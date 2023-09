Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Unidas viudas de policías…Y para que vean como el asesinato de policías ya se está volviendo una constante, es que hasta acaban de conformar lo que han llamado la asociación civil “Viudas de Agentes de Seguridad Pública de Sonora”, de la que es vocera Dolores Sol Rodríguez, por la forma en que las han dejado solas, a pesar de que en los últimos cinco años ya han matado a unos 100 agentes. ¡De ese pelo!

Pues ante la falta de acompañamiento del que han sido obejeto por parte de las autoridades policíacas y los diferentes niveles de gobierno, es por lo que las mujeres que pierden a su esposo en el cumplimiento de su deber como elementos policiales viven un veradero “viacrucis”, en lo que tiene que ver con los engorrosos trámites que tienen que hacer para que les paguen los seguros, pensiones y demás beneficios. ¡Zaz!

Es por lo que Sol apuntillara que: “Pensando en todo lo que vivimos y que no hubo nadie en su momento que nos orientara para poder sacar adelante los temas diferentes de pensiones, de protección de seguridad de nuestra salud, de nuestros hijos, entonces, es que conformamos esta asociación”, por lo que así apoyarían en esas tramitologías, porque se ha dado el caso que ni las aseguranzas estaban pagadas de los caídos. ¡Órale!

Tan es así que en el pasado reciente hasta marchas y bloqueos de calles han realizado para que les paguen las prestaciones a las que tienen derecho después del homicidio de sus parejas, y es por lo que Dolores Esther dijera que: “Esta asociación es con el fin de velar, luchar, proteger, exigir y sobre todo, dar resultados a todas aquellas viudas, pero también a todos aquellos activos y la sociedad que necesite de nosotros”. ¡Mínimo!

Más menos de esa forma se están integrando para organizarse y elevar la voz, al ser una agrupación que de inicio está formada por 170 parejas de uniformados que trabajaron en la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policías municipales, Policía Federal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de las bases de Hermosillo, Navojoa, Agua Prieta, Obregón, Cananea y San Luis Río Colorado. ¡De ese tamaño!

Así que por esa vía estarán demandando justicia, ante la indolencia oficial que siguen enfrentando, porque además del dolor por la muerte de quienes eran el sosten de sus familias, y que en su mayoría quedan en la impunidad al no resolverse, todavía tienen pasar por procesos complicados para que les hagan válido el beneficio al que tienen derecho por sus años de servicio, porque a veces ni los seguros les quiren pagar.

En lo que es una cruda realidad que fuera reconocida por el mismísimo representante de los Comités Ciudadanos por la Seguridad Pública en Sonora, Marco Paz Pellat, al revelar que como institutución han solicitando vía Transparencia Informativa datos sobre la situación de esos casos, sin hasta la fecha recibir respuesta, lo que habla el de a cómo ha estado la burocracia por las instancias gubernamentales. ¿Qué no?

Eso a pesar de que del 2018 al 2023 ya son 76 policías municipales, 20 estatales y 4 federales los que han sido ejecutados, por ser los más desprotegidos a la hora de enfrentar a las bandas criminales con mejor y más armamento, eso por la mínima protección que tienen; eso además de recibir bajos sueldos, por aun haber municipios en los que aún les pagan poco más de $5 mil pesos, y todavía así les regatean el pensionarlos.

Piden descuento a la “luz”…Quien vaya que ayer vino y habló claro con relación a algo que se ha estado pasado por alto, referente a la crisis social y económica que han provocado los altos cobros de “luz” de la CFE, es la senadora Sylvana Beltrones, como es que en los anuncios que se hicieron para aumentar el subsidio en el verano no contemplaron una de$cuento para las abusivas facturaciones actuales. ¡Palos!

De ahí que a Beltrones Sánchez se le escuchara contundente al reconocer que se reconocen esos acuerdos, pero considera que se quedaron cortos con ellos, porque en estos momentos los que importa es el aquí y ahora, es decir, el presente y no el mañana, representado por el 2024, que es cuando entrarían en vigor, porque en ese sentido lo único que se les ofreció son convenios de pago prorrateados, y párenle de contar. ¡Qué tal!

Casi por nada es por lo que la representante senatorial priísta apuntillara que se necesita la voluntad y responsabilidad del gobierno morenista actual, a través de la mayoría de diputados con los que cuentan, para que se haga una reconducción presupuestal, y se apoye a las mayorías que viven al día, y para las cuales son impagables esos recibos que les llegaron, y eso que todavía faltan los de septiembre y octubre. ¡Tómala!

Y es que aunque hay quienes aseguran que esa problemática ya se resolvió, la mera verdad es que actualmente hay infinidad de familias sonorenses que están con el dilema de si les abonan a esas exorbitantes facturas de la

Comisión Federal de Electricidad (CFE), o comen, lo que Sylvana calificó como de criminal, por no habérseles dado una respuesta para el ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente” Fox. ¡Ajá!

Debido a ello es que propusiera que a parte de la posibilidad de reconducir los presupuestos para atender esa emergencia por la insolvencia para pagar la energía eléctrica, como afirma que ella ya lo hizo a nivel del Senado, es que a la par planteara la opción de que se recurra a lo que antes era el Fonden, y que hoy es el Fondo de Amenazas Naturales, para lo que son e$o$ efecto$ del calor causados por el cambio climático.

