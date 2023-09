Sin medias tintas

“En capilla” ex alcaldesa

Por Martín Romo (El Verdugo)

“En capilla” ex alcaldesa…La que sí que es una muy mala señal para la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, es que acaban de vincular a proceso a su ex Tesorera Municipal, Célida Botello Navarro, aunque lo llevará en libertad tras pagar una fianza de $22 mil pesos, pero cada semana tendrá que acudir a firmar al Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis con sede en ese puerto. ¡De ese pelo!

Y es que con ese primer enjuiciamiento de Botello Navarro se está demostrando que el trienio 2018-2021 que encabezara la acusada de lo “píor” de Sara ya no está siendo intocable, aunque consideran que de inicio “el hilo se está rompiendo por lo más delgado”, por no compararse la causa por la que la están procesando, en relación con las imputaciones que le han hecho a ella, y es por lo que suponen que “está en capilla”. ¡Zaz!

Si se analiza que el procedimiento procesal contra Célida es por un expediente de incumplimiento por el caso de la renuncia de un ex empleado que debió recibir $20 mil pesos, pero aprobó un finiquito $82 mil, y es por lo que legalmente la están haciendo pagar las consecuencias; cuando dan cuenta que Valle Dessens ha sido señalada por el mal manejo de millones, como los de la Playa Incluyente que quedara en nada. ¡Palos!

Ya que por el estilo “e$tán en e$e ajo” los ex titulares de la Oficialía Mayor y el Departamento de Recursos Humanos, Javier Gaxiola y Zulma Merlos Coronado, respectivamente, después de que en la actual gestión del Ayuntamiento por medio del Órgano de Control y Administración interpusieran demandas contra ellos, luego de detectar presuntas irregularidades, pero a Botello es la primera que le están fincando responsabilidades.

Eso después de que la Comuna porteña acudiera ante Contraloría del Estado y el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF), al encontrar elementos para proceder contra dichos ex funcionarios, y es por lo que Sindicatura Municipal los demandara penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

Pues en el procesamiento de Botello Navarro se fijaron seis meses para el fin de la investigación complementaria, en los que deberá residir en esa ciudad en lo que dura el juicio, aunque la imputada solicitó consideraciones, de ahí que la autoridad judicial aceptó permitirle viajar a Hermosillo por motivos de salud y laborales, donde será custodia por policías de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Ante lo que concluyen que Sara así está escuchando pasos en la azotea, por aquello de que cuando veas las barbas de tus ex compinches cortar, pon las tuyas a remojar, y en cuya condición también están Gaxiola y Merlos Coronado, aunque estos últimos ya más encaminados por estar demandados, por lo que habría que ver hasta donde seguirán “estirando la liga”, en aras de hacerle justicia a los guaymenses y sus recursos públicos.

En lo que no deja de ser un mensaje para Valle, alrededor de lo que serán las venideras elecciones para no se le ocurra moverse, ni moverle, por aquello de si de nuevo tenía aspiraciones políticas, con todo y lo mal que quedara, al suponerse que entonces sí se irían hasta la cabeza representada por ella, después de esos avisos que ya le están mandando con quienes eran sus achichicles más cercanos. ¡Esa es la percepción que hay!

¡Reconocen a buscadoras!…Con el que se está confirmando que “veneno que no mata fortalece” es con el reconocimiento del que hicieran objeto a la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, y para evidencia está que el fin de semana viajara a Washington D.C. para formar parte del evento “Mujeres más Influyentes e Importantes del Mundo” auspiciado por la Casa Blanca. ¡Órale!

Porque es una distinción con la que se demuestra que Flores Armenta sí que no ha sido profeta en su tierra, por los peros con los que se ha topado eso organización civil que creara, a la hora de llevar a cabo sus operativos de rastreo, a partir del mínimo y a veces nulo apoyo que han recibido de las diferentes instancias de gobierno, por lo que muy seguramente que ese esfuerzo de “picar piedra” es el que les están reconociendo.

Luego de que trascendiera que la revista Forbes y la BBC galardonaron a Cecilia con la mención de ser una de las 100 mujeres con más influencia en el planate por su valiente labor a la cabeza de uno de los colectivos de búsqueda y activismo a favor de los desaparecidos en México, y es por lo que compartiera un mensaje en su cuenta oficial en X -antes Twitter- en el que dijera que: “¡El mundo va a Escucharnos!”.

Al señalar que utilizaría ese foro mundial para expresar que: “Mi voz representa una realidad, pero en ella no cabe el dolor, la angustia, ni la frustración de las cientos de miles de madres que dormimos en la incertidumbre de no poder abrazar a nuestros hijos”, porque a Ceci a veces podrá criticársele de estridente, pero no de ser auténtica a la hora de hacer más que las autoridades para buscar a las personas desaparecidas.

