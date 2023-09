Sin medias tintas

Apoyan a “Nacho” Peinado

Por Martín Romo (El Verdugo)

Apoyan a “Nacho” Peinado…Los que afloró que se están yendo por la vía penal, en lugar de darle una respuesta social a los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), presidida Ignacio Peinado Luna, son los funcionarios tachados de doble cara de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al revelar que quieren meterlo a la cárcel para desestabilizar el movimiento contra los altos cobros de energía. ¡De ese pelo!

Es por eso que una vez más los integrantes de esa asociación civil salieran a las calles para manifestarse y, al grito de: ¡Nacho no está solo, todos somos Unión de Usuarios!, marcharon nuevamente hacia las oficinas centrales de esa paraestatal, ubicadas en el Centro de la ciudad, en las calles Matamoros y San Luis Potosí, donde denunciaron actos de persecución e intimidación por un plantón que hicieron en agosto del 2022.

Casi por nada es que el popular “Nacho” Peinado se abriera de capa, al señalar que las negras intenciones de los directivos de la CFE son la de encarcelarlo, como lo exhibe el que ahora impugnaran la resolución emitida en julio pasado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, del No Ejercicio de la Acción Penal hacia su persona, por como se plantaran el año pasado frente a esa empresa federal. ¡Zaz!

Porque a decir de Peinado Luna, después de esa plantada de dos semanas, y que finalizaran al pactar los acuerdos que demandaban, los operadores de la “Comisión” también quedaron en la postura de que se desistirían de esas querellas, pero no sólo no lo hicieron, sino que ahora hasta apelaron a la inmpugnación, en lo que consideran que es una acción coercitiva de presión y desconocimiento de lo acordado. ¡Palos!

Es por lo que Ignacio ventilara que: “Fueron tres demandas penales que tuvimos por parte de CFE, presuntamente por los delitos de sabotaje, y contra el consumo y la riqueza nacional. Desde hace un año hemos sido perseguidos sistemáticamente, pero también por la vía jurídica se ha dado la batalla y la razón nos asistió”, pero aun así lo han seguido intimidando para que desista de ese liderazgo que encabeza. ¡Ajá!

Así está la campaña contra Peinado, porque creen que tumbándolo como la cabeza se va acabar el problema, al apuntillar que: “Han hecho lo que han podido para que nosotros le bajemos y poder meter temor, y lo único que han logrado es que se afiancen más nuestras convicciones en la lucha. Aquí el tema de fondo es la persecución, que no solamente no cumplen su palabra, sino que quieren vernos en la cárcel”. ¡Tómala!

Para el caso es que dijera que: “A mediados de julio la Fiscalía en su resolución dijo: No hay delito que perseguir, dando la sentencia de no acción penal, y el 4 de agosto se presenta la CFE y sus representantes jurídicos para impugnar la resolución, el mensaje es muy claro”; además de que la audiencia estaba prevista para el día 26 de septiembre, pero se adelantó para el 6, a fin de darles menos tiempo para su defensa.

O séase que así están “enseñando el cobre” los de esa dependencia, sin embargo lo que es el entrón de Peinado Luna ya advirtió que si es necesario ir a prisión lo hará, pero desde donde se encuentre continuará elevando la voz, pues la consigna es la de que les reconozcan esa cruzada ciudadana y sus derechos.

¡Sí se pudo! Contra la CFE…Quien les demostró a los de la CFE que ¡Sí se puede!, es el gobernador Alfonso Durazo, por las esperadas y buenas nuevas que ayer anunciara, referente a lo que acordara con los de esa instancia para hacerle frente a los caros consumos de “luz”, que en el último bimestre pusieran en jaque a los consumidores, por las e$trato$férica$ e impagables facturaciones que les llegaron. ¡De ese tamaño!

Y es que para empezar una de las noticias es que no habrá “cortes” de corriente, pero obviamente que tienen que pagar, para lo cual habrá convenios en particular con cada uno de los clientes para hacerles un prorrateo de liquidación que tendrá de plazo hasta el próximo diciembre, a diferencia de lo que actualmente sucede, de que a los que se les vence el monto facturado, casi casi de inmediato acuden a deconectarlos. ¡Mínimo!

Eso aunado a que ampliarán el periodo de la tarifa preferencial; y además explicando el: “¿Qué pasó con los recibos que frente a una altísima demanda de electricidad derivado del calor? Se pasa de una tarifa de 300 kw a la tarifa de 301 a mil 200, que pasaba de .72 a .91”, precisó. “Luego había otra tarifa de mil 200 a mil 500 que esa tenía un rango de 2.21 pesos, es decir, subiendo de rango, la tarifa se multiplica”. ¡Vóitelas!

Resaltando Durazo Montaño que: “Ahora quedan sólo dos tarifas, en lugar de tres, y las dos subsidiadas. La primera de 0 a 300 de 0 a mil 200 con la misma de .72”, “Y el segundo rango, que es intermedio superior, pasa de mil 200 a mil 500, pero ya no con la tarifa de 2.21, sino con una tarifa de .91”, haciendo hincapié de que en esos dos rangos es en los que está el 53% de los usuaarios de Hermosillo. ¡Así el dato!

