Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Chocan” por el Covid!…Y lo que sí que es un muy mal síntoma que refleja que cada quien anda por su lado, es lo de la descoordinación que están exhibiendo los titulares de las secretarías de Salud y Educación, José Luis Alomía Zegarra y Aarón Grageda Bustamante, en torno a las reacciones que están teniendo por lo del resurgimiento del Covid-19, por ser totalmente diferentes. ¡De ese pelo!

Si se parte de que por un lado ya el subsecretario de Educación Media y Superior del Estado, Rodolfo Basurto Álvarez, advirtió que de seguir al alza los casos positivos de coronavirus en las preparatorias y universidades, las clases virtuales podrían regresar; pero por otro Alomía afirma que hay una transmisión muy baja, tan es así que maneja que ya no hay un nivel de emergencia, ni nada que se le parezca. ¿Será?

Por lo que así están esas posiciones encontradas, con un Basurto Álvarez señalando con todas sus letras, pero sin precisar cantidades, que tienen conocimiento de que se han dado brotes de esa enfermedad en diversas escuelas de la Entidad, por lo que ya están trabajando en un plan mixto de educación, para en caso de que tienda a incrementarse esa problemática de salud, comenzar a implementarlo. ¡Palos!

Sin embargo lo que es el funcionario estatal foráneo de José Luis, asegura tener “otros datos” con los que descarta cualquier riesgo por ese mal, al sostener que de acuerdo a los monitoreos que han realizado en los últimos tres meses, revelan que el 49.5% de los infectados son ambulatorios, es decir, que no requieren atención en urgencias, ni hospitalización, por lo que según él es un virus respiratorio que se tendrá cada año.

En lo que son unas estadísticas que contrastan con lo que ha estado pasando últimamente, y en especial en el sector educativo, como por ejemplo lo demuestra que la semana pasada en el Itson de Obregón detectaran 27 contagiados por ese padecimiento; en tanto que en el Cbta No 38 de la Comisaría Marte R. Gomez del Tobarito, tuvieron que llegar a la suspensión las actividades escolares por un brote. ¡Tómala!

Aunque lo que deja entrever que Alomía Zegarra es el que anda muy fuera de esa nueva realidad, o del hoyo, como dicen los chavos, es que hasta los epidemiologos privados ya hayan confirmado que ha habido un aumento de afectados por ese “covicho”, con todo y que el SARS-COV-2 ya es endémico, lo que significa que dejó de ser epidemia, el cual hasta el momento ha causado más de ¡7 mil muertos! por estos lares.

Pero con todo y eso así está la ligereza que está denotando el “responsable” de velar por la salud de los sonorenses, por como está minimizando ese repunte del Covid de hasta un 400%, porque en base al más reciente saldo que ventilaran, casi se contabilizaron los 150 pacientes, pero a su “juicio” es algo que no tiene importancia, dizque porque ahora cuando infecta a una persona lo hace de manera leve, o moderada. ¡Ajá!

Eso a diferencia de la postura asumida por Rodolfo, que es más realista, al reconocer que: “Hay una pequeña “olita”, pero estamos en un momento que ya transitamos por la pandemia, ya se logró la vacunación, ya sabemos cuáles son los cuidados principales para que no se expanda”, y es por lo que hiciera un llamado a no bajar la guardia y, por el contrario a retomar las medidas preventivas, incluyendo a las instituciones. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que hasta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), ya regresó al uso de los tapabocas para prevenir, antes que lamentar.

Dan reversazo a Predial…Quien una vez más está demostrado tener sensibilidad social es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que siempre no subirá el impuesto predial en el 2024, luego de la contrapropuesta que presentara el pasado martes en sesión extraordinaria de Cabildo, por lo que así estuvo el reversazo, después de que el 30 de agosto anterior se planteara un incremento del 10%. ¡Qué tal!

Es por lo que Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Aunque hay costos de vida que no podemos cambiar, hay otros que sí, por eso hoy decidimos no subirle”, y es por lo que se aprobó mantener vigentes las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y Depreciación por Edad de la Construcción aprobadas en el ejercicio fiscal del 2023, por lo que ya no tendrán que pagar más por lo que es la tenencia de las casas. ¡Órale!

O séase que “El Toño” Astiazarán sí que hizo conciencia con relación a la economía de la ciudadanía, al argumentar que fue necesario tomar esa decisión en atención a las expectativas económicas que se vislumbran para el próximo año, porque derivado de los indicadores que hay en ese ámbito, se espera una inflación de alrededor del 4.5%, a lo que se le suma el de a cómo se han di$parado los precios de la canasta básica.

No en balde es por lo que el “Presimun” alliancista ponderara que: “El Ayuntamiento actúa con responsabilidad beneficiando a las y los hermosillenses, garantizando que los valores catastrales y sus bandas se mantengan igual que en el presente año; además, los beneficios que se establecen en las bases generales para el otorgamiento de estímulos fiscales”, por lo que así estará el respaldo en ese ámbito. ¿Cómo ven?