En esos términos está esa historia de Flores que iniciara cuando comenzó a buscar a sus dos hijos, Alejandro Guadalupe, quien fue desaparecido en el 2015 por un grupo armado; y Marco Antonio raptado por sicarios junto a su consanguíneo, Jesús Adrián, en el 2019, pero a este último lo recuperó tiempo después, en lo que es una incanzable lucha por encontrarlos que ya está traspasando fronteras, a pesar de la indiferencia en el País.

Se ve muy limitado Rector…Para que vean la informalidad que tendrá la nueva licenciatura en Medicina General y Comunitaria que impartirá la Universidad Estatal de Sonora (UES), para prueba está la definición que hiciera de ella el improvisado rector de esa tan llevada y traída institución de educación superior, Armando Moreno Soto, al referirse a la misma en la apertura del registro de aspirantes. ¡Tómala!

Toda vez que para justificar esa especialidad médica que “se sacaran de la manga”, Moreno salió con que: “Identificamos que el problema de la salud se agrava en las comunidades rurales, por lo que evidentemente lo que necesitamos es formar médicos comunitarios, que tengan un “corazoncito social”, en lo que es una explicación que para nada se acerca a lo científico, y que es por lo digan que formarán “doctores corazón”.

No obstante que a la que sí se le escuchara más centrada, a la hora de promover esa nueva formación universitaria, es a la directora de Enseñanza y Calidad de la Secretaría de Salud, Eva Moncada García, al explicar que el programa de Medicina de la UES será el primero en el Noroeste de México con un enfoque comunitario y preventivo, no solo curativo, con lo que de alguna manera ya quedó más claro el sentido.

Al resaltar que: “Una cosa muy importante que me gustó de esta carrera es que considera a la interculturalidad como un eje central, este plan de estudios incluye las lenguas nativas de Sonora y eso es muy importante porque es inclusiva, tiene el enfoque de promoción de la salud, va a ser el cambio y la distinción de las demás carreras de Medicina, precisamente el enfoque que requiere nuestro sistema nacional de salud”. ¡Así el dato!

Así estará esa novedad formativa, que por lo que se ve para Armando es a base “de pura corazonada”, la cual proyectan iniciar con un grupo de 35 estudiantes en la Unidad Académica de la UES Hermosillo, y que de acuerdo a sus dichos habría que ver el cómo les va, por no ser el “enchílenme otra gorda” el formar doctores, porque llegada la hora son la diferencia entre la vida y la muerte partiendo de su preparación. ¿Qué no?

Ubican asesinos de profesor…Y cuando se pensaba que era un crimen que iba a quedar en la impunidad, resulta y resalta que el fiscal estatal, Gustavo Salas, ya adelantó que tienen identificados a los responsables del asesinato del profesor secundariano, Caleb Miguel Ángel García, así como la organización criminal a la que pertenecen, ante lo que se supone que ya sólo será cuestión de tiempo para que los detengan.

Lo anterior luego de que citado maestro fuera “levantado” el pasado 4 de septiembre cuando se dirigía a su trabajo en la Secundaria General No 6 “Luis Donaldo Colosio” de Hermosillo, siendo encontrado sin vida el pasado domingo 16 del mismo mes en Obregón, y que según las líneas de investigación que hay, su homicidio se debió a su labor como abogado litigante, y no por la función de docente que también desempeñaba. ¡Glúp!!

Por lo que así está la revelación que hiciera Salas Chávez, al señalar que: “Hemos tenido avances afortunadamente y seguimos en esa ruta de agotar todas las acciones que sean necesarias, para la detención de estos sujetos”, en referencia a los involucrados en la muerte de García Guel, cuyo cuerpo encontraron abandonado y con varios balazos en un sector de la colonia Misioneros, al Sur de Cajeme. ¿Cómo ven?

Más menos así está ese caso que causara un gran impacto en la Capital, por las manifestaciones que realizaran en su momento sus familiares y la comunidad escolar a la que pertenecía, para exigir que se aceleraran las investigaciones a fin de ubicar su paradero, pero lo cierto es que luego de que lo localizaron muerto ya no han vuelto a manifestarse, muy seguramente que por el peligroso perfil de los asesinos. ¡De ese tamaño!

Sin embargo y cuando se presumía que “le echarían tierrita volada” a ese fatídico suceso, que terminara con la existencia de Miguel Ángel Caleb, quien ya estaba por jubilarse, lo que es Gustavo Rómulo está manejando que no han quitado “el dedo del renglón”, o de esa indagación, y es por lo que debieron haber renacido las esperanzas en su familia, cuando menos para que se le haga justicia encarcelando a los culpables. ¡Mínimo!

