuando la máxima que hay, es de que los seguros son para nunca utilizarse, porque cuando se usan es porque algo le pasó al asegurado, y es lo que no se quisiera, por lo que así está ese grado de riesgosidad que hay en ese ámbito, y sobre el que los diputados bien harían en hacer su parte para reducirlo, como sería dándole para delante a la propuesta que ya presentaran la citada asociación, para que no se pierda lo más por lo menos.

Ya que podrá decirse que los de la Amasfac lo están proponiendo para aumentar sus ventas, que es lo que se daría por añadidura, pero los principales beneficiados serían los que quedarán asegurados. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben a líderes de SNTE…A diferencia de lo que pasa con los tachados de coptado$ “líderes” magisteriales de Sonora, los que sí que se rebelaron son los de la Sección 30 del SNTE de Tamaulipas, encabezados por Arnulfo Rodríguez, porque ya llevaban una semana con las clases escolares paralizadas, porque el gobernador Américo Villarreal Anaya no les había dado respuesta a su pliego petitorio. ¡Tómala!

En esos términos está esa medición de fuerzas que se cargan en la Entidad tamaulipeca, comparado con lo que aquí ocurre con los dirigentes de las secciones 54 y 28 del SNTE, Javier Ceballos Corral y Alberto Salazar López, que según esto están de parapeto, por como ni en torno a los polémicos libros de texto se han pronunciado, dizque porque los tienen controlados, por lo que así manejan que está su cómplice silencio.

A tal grado dan cuenta que “le calentaron la plaza” a Villarreal Anaya, que incluso hasta rompieron la mesa de diálogo y anunciaron que prolongarán el paro, por lo que ahora están demandando la destitución de la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo, en lo que es una petición que les rechazaran, y es por lo que la cosa estaba que arde, sin ser albur, pero sin que hubiera trascendido a pesar de la magnitud del conflicto.

O séase así estaba de “pintada la raya”, al punto de que Rodríguez sentenciara que: “Sobre todo que nuestra institución, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un organismo de respeto a la Nación y no vamos a permitir que ninguna autoridad en el Estado le falte al respeto”, y ante lo que por cierto no se había pronunciado el cabecilla de ese devaluado gremio sindical, el pintado de Alfonso Cepeda Salas.

En tanto que entre Jesús Javier y César Alberto está demás decir que no se hace uno, por como sus mismas hustes aseguran que se han convertido en unos auténticos secretarios generales “florero”, por solamente servir de adorno, más que para representar los intereses de los maestros estatales y federales, por nomás no escucharse que eleven las voz, al únicamente optar por “nadar de muertito”. ¡Así la mala impresión!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Faltan “aires” en Cobach…Vaya que las que no fueron aisladas, son las fallas que presentaran los aires acondicionados en el inicio de clases del Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach), del que es titular general, Arturo Rosas Burgos, como lo exhibe el que finalmente esté reconociendo que es un problemón que se presentó en 15 de los 30 planteles que hay en Sonora, y por una aparente falta de previsión. ¡Vóitelas!

Con todo y que Rosas a la clásica justificara que esa falladera se debió a que esas “refrís” estaban descompuestas, o por falta de energía eléctrica por averías en transformadores a causa de tormentas eléctricas, cuanado ni lluvias ha habido con tal intensidad para causar esos daños; además de que si estaban averiados debieron detectarlos ante de que inciara el ciclo escolar, lo que evidencia que no los revisaron. ¡Palos!

Así que entre los municipios en los que más hicieron crisis esos incidentes por la carencia de aire helado están Puerto Peñasco, Huatabampo, Nogales, San Luis Río Colorado, Obregón y por supuesto está ardiente Ciudad del Sol, en la que incluso se tuvieron que escalonar las actividades escolares, por lo insportable del calorón, al haber varios días en los que se registraron récords de temperatura con más de 46 grados. ¡Glúp!

No en balde es por lo que Arturo “apechugara” que: “Algunos problemas, incluso rebasaron el ámbito del colegio, por ejemplo, en Huatabampo, en San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco fue que el problema de las altas temperaturas y la gran cantidad de demanda de energía por los aparatos, fallaran equipos de la propia Comisión Federal de Electricidad externos a los planteles, pero que nos afectó”. ¡De ese tamaño!

Para que se den una idea del como los exhibió esa deficiencia que no previeron, es que existen unos mil 400 de esos sistemas de enfriamiento en las aulas, de los que ya se trabaja en el cambio de 200 nuevos dispositivos de dos toneladas, con un costo de $2 millones de pesos, y es por lo que al alumnado lo han traído del tingo al tango, o estudiando en las bibliotecas, o laboratorios, para que no les de un “golpe de calor”. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Intriga “Profe” “perdido”…Sí que ha cobrado relevancia la extraña desaparición en Hermosillo del profesor de secundaria, Miguel Ángel Caleb García, que tuviera lugar el pasado 4 de septiembre, luego de que en Chiapas fuera encontrada ejecutada una maestra del Cobach, Flor Mejía Velázquez, de 44 años, después de ser “levantada” por un grupo armado en el mismo salón. ¡Pácatelas!

Si analiza que a diez días de que ya no se supiera sobre el paradero de García Guel, de 56 años de edad, cuando se dirigía a sus labores como docente en la Escuela Secundaria General No 6 “Luis Donaldo Colosio”, y cuyo vehículo después fue encontrado en la calle López del Castillo, que está ubicada en la ruta a su trabajo, hasta el momento no se han ventilado pistas del porque se hubiera esfumado. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE) no ha dado a conocer ninguna información sobre el avance de las investigaciones, después de que el pasado jueves emitiera una ficha de búsqueda, así que todo lo se ha sabido, y que no es mucho, es por lo que ha compartido su afligida familia, aunque según testigos se le vio por última vez con agentes de la Policía Estatal. ¡Eso dicen!

Más menos así está la intriga por la forma en que se “perdiera” dicho maestro, que de además es abogado y con una trayectoria magisterial de 30 años, por lo que ya estaba por jubilarse, y que a decir de su hija Mayra García, llevaba una vida muy tranquila con sus familiares y amigos, y es por lo que tienen fe en que volverá a casa con bien, no obstante y que el tiempo pasa, y no hay mayores novedades. ¡Así el dato!

Y por aquello de las especulaciones que pudiera haber, Mayra aclaró que: “Las personas tal vez puedan pensar que se lo llevaron porque está en algo turbio, pero en realidad no, todas las personas que lo conocemos nos estamos movilizando, porque sabemos que es una persona que realmente no hizo nada malo, que no debería estar pasando por esto”, y es por lo que hasta ya se han manifestado bloqueando calles. ¡Ouch!

Comparte esto: Twitter

Facebook