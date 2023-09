Sin medias tintas

Saca mala nota Rectora

Al fin detienen a agentes

Ootro tache para la SEC

Siguen fallas en hospital

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sacan mala nota Rectora…Y la que ha seguido dando la mala nota es la por algo tan llevada y traída rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, porque cuando no es Chana ha sido Juana, entorno a las problemáticas en el campus universitario, como ahora con la protesta que hicieran pública los alumnos con discapacidad para denunciar discriminación y violencia psicológica. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que la semana pasada ya llegaran al grado de manifestarse frente a la Rectoria para exigirle políticas reales de apoyo para ese sector estudiantil, así como la destitución de la encargada del área de Inclusión, Andrea Palomares, por no tener la capacidad para brindar la atención requerida, pero todo hace indicar a que a Plancarte Martínez “le entró por un oído y le salió por otro”, al no tener ninguna reacción.

No en balde es por lo que los manifestantes “se le fueran a la yugular” a la tachada de insensible de María Rita, al mandarle a decir con todas sus letras que ya dejen de simular y cumplan con los temas de equidad e inclusión de las personas con capacidades diferentes, por lo que así estuvo la exhibida para la susodicha y compañía, pero con todo y eso ni siquiera se dignaron a ofrecer una respuesta ante esas quejas. ¡Tómala!

Es por lo que Eunice Tovar, madre de un estudiante, ventilara que: “No existe la inclusión en la Universidad de Sonora, es pura simulación, es letra muerta. No hay un protocolo institucional que dé seguimiento a los alumnos que entran a la universidad, ni equidad, los reciben pero ya son un número, no hay seguimiento, por el contrario, hay trabas, y violencia psicológica ejercida por varios maestros”. ¡Ni más ni menos!

Por si eso fuera poco la también representante de la Red de Asociaciones por la Discapacidad en Sonora apuntilló que incluso ya han interpuesto varias denuncias ante en la Defensoría de los Derechos Universitarios, aunque nomás han medio investigado los casos, pero no hay un eco por la falta de sensibilidad y empatía por parte de los docentes para tratar a ese alumnado que enfrenta alguna neurodivergencia. ¡Zaz!

Tan aseguran que en la práctica Plancarte no le ha dado una verdadera importancia a ese renglón, que afirman que Javier Fernando Cuevas, quien era el encargado del Departamento de Inclusión, se vio en la necesidad de renunciar porque la institución no lo respaldó para ayudar a los estudiantes, porque por el contrario le pusieron trabas, y en cambio la nueva encargada, o Palomares, los discrimina y excluye de las actividades.

O séase que en base a lo denunciado, lo que es doña María así se estaría “limpiando” con lo marcado en los arículos 3ro y el 5to de la Ley Orgánica 169 de la “Uni”, que son los que contienen la obligatoriedad de proporcionar una educación incluyente, en consonancia con el artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque lo que es hasta ahora simplemente los han ignorado. ¡Pácatelas!

Y por el estilo dicen que le ha servido de comparsa la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, una tal María Auxiliadora Moreno Valenzuela, por como nomás no los ha auxiliado en nada, con relación a los reportes que ya han interpuesto, de lo que se deduce que de las dos no se hace una, como lo denota el que las protestas subieran a ese nivel, al ya trascender más allá de lo que es el Alma Mater. ¿Qué no?

Ante lo que habría que ver cuál será el nuevo capítulo de esa indolencia y discriminada de la que están siendo objeto esos universitarios especiales, que ya no se están quedando callados, después de que a Plancarte “le dejaran la pelotita en la mano”, de ahí que no deba quedarle “díotra” más que por fin actuar, luego de que le dijeran que: “Tiene que haber un cambio en la Unison, no es posible que este sucediendo esto”. ¿Será?

Al fin detienen a agentes…Sin hacer mucho ruido y en medio de un total hermetismo, pero afloró que finalmente el pasado sábado en la mañana detuvieron a dos agentes de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, acusados de abuso de autoridad, robo con violencia en las personas y de extorsión agravada, y a los que a mitad de la semana pasada defendiera el alcalde, Santos González Yescas. ¡Vóitelas!

En lo que es una detención que fuera ejecutada mediante un operativo en el que participaran elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), para que la Fiscalía General de Justicia del Estado hiciera efectiva una orden de aprehensión girada contra dichos polizontes, de quienes ocultaron sus nombres. ¡Ups!

Es por eso que consideran que González Yescas ya no pudo seguirlos encubriendo, como aseguran que lo hiciera en un principio, por entre los arrestados estar uno de sus mandos policíales, así como una mujer policía, y es que dan cuenta que ante lo contundentes de las pruebas recabadas en su contra, ya hasta fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, eso tras varios cateos. ¡Así los descubrieron!

