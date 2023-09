Sin medias tintas

¡Son un riesgo migrantes!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Son un riesgo migrantes!…Y al que a todas luces no le han dado una real importancia, es al riesgo sanitario que representan los migrantes que toman como ruta de paso a Sonora para llegar a la frontera con los Estados Unidos en busca del “sueño americano”, y que es algo que se ha hecho más notorio, latente y presente recientemente por la invasión que ha habido de personas procedentes de África y Asia. ¡De ese pelo!

Eso si se parte de que el año pasado ya se presentó un caso positivo de paludismo detectado en un migrante de origen venezolano que se quedó en un albergue de Hermosillo, como lo revelara la directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Marcia Leyva Gastélum, y es por eso de la urgencia de que se les realicen revisiones médicas generales y hasta análisis clínicos cuando llegan en grupos. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo y por lo que se ha visto en las últimas semanas, no se percibe que se esté haciendo eso por parte de la secretaría de Salud, en la que por algo dicen que vejeta su titular, José Luis Alomía Zegarra, y un mal síntoma de ello lo representan las oleadas de africanos que han estado llegando al Estado, principalmente a la Capital, por como se les ve deambular por las calles, después de quedarse varados en la Central Camionera.

Porque a lo más que se llegó por parte de Alomía, y “a las quinientas”, o de manera muy tardía, es a que enviara una brigada para que les dieran una checada sobre la marcha, y de manera muy informal, pero más que nada para evitarles un posible golpe de calor, por como andan a la buena de Dios, que para prevenir alguna enfermedad de la que pudieran ser portadores, y eso a raíz de que afloraran las quejas ciudadanas.

Pasando por alto que existe el antecedente de que en esa Nación africana en especial han brotado muchos virus raros y letales, como el del ébola, por ejemplo, pero ni así se han abocado a implementar un cerco de sanidad, en aras de tener un control para ubicar probables males que pudieran traer, o en su defecto “pescar” en el camino, por las condiciones de hacinamiento en las que viajan, y con una falta de aseo. ¡De ese vuelo!

Aunque tal parece que José Luis y compañía no aprendieron la lección, ni por todavía estar recientes los devastadores efectos que provocara la pandemia del Covid-19, que por cierto está volviendo a resurgir, como lo exhibe el que hasta ahora no les haya dado por poner en práctica un plan de prevención, como lo denota el que toda esa migración, que generalmente es de Centroamérica, no sea consultada ni de manera aleatoria.

Y para muestra está esa gente de color, que en las últimas semanas durmiera en los parques y donde se les hace noche, porque por no contar con los documentos suficientes no les vendían boletos de autobús, y con el peligro extra que implica para los ciudadanos que los ayudan llevándoles agua y comida, mientras que Alomía Zegarra y sus operadores ¡bien gracias!, por no saberse que hagan algo al respecto. ¡Increíble, pero cierto!

Aún investigan a notarios…Con todo y que es una cuestión a la que “ya no se le había movido”, pero el que confirmó que continúan en proceso las investigaciones contra las notarías del Estado, es el presidente del Colegio de Notarios, José Julio Rascón Rocha, con el fin de detectar probables delitos como el de la suplantación de identidad, entre otras machincuepa$ que trascendiera que “se avientan”. ¡Vóitelas!

Pues en base a lo destapado por Rascón Rocha, ventiló que han estado colaborando con la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, a través de la entrega de información y documentación que les han solicitado, para la integración de las carpetas investigativas, por lo que a esos límites se ha degradado la credibilidad de ese gremio, que hoy en día está muy devaluado. ¡De ese tamaño!

Y no es para menos que se les haya perdido la fe ciega que se les tenía, después de que el pasado 15 de junio la Fiscalía Estatal hiciera pública la detención en Hermosillo del notario, Enrique Ahumada Tarín, y su cómplice Margarita en Navojoa, respectivamente, como probables responsables de la comisión del delito de fraude específico, por la simulación de un acto jurídico, y por lo que el primero seguía en la cárcel. ¡Zaz!

De ahí que es por lo que José Julio confirmara que ya trabajan en la elaboración de lo que sería una iniciativa de ley que enviarían a la Cámara de Diputados, con la que buscan establecer disposiciones enfocadas a la prevención de esa clase de irregularidades que caen en la estafa, y que se pusieran en boga con el llamado “Cartel Inmobiliario” que saliera a flote, y al que dizque se prestaron algunos fedatarios, ¡Así el dato!

