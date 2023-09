Sin medias tintas

Hacen recular a Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

Hacen recular a Alcalde…Y con el que se terminó de confirmar que en San Luis Río Colorado hay una disputa entre “santos y diablos” es con el atentado perpetrado la media noche del domingo contra un grupo de policías municipales que estaban en un convivio, con un saldo de un agente muerto y tres heridos, dos de ellos graves, así como el deceso de manera colateral del periodista, Jesús Gutiérrez Vergara. ¡Zaz!

Ya que a partir de ese ataque armado el alcalde de esa frontera, Santos González Yescas, ahora sí se abrió de capa, luego de que mediante un mensaje en video que publicara en sus redes sociales, cuestionara la actuación de la Fiscalía de General del Estado en los días previos a esa fatal agresión, al asegurar que sus elementos policiales no son delincuentes, sino los únicos que combaten a la delincuencia organizada en ese municipio.

Eso al recordar que el pasado lunes 18 de septiembre Agentes Ministeriales, junto a un grupo elite de la Marina y un ministerio público federal, intentaron detener a dos altos mandos de la Policía Municipal sanlusina que son investigados por extorsión y la presunta privación de la libertad de un joven, y es por lo que en esa ocasión se atrincheraron en la Comandancia y el Ayuntamiento para evitar que fueran arrestados.

Al apuntillar que: “No han cesado las amenazas hasta el día sábado, cuando llegó un contingente de 20 vehículos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para ir a catear tres casas, donde en dos de ellas se llevaron a dos policías, que porque tenían armas. Y miren lo que sucedió ayer por no tener armas nuestros policías”, por lo que que así se deduce que “está respirando por la herida”. ¡De ese pelo!

Derivado de eso es que González Yescas dejara entrever que “está pintando su raya”, al aseverar que: “Por eso tengo toda la confianza en nuestro Comandante, Gerardo Ramírez Camacho, y espero que no se les ocurra siquiera decir que van a cambiar de mandos, porque aquí la facultad es del Presidente Municipal con el Cabildo, y nosotros mandatamos que fuera el Comandante. Y no es amenaza ni mucho menos”. ¡Tómala!

Así está esa ni tan santa rebelión de Santos, y además confirmando la detención de tres sujetos después de ese fatídico suceso violento, que fueron asegurados la madrugada del lunes por los miembros de su corporación en posesión de dos armas largas y dosis de droga, abordo de un pickup con reporte de robo, sin precisarse si son los sicarios asesinos, ya que los disparos los hicieron desde una Toyota RAV 4 color negro. ¿Será?

Pero en tanto de que terminara de aflorar la división que hay entre los niveles de gobierno en esa localidad, lo único cierto es que perdieron la vida el oficial policíaco, Juan Francisco Portela Hernández; y el comunicador Gutiérrez Vergara, de 47 años de edad, que era vecino del uniformado también muy delicado, Alfredo Fragoso, dueño de la casa donde se realizaba la convivencia, cuando se encontraba platicando con ellos.

Porque a querer y no, pero el “Presi” morenista así está “destapando esa cloaca”, al ventilar que son los únicos que actúan contra la mafia, poniendo en entredicho a las demás instancias policiales y militares, lo anterior a raíz de ese funesto hecho perpetrado en la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, entre Jesús García e Independencia, en la colonia Aviación, y con lo que ya suman 14 municipales muertos del 2018 a la fecha.

Sin embargo “tres doritos” después, como dice la popular expresión, y luego de una reunión con el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, y la de Seguridad, Dolores del Río, lo que es González cambió su visión y dijo que todo era coordinación y trabajo en equipo, porque así lo hicieron recular y “bajarle de rayitas”. ¡Pácatelas!

¡“Jalarán” al de la CFE!…Al margen de que ayer el “Prejidente”, Manuel López Obrador, adelantara y enumerara las obras que habrán de terminarse en Sonora ante de que concluya su sexenio, lo que estaría por verse, por como dice una cosa y luego sale con otra, lo que más llamó la atención es que anunciara que invitará a su conferencia mañanera al gobernador, Alfonso Durazo, y al de la CFE, Manuel Bartlett. ¡Órale!

Al manejar que la idea de convidar a Durazo y al dinosaurio ex priísta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o Bartlett Díaz, es para que expliquen a detalle, o “de pe a pa”, el de a cómo quedaron los recientes ajustes que acaban de hacerle a las tarifas subsidiadas para la Entidad, y que entrarían en vigor el próximo año, con lo que de alguna manera se estarían oficializando para que no queden en puras promesas.

Si se analiza que hasta el momento Bartlett no ha dicho ni media palabra con respecto a esos compromisos contraídos, ya que sólo se ha limitado a mandar por delante a sus segundones de abordo, pero quienes no tienen el poder para firmar nada, y es por lo que la duda sigue quedando en el aire, por hasta hoy no darse a conocer los pormenores de su parte, y de viva voz, cuando es algo para que hubiera salido a anunciarlo.