Toda vez que las víctimas de los delitos que les achacan a esos presuntos delincuentes con charola, también son familiares de Rafael Gaspar “N”, quien se encuentra desaparecido desde el 5 de febrero del 2023, y con respecto al cual la Fiscalía Estatal está investigando, ante lo que no descartan que pudiera ser un caso que igualmente esté relacionado con una desaparición forzada, que estilan que es lo más probable. ¡Palos!

Esa clase de fichitas son las que el ni tan santo de Santos tenía entre sus filas policíacas, y a las cuales de alguna manera siguen protegiendo, por no haberse revelado sus identidades, como sí se hace con cualquier otro hampón al que detienen, aun y cuando hasta sus armas de cargo les encontraron en su poder fuera del horario de trabajo, en lo que es una violación a la ley, pero al parecer las usaban para delinquir. ¡Mínimo!

Ootro tache para la SEC…Sí que ya es tal la falta de autoridad que hay en el sector educativo estatal, que hasta una simple disputa de un par de profesores con el director de la Escuela Secundaria Técnica No 30 de Guaymas, Gilberto Moreno Partida, llegó al punto de terminar en una huelga de hambre por parte de los dos primeros ante el Palacio de Gobierno para exigir justicia contra el directivo escolar. ¿Cómo ven?

Eso luego de que así estuvo esa acción tomada por Juana Flores Félix y su esposo, ambos profesores del citado plantel, quienes ventanearon que desde el 2019 tienen interpuesta una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado contra Moreno Partida por amenazas de desaparición forzada, discriminación de género y persecución laboral y profesional, por lo que es un lío que así dejaron crecer. ¡De ese tamaño!

Ya que a decir de Flores Félix, es un conflicto que surgió a partir de que le otorgaron una promoción de parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y le llegó su nombramiento para pasar del turno vespertino al matutino, lo cual disgustó a Moreno porque tenía destinado ese puesto para un compadre, y de ahí inició una persecución en su contra, a tal extremo de que hasta le impidió el ingreso a ese centro educativo. ¡Qué tal!

Lo anterior explica el porque están recurriendo a esa medida desesperada, como es la de ponerse en ayuno, a costa de su integridad física, para balconear el como la SEC, de la que es “responsable” Aarón Grageda Bustamante, y los de la Sección 28 del SNTE, cuyo cabecilla es César Adalberto Salazar López, según esto están protegiendo a Gilberto, a quien califican de criminal y abusar de su poder para cometer atropellos.

Más menos así está ese enésimo problema que volvió a “rebotarle” a la sede gubernamental en la que despacha el gobernador, Alfonso Durazo, y esta vez porque todo hace suponer que Aarón Aurelio de nuevo está fallando como mediador, porque de haberse intervenido a tiempo, muy seguramente que ese pleito interno no habría llegado a tanto, y es por lo que oootra vez está quedando en entredicho. ¡Eso dicen!

Siguen fallas en hospital…El que dan cuenta que sigue siendo siendo una auténtica “bomba de tiempo”, es el viejo y obsoleto hospital del Issste de Hermosillo, el “Fernando Ocaranza”, por las tantas fallas que ha continuado registrando a raíz del cúmulo de añejas deficiencias que enfrenta, porque cuando no le fallan los elevadores, no funcionan las refrigeraciones, o dejan de operar los quirófanos, y puras de esas.

A tal grado ya ha llegado la dejadez operativa en ese nosocomio, en perjuicio de los miles de derechohabientes, a los que terminan de complicarles su salud, que lo que es la subdelegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ha dejado sola a la actual directora, Alba Priscila Sauceda López, porque no han dado la cara, y sólo se han limitado a enviar escuetos boletines.

Pues en la última ocasión en que dejaron de enfriar los aires acondicionados, ya ni siquiera se dignaron ha explicar el motivo de esa irregularidad, con todo y que por esos días tuvieran lugar récords de calor, pero con eso se evidenció que ya les ha valido el exponer a los afiliados de esa insaludable institución federal que ha ido de mal en “píor”, por así de grave ya estar esa situación. ¡Esa es la impresión!

Lo peor es que no se ve para cuando vaya a iniciar la construcción del nuevo centro hospitalario que ya tienen proyectado para reemplazar el “Fernando Ocaranza”, por “ya estar en las últimas”, y que según esto quedará ubicado en un terreno de cuatro hectáreas por rumbos del estadio de “beís” “Fernando Valenzuela”, antes Sonora, con una inversión de unos 2 mil 300 millones de pesos, entre obra civil y equipamiento. ¡Ajá!

Si se analiza que la idea era darle el banderazo de arranque antes del II Informe de Gobierno del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, pero lo que es hasta ahora continúa sin verse nada claro. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]