A partir de eso es que Rascón señalara que en el ínter han reforzado las medidas de seguridad en las 113 instancias notariales públicas que están en función, para evitar que les sigan “metiendo esa cla$e de gole$”.

Resurge brote de Covid-19…Aun y cuando digan que no hay motivos de alarma, por como han ido al alza los casos de Covid-19, ya que en la más reciente semana sumaron 136, significando un aumento del 400% con relación a la anterior, pero sin hospitalizaciones, y con sintomatologías leves, pero habrá que ver si no repuntan más después de los tumultos que hubiera por lo del reciente Grito de Independencia. ¿Será?

Aún así, y pesar de esos brotes de coronavirus, todo hace indicar que las mayorías ya le perdieron el miedo, por como se muestran escépticos ante ese incremento de enfermos, como lo exhibe el que la gente continúe realizando sus actividades normales, pero sin las consabidas precauciones para prevenir contagios, y más porque en el 99.9% de las veces no se agravan los pacientes, de ahí que no se llegue a la muerte. ¡Dicen!

Y lo que contrasta en cuanto a la coordinación que debe haber entre las diferentes instituciones, es que en tanto que la Secretaría de Salud descarta la necesidad de implementar medidas para restringir la movilidad poblacional, lo que es el Isssteson ya determinó mediante la expedición de un oficio, que de nuevo volverá a exigir la utilización del cubrebocas en sus instalaciones, lo que es visto como una estrategia muy exajerada.

Ya que aunque las infecciones por el virus SARS-COV-2 todavía se mantienen en niveles endémicos, y en circulación permanente, poque no se ha ido, ni se irá, lo que es su impacto negativo en la salud de los contagiados es con síntomas similares a otros males virales respiratorios, como resultado de que la mayoría ya está vacunada, y con ello se la logrado lo que se llama la inmunidad de rebaño. ¡A ese grado!

Razón por la cual suponen que quien no quiere correr riesgos, por mínimos que sean, es el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), Froylán Gámez Gamboa, como para regresar al uso de los tapabocas, con lo que a querer y no, pero con eso se genera la duda, e incomodidad, por existir la percepción de que ya no es para tanto, o que no vienen ni al caso. ¡Tómala!

Surge el “Pasaporte Gate”…Donde “sacaron a flote” lo que ya han llamado el “Pasaporte Gate”, es en la Unidad de Enlace en Navojoa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por las presuntas corruptelas que se cometían con la expedición de esa visa, y que propiciaron la salida de la ahora ex titular de esa oficina que opera el Ayuntamiento navojoense, una tal Liliana Russo Gracia. ¡A$í la machincuepa!

Toda vez que la renuncia de Russo Gracia tuvo lugar después de que le cayera una auditoría de la oficinas centrales de la SRE, localizadas en Hermosillo, luego de que iniciaran una investigación a raíz de las denuncias hechas por usuarios, a quienes les extraviaron pasaportes que fueron enviados por esa Unidad a residentes de municipios de Sinaloa, y es con lo que aseguran que se les descubrió la tran$a. ¡Palos!

En esos términos es que comenzara esa revisión que puso de manifiesto que el personal adscrito a ese changarro estaría involucrado en un procedimiento ilegal, mismo que consistía en firmar esos documentos de manera apócrifa, con la finalidad de evitar los traslados de los beneficiarios en las municipalidades del vecino Estado sinaloense, los cuales eran enviados a sus titulares vía un servicio de mensajería. ¡A ese extremo!

Más menos así están esas irregularidades que fueran reportadas, y posteriormente reconocidas por los propios empleados, al confesar que llegaban a cobrar de $10 mil a $15 mil pesos por cada uno de esos trámites, por lo que así está ese fraude que estaban fomentando, y quién sabe desde hace cuánto tiempo, y es por lo que los auditores llamaran a cuentas a Liliana antes de que perdiera esa chamba. ¡Pácatelas!

No en balde es por lo que se filtró que las indagaciones seguirán su curso, independientemente de que Russo ya no esté en ese pue$to, en cual quedó un encargado de despacho, y en el que por cierto dicen que desde siempre dejó mucho que desear, por generalmente haber estado ausente, y es por eso que hasta esos presuntos actos de corrupción le están echando en cara, al menos porque era la “responsable” de esa área. ¿Qué no?

Casi por nada es por lo que surgiera la interrogante, del que cómo estará las demás oficinas de enlace.