No obstante, y con esa “jalada” que le estará dando López Obrador, y en presencia de Durazo Montaño, es que el director general de la “Comisión” ya no tendrá para donde hacerse, en cuanto a que aumentarán un mes más el subsidio, para pasar de seis a siete; a la vez de que sólo quedarán dos rangos para calcular los cobros de consumo, que en el último bimestre se dispararon, y es por lo que los usuarios marcharan para protestar.

Pues lo que exhibe que el de la CFE no está muy convencido de esas aju$tada$ tarifarias, es que apelara las demandas que esa paraestatal interpusiera contra el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, por los plantones que realizaran ante esa dependencia, después de que la misma Fiscalía General de la República (FGR) determinara que no había delito que perseguir. ¡Así la venganza!

Ni conserje asegura SEC…Los que se sigue demostrando que no tienen la capacidad ni para contratar un conserje son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en la que por lo visto continúa como un cero a la izquierda Aarón Grageda, y para prueba está el que ayer por falta de personal de intendencia los padres de familia tomaron la Escuela Primaria Nueva Creación en California Residencial. ¡Vóitelas!

Por ese motivo desde las 06:00 horas de la “madrugada” paralizaron ese plantel localizado en las calles Peñaflor y Gaspar Luken, al Norponiente de Hermosillo, para denunciar que desde el inició del ciclo escolar no hay un empleado para las labores del aseo, y es por lo que las instalaciones escolares están muy sucias, especialmente los baños, de ahí que temen por la salud del estudiantado, y con sobrada razón. ¿Qué no?

Toda vez que el que desempeñaba esa talacha en ese centro educativo se ausentó por cuestiones de salud, pero las autoridades encabezadas por Grageda Bustamante a la clásica ya no enviaron un reemplazo, sino que por el contrario se desobligaron de esa mínima responsabilidad, y es por eso que los paterfamilias se los están echando en cara, con esa enésima balconeada que “les pegaran”, y no es para menos. ¡Así el dato!

Aun y cuando los manifestantes señalaran que el pasado viernes recibieron un comunicado en el que les daban una respuesta que no era ni a medias, porque en el citado oficio se asentaba que enviarían a un trabajador para la función de limpieza, pero solamente por dos horas al día, situación que no les pareció y decidieron tomar otras medidas para poder ser escuchados, como es ese cierre que decretaran. ¡De ese tamaño!

Tan hacen las cosas “al hay se va” los de la SEC, que una de las madres “levantadas en armas” ventilara que: “En la mañana llegó una persona que supuestamente lo había mandado la Secretaría, y que era intendente, pero no viene con documento, yo cómo voy a saber que es una persona que realmente viene, que está contratada”, ante lo cual la fantasmal supervisora escolar, Nereyda Cinco Salas, prometió revisar. ¡Ajá!

Causa polémica activista…Con la que vaya que se ha creado mucha polémica es con la detención del abogado y activista, Florentino Vázquez Borja, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado le ejecutara dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de despojo y amenazas contra residentes del Poblado Miguel Alemán, cuando a él se le ubica por residir y operar en Obregón. ¡Palos!

En lo que es un escándalo que tuviera lugar el pasado sábado, cuando le hicieron efectivo el arresto, eso al circular videos en las redes en los que se observa la aprehensión del hoy detenido cuando circulaba a bordo de un vehículo con una mujer que pide auxilio, pero con todo y eso lo remitieron al Centro de Reinserción Social (Cereso), quedando a disposición del juez penal para que resuelva su situación legal. ¡Ñácas!

Aunque suponen que “la gota que pudo haber derramado el vaso”, y que provocó que actuara con esa celeridad contra Vázquez Borja, del que poco se sabía y conocía hasta ese momento, es que previo a su encarcelamiento publicó una videograbación que se viralizó, en la que señalaba que habían conseguido esa orden de aprehensión para evitar que participara en una marcha por los desaparecidos. ¡Eso dice!

Y es que en la misma se expresaba con palabras altisonantes no aptas para los de oídos castos, en la que se ufanaba de que a él no lo amedrentarían, y menos un servidor público como el de la Fiscalía Estatal, y advertía que sí marcharía, pero a donde finalmente “marchó”, como dicen los chavos, es a la “Peni”, por como ya quedara sujeto a proceso, para deslindar responsabilidades en torno a las imputaciones que enfrenta.

De ahí que a pesar de que se hable de una posible persecución, pero ciertamente que lo cortés no quita lo valiente, por lo grotesco, insolente y ofensivo que se le escuchara a Florentino, en una actitud de violencia innecesaria, y que es lo que pretextaran para dejarlo encerrado, al considerarse que representa una amenaza para los que atestiguaron en su contra, y es por lo que quedara como el malo de la película. ¡Mínimo!