En tanto que con respecto a la alternativa de acudir a tocarle la puerta de Palacio Nacional al “Prejidente”, Manuel López Obrador, como antes lo hiciera Xóchitl Gálvez, para representar el sentir de los ciudadanos del Estado, por aquello de que el Ejecutivo Federal ha dado muestras de tener “otros datos”, tocante a ese problemón, ventiló que ya le hizo un exhorto que quedó a nivel de lo que el viento se llevó. ¡Vóitelas!

Pero de que Sylvana “puso el dedo en esa llaga”, de eso no hay la menor duda, aunque a todas luces al parecer no se pasará de lo ya acordado, con todo y lo insuficiente que es, por no ser soluciones definitivas y de fondo, y mucho menos de fondo$, por a estas alturas ni siquiera ser permanente esa subsidiada de la “corriente, porque cada año tiene que gestionarse ante Hacienda; aunado a que tampoco le aprobaron el quitarle el IVA.

Dan pena con Perche Fest…La que sí que se está viendo muy corta de miras es la ex lanzadora de jabalina y hoy directora del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), Rebeca Valenzuela Álvarez, como lo refleja el que se estén limitando a organizar eventos que no vienen ni al caso, como dicen los chavos, como el Perche Fest en su segunda edición, el cual tendrá lugar el próximo domingo. ¡Así la pena ajena!

Por ser una ocurrencia de Valenzuela que hasta cierto punto podría entenderse por su inexperiencia y porque apenas iba llegando a ese cargo, para el cual no tenía ninguna preparación, pero ya a dos años de su gestión como que no se justifica el que siga repitiendo los mismos errores, dizque para impulsar a emprendedores que preparan burros percherones, así como de negocios de insumos como tortillas, carnes y verduras, entre otros.

Si se toma en cuenta que para burros ya hay muchos, además de que lo que se requiere en ese ámbito de los jóvenes es pensar y proyectar en grande, para que verdaderamente se tenga un positivo impacto en ese sector, a la vez de que es una institución que debería ser una guía para ellos, a la hora de ubicarlos y prevenirlos ante los graves problemas que los acechan, como son las drogas, violencia y suicidios. ¡Ni más ni menos!

No en balde del porque del sentir que hay, de que en lugar de que Valenzuela Álvarez ande con esas burradas, y no precisamente comestibles, mejor debería abocarse y enfocarse en las temáticas más relevantes que realmente tengan un beneficio para las juventudes en el día a día, pero desgraciadamente hasta el momento, y cuando ya se va para la mitad del actual sexenio, es que no se le ha visto una agenda como para eso. ¡Ñácas!

Ante lo que se deduce que Rebeca nomás se la ha llevado “gastando pólvora en infiernitos”, y hasta por medio de sus segundones de abordo, como en este caso del jefe del Departamento de Vinculación del ISJ, un tal Manuel Siqueiros Vázquez, que es al que mandó a promover la citada actividad “balín”, o sin mayor trascendencia, como es la de premiar al que elabore el mejor percherón. ¡Por favor!

¡Agarra pleito la Codeson!…El que se está confirmando que es de esos que no hacen ni dejan hacer es Erubiel Durazo, el aprendiz de director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), por como ahora aflorara que “por sus pistolas” quiere correr al famoso entrenador de box amateur y profesional, Alfredo Caballero, según esto porque no trabaja y solamente se la lleva atendiendo a sus boxeadores profesionales.

Razón por la cual es que ante esa bronca que se supiera que se cargan, es que digan que ¡Hay tiro! Entre Erubiel y Caballero, como dijera el exboxeador, Julio César Chávez, por como filtraran que el primero “le está haciendo la vida imposible” al segundo, al que pretende relegarlo con auxiliar de intendencia por los dos meses que en promedio dura fuera cuando ha tenido que preparar a algunos de sus campeones mundiales.

Aunque en su defensa el también manager del campeón, Juan Francisco “El Gallo” Estrada, sostiene que en ningún momento ha descuidado esa chamba, por tener un equipo de colaboradores que garantizan la continuidad del trabajo en su ausencia, como lo exhiben los resultados que hasta ahora se han logrado en esa especialidad, en la que por algo la Entidad es considerada como una potencia por el desarrollo alcanzado.

A tal grado dan cuenta que ya llegó ese enfrentamiento de Durazo Cárdenas contra Caballero Rivera, que este terminó por hacer pública esa campaña mediante una carta que difundiera, y en la que da santo y seña del como lo quiere “poner nocaut” de la nómina de la Codeson, nomás porque ya no le pareció el sistema con el que trabaja y forma a los jóvenes aspirantes a convertirse en pugilistas. ¡Así el dato!

En pocas palabras así está el “gancho al hígado” que estilan que intenta “pegarle” a Alfredo un improvisado en esa dependencia estatal, y que es por lo que señalara con todas sus letras que jamás antes había tenido un conflicto de ese tipo con los gobiernos anteriores, hasta que llegó alguien que por algo es tildado de ser un neófito en esa materia deportiva, por lo que así está esa consigna que habrá que ver en qué termina. ¡Glúp!

No obstante y que en cuanto a porras el que lleva la delantera es Caballero, por el apoyo que ha recibido de propios y extraños, contrario a los cuestionamiento y chines y jotas que le han llovido al “Eru…hiel”. ¡Ups!