Por ese motivo es que entre los acuerdos “palomeados” está el no someter a la consideración del Congreso del Estado la resolución que había, y que fuera emitida en una sesión ordinaria de lo regidores, referente a esa incrementada que estaba en puerta, y que ahora se rechazara por mayoría, pero con la abstención de ocho ediles, quienes al abstenerse casi dieron a entender que estaban a favor de que sí se aumentara. ¿Qué no?

No evitan líos al “Gober”…Los que está visto que se siguen “brincando las trancas”, hasta llegar a manifestarse ante el Palacio de Gobierno, son todos aquellos grupos que no son atendidos por las dieferentes dependencias estatales, de ahí que sea el gobernador Alfonso Durazo Montaño el que tenga que enfrentar y atender los reclamos, como una y otra vez ha pasado. ¡De ese tamaño!

Y una enésima evidencia de esas protestas es que ahora fueran indígenas mayos los que se plantaron ante la sede gubernamental estatal, entre otras cosas para exigir que les garanticen sus derechos como pueblo indígena, como lo exigieran por voz de Remedios Severo Aguilar, gobernador del pueblo de Cohuirimpo, uno de los ocho pueblos de la nación Yoreme Mayo, ya que así vinieron a “desenterrar el hacha de guerra”.

De ahí que para más que el fantasmal encargado de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis), un tal Abel Leyva Castellanos, es Durazo Montaño el que tuvo que entrarle a sofocar esa rebelión, al ser interceptado cuando entraba al citado edificio gubernamantal, donde los manifestantes le entregaron un posicionamiento para exponerla que requieren ser tomados en cuenta. ¡Ups!

Porque partiendo de la visión que plantearan los integrantes de esa etnia, consideran que el Plan de Justicia que se ha promovido debe tocar como primer punto el tema del territorio y la seguridad para poder subsistir, eso al por medio de Severo Aguilar ventilar que: No podemos llegar a convenios que nos sigan manteniendo en la injusticia, como gobiernos tenemos la capacidad para llegar a acuerdos de paz”. ¡Ni más ni menos!

Ante lo cual el “Gober” les reviró que: “Estamos trabajando, avanzando de manera importante, obviamente hay tantas necesidades que pudiera sentirse que lo que se hace es poco, pero estamos avanzando. Si tenemos un problema, hay mucha división al interior, muchos grupos que nos dificultando el consenso, y acuerdos que podríamos tener ya en marcha, se nos han detenido por la falta de consenso”, ante lo que prometió atenderlos.

En lo que es algo que se intuye que Leyva Castellanos no ha hecho, como para que llegaran a ese grado.

Responsabilizan a la CFE…Al que vaya que le queda la clásica expresión del ¡Así, o más claro!, es a Ignacio Peinado, el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, luego de que ayer anunciara que hará responsable a los de la CFE de cualquier atentado contra él, o los miembros de esa organización civil, por la persecución de la que están siendo objeto, a raíz de su lucha contra los exce$ivo$ cobros de la “luz”.

Al Peinado Luna confirmar que ante ante la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR), que resolviera el no ejercicio de acción penal a favor de la Unión, tras una serie de demandas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ventaneó que han realizado acciones persecutorias contra ellos, debido a las manifestaciones que han hecho por las irregularidades en la cobranza de ese servicio eléctrico.

Ya que a decir del “Nacho” Peinado, les fueron imputadas una serie de actividades ilícitas, entre ellas la de supuesto sabotaje y delito contra el consumo y la riqueza nacional, por el plantón que hicieran en el 2022 y, es por lo que valorara el público apoyo que ya le manifestara el Mandatario Estatal, Alfonso Durazo, ante esas infundadas acusaciones que tienen visos de venganza, por como balconearan a esa leonina paraestatal. ¡Glúp!

Para el caso es que dijera que Durazo Montaño le reiteró personalmente que no se tolerarían actos de intimidación contra la Unión de Usuarios, eso después del éxito alcanzado y anunciado por el mismo Ejecutivo, de que se amplió un mes el perído del subsidio, de seis a siete meses; y se modificaron los rangos de cobro, al de tres quedar dos, y a menor costo por kilowatt; aunado a que en el ínter no habrá “cortes”.

Por ser unas demandas que desde hace más de un año venían abanderando Peindo y compañía, y que se hicieran realidad por la gestión de Durazo, y para lo cual ayer mismo en la tarde se reunirían con el Secretario de Gobierno, para ver lo de su aplicación, ya que esos cambios entrarían en vigor en el 2024, pero sin que quedara claro si por lo pronto harán un descuento por los altos recibos que llegaron en el último bimestre.