Por si eso fuera poco, y ya junto con pegado, también autorizaron duplicarle el subsidio a Sonora a mil 200 millones de pesos, como resultado de las encerronas que el “Gober” tuviera con el director general de esa institución eléctrica, Manuel Bartlett, quien vaya que sí que “Se pu$o guapo”, porque sumado a eso, y ya de “pilón”, varios municipios tendrán una tarifa preferencial durante los meses de invierno. ¡De ese vuelo!

En ese sentido Durazo ponderó que: “El Gobierno del Estado se encargará del 25% del consumo, que será reflejado a través del propio recibo durante los meses de diciembre, de enero, y febrero”, pero con todo y eso existe la impresión de que se quedaron cortos, por en ningún momento hablarse de descuentos, sino que únicamente se limitaron a ofrecer plazos, con todo y que fuera un soberano abuso la última cobranza.

Aun así no puede pasarse alto el éxito logrado por el uno-dos que hiciera el “Gober”, e Ignacio Peinado de la Unión de Usuarios de Hermosillo, el primero con sus gestiones, y el segundo con sus manifestaciones.

“Solapa” a policías Alcalde…Al que sí que le queda aquello de que ¡el que calla otorga!, es al alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, por como el pasado lunes protegieran a cuatro agentes muncipales por los que iba la Secretaría de Marina, ya que los elementos policiales a su mando se acuartelaron en la Comandancia para evitar esas detenciones, por lo que así los está solapando. ¡Pácatelas!

Por lo que así que estuvo el encubrimiento del ni tan Santo…s y compañía, en cuanto a ese cuarteto de polizontes de los que hasta ese momento se desconocía su identidad, pero que dizque estarían relacionados con acusaciones sobre el caso de la desaparición de un joven, es decir, por secuestro y homicidio, como ya antes trascendiera que arrestaron a otro gendarme de esa corporación por esos mismos motivos. ¡Ñácas!

A ese grado se atrincheraron los miembros de la Policía Municipal de esa frontera, y según esto con la anuencia de González Yescas, para bloquearle el paso a los marines, incluso al Palacio sanluisino, y de esa forma impedir la aprehensión de los “polis” que pretendían arrestar, entre los que hay algunos jefes, y con ese fin desplegaron patrullas para “blindar” las vialidades que están alrededor de esas instalaciones oficiales.

En lo que se supo que es un atrincheramiento que implementaron como una estrategia para ganar tiempo, en lo que conseguían amparos contra las órdenes de arresto que hay en su contra, y es que dicen que primero tramitaron ese recurso legal en Hermosillo, pero se los negaron, al “darles palo”, por lo que posteriormente lo intentaron en Mexicali, con lo que pusieron en evidencia el que realmente algo deben y temen. ¿Qué no?

De esa forma “le pegaron” esa exhibida a González, porque se supone que es el primero que debería de coadyuvar en las investigaciones que tengan que ver con sus subalternos, pero por el contrario al parecer está defendiendo a quienes están violentando la ley, con lo que de entrada quedó en entredicho la supuesta coordinación que sñolo en teoría hay con la Federación y el gobierno estatal, por como no se dijera nada.

Si se analiza que lo que es hasta ayer no habían dado detalles sobre ese frustrado operativo de los militares, porque nadie se pronunció al respecto, a pesar de lo grave del hecho. ¡Ni más ni menos!

¡Sigue reprobando Rectora!…Dan cuenta que la que ha seguido reprobando en materia de gestión ante las instancias federales, es la rectora de la Unison, María Rita Plancarte, porque nomás no se ha concretado el anuncio que hiciera, de que lo que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), respetaría y reactivaría las becas que otorga para posgrado. ¡A ese grado!

Y para prueba están las quejas que nuevamente han resurgido de parte del estudiantado afectado de la Universidad de Sonora (Unison), por ser hora de que no han visto nada claro, tocante a esa promesa que casi diera como un hecho Plancarte Martínez, pero a la que suponen que no le dio seguimiento, como para que todavía sigan en las mismas, o en la incertidumbre por aún no acceder a ese sistema becario. ¡Órale!

Tan es así que hicieran público que hoy sería un día clave para quienes aspiran a estudiar un doctorado, o maestría, porque en base a los tiempos ahora marcados por el Conahcyt, se determinarían los que quedarían fuera, como consecuencia de la reciente reforma que le hicieran a ese esquema de respaldos para los estidantes que pretenden especializarse, derivado de que se cambiaron los criteros para ser seleccionados.

No obstante, y mientras que los universitarios interesados en una beca de esas a la fecha están en ascuas, lo que es la tilada de burocrática de doña María Rita no ha vuelto a decir ni media palabra, por como a todas luces ha archivado esas peticiones, muy seguramente porque ya no se han manifestado como lo hicieran semanas atrás, con todo y que ya se están volviendo a escuchar voces de inconformidad. ¿Cómo ven?

De ahí que es por lo que ya ventanearan que así ha estado la dejadez de Plancarte, por la indolencia en la que ha incurrido, lo que ha provocado que los demandantes de esos apoyo$ ahora que estén “píor” que antes, como lo han manifestado, por como muchos ya se han estado dando de baja al no poder arriesgarse a continuar con sus estudios, cuando no tienen asegurado un financiamientos como ese. ¡Qué tal!

