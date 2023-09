Sin medias tintas

¡Saca la chamba Sedesson!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Saca la chamba Sedesson!…Y con todo y los peros que le han puesto a su chamba, pero la que es innegable que a dos años como secretaria de Desarrollo Social del Estado (Sedesson) ha reportando buenos resultados, es Wendy Briseño Zuluoga, como ayer lo constatara en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, de la que es el líder y fundador, Carlos Rodríguez, el famoso “Kaly”. ¡Órale!

Pues de acuerdo a lo expuesto por María Wendy, en el presente sexenio se han hecho las cosas diferentes para romper con las inercias del pasado, a la hora de apoyar a los grupos más vulnerables, y es por lo que en los últimos saldos del Coneval, e Inegi, Sonora pasó del lugar 11 al 5, en cuanto al grado de pobreza extrema, y ya en el nivel de moderada se mantuvo en el onceavo, pero con menos personas en esa condición. ¡Qué tal!

Eso a partir de crear nuevos programas sociales, que suman alrededor de nueve, pero con un trato directo con la gente, en beneficio de lo que han llamado el “Sonora profundo”, por estar llegando a sectores a los que nunca les había tocado ningún respaldo gubernamental, y que es uno de los eslogans del actual gobierno estatal, y para lo cual han eliminado los intermediarios que había antes. ¡De ese pelo!

Y para el caso es que Briseño Zuluoga revelara que al inicio se encontraron con que hasta existía una fundación que hacía las veces de intermediaria, cuya función era la de participar en la distribución de los recursos que le asignaban a la población, y por lo que le llegaran a pagar hasta ¡$20 millones de pesos!, con lo que al final “salía más caro el caldo que las albóndigas, como dice el dicho. ¡Así el dato!

De ahí que la también diputada federal con licencia apuntillara que llegando llegando eliminaron esas políticas terciaría, con las que era obvio que beneficiaban a alguien, o a algunitos, y procedieron a operar cara a cara con los ciudadanos más empobrecidos, consiguiendo un mayor avance, como lo demuestra que la suma de pobres bajara de los más menos 800 mil, a unos 600 mil , con una diferencia a favor de unos 200 mil.

En tanto que entre la ciudadanía que no tiene asegurado el pan de cada día para llevarlo a su mesa, es donde hasta el momento han logrado un mayor progreso, al escalar seis puntos en la estadística nacional, por lo que así ha estado la mejoría en ese ámbito que es de los más sentidos, y en el que se ha tenido un desarrollo que jamás se había obtenido en tan poco tiempo, y es lo que ponderara la funcionaria estatal. ¿Cómo ven?

Pero con todo y esos avances concretados hasta ahora en materia de política asistencial, lo que es Briseño para nada “se colgó la medallita”, sino que por el contrario reconoció que es producto de un trabajo en conjunto con la Federación y municipios, sobre todo de la primera, que es la que más le ha abonado para que las mayorías estén “saliendo de la vil chilla” en que se encontraban, al recibir diferentes ayudas monetarias.

Así está esa conjunción de esfuerzos, porque sólo el Gobierno del Estado para el presente año destinará $500 millones para ese fin, y lo que es el Federal ni se diga con las pensiones para los adultos mayores y personas con discacapacidad, y para cuyos últimos la Sedesson también aporta una parte para aumentar la edad de los beneficiados de ese sector, por lo que así está ese cambio, cuando anteriomente ni un padrón había. ¡Zaz!

Más menos así estuvo el “corte de caja” que hiciera la siempre polémica de Wendy Briseño, y quien por cierto dejó abierta la posibilidad de que en las próximas elecciones pudiera estar en la boleta electoral como candidata a alguna posición, y para lo cual aceptó que tendría que renunciar. ¡Ni más ni menos!

Que se le revierte a “Presi”…A quien sí que “le salió el chirrión por el palito” es al alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, porque en tanto que él se quejó de persecución, resulta que en el Centro de Justicia de Mexicali ya se judicializó a los dos elementos de la Policía Municipal de esa frontera que fueran detenidos el pasado fin de semana en posesión de armas de fuego. ¡De ese vuelo!

Al ser una revelación que hiciera el delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, precisando que dichos polizontes integrantes de la corporación policial que comanda el morenista de González Yescas, fueron llevados a la ciudad mexicalense porque la localidad fronteriza sanluisina pertenece a la jurisdicción federal de Baja California, y que es donde ya están siendo procesados.

Lo anterior luego de que el sábado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizara varios cateos en ese municipio, logrando la detención del citado parecito de uniformados, al confiscarles su armamento de cargo, así como dos armas largas y un corta sin registro, y que eran a los que a todas luces protegía el ni tan santo de Santos, al grado que unos días antes les permitió que se atrincheraran para que no los arrestaran.

Luego entonces y en base a lo adelantado por Méndez, ya están a la espera del cumplimiento de los términos legales, anticipando que por el delito de posesión de armas, dependiendo del calibre, y lo que determine el Juez, pudieran fincarles una penalidad de hasta 15 años de prisión, lo que aún estaría por verse, porque llegada la hora terminan “arreglandose” extrajudicialmente, pues ni sus nombres han dado a conocer.

No obstante y que a González Yescas ahorita “lo traen entre ojos”, luego de que posterior a eso tuvo lugar un atentado el pasado domingo, en el marco de un convivio en una casa, con un saldo de un oficial policíaco muerto y tres heridos, dos de ellos graves, y el fallecimiento del periodista, Jesús Gutiérrez Vergara, al manejarse de que ya llegaron al punto de catear una residencia de su hijo Alejandro. ¡Palos!

Y quien dio más color al respecto, es la regidora también de Morena, Rebeca Ching Hurtado, al destapar que uno de los uniformados baleados era escolta del junior Alejandro, y quien cobra como Agente Fiscal en esa municipalidad, lo que deja entrever que los Santo…s en verdad están siendo los diablos sueltos. ¡Tómala!

“Finge demencia” Rectora…A la que consideran que le queda aquello de que, no hay “píor” ciega que la que no quiere ver lo que no le conviene, es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, por como está minimizando las protestas que han aflorado por parte de los estudiantes con discapacidad, para denunciar discriminación y violencia psicológica. ¡Vóitelas!

Porque a raíz de que ahora circulara un video en las redes sociales, donde el alumno Abraham Huitrón Fierros, quien padece el trastorno del espectro autista, ventilara la conducta inapropiada de profesores del campus Hermosillo, motivo por el cual se dio de baja de dos materias, lo que es la por algo tachada de insensible de Plancarte Martínez se limitó a decir que debería presentar la consabida denuncia. ¡Ajá!

Toda vez que a “juicio” de doña María Rita debe recurrir a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Unison, en la que estilan que está de parapeto y tapadera una tal María Auxiliadora Moreno Valenzuela, por nomás no auxiliarlos, según ella para que interponga la queja de rigor contra los docentes discriminadores a los que ventaneara, cuando de antemano se sabe que simplemente no hacen nada. ¡Ñácas!

Para quien dude lo anterior para evidencia está que los de la Red de Asociaciones por la Discapacidad en Sonora, presidida por Eunice Tovar, la semana pasada ya se habían manifestado ante la rectoría para echarle en cara a Plancarte y compañía, entre las que también está la encargada del área de Inclusión, Andrea Palomares, el que no tienen la capacidad requerida para atender a ese estudiantado con capacidades diferentes.

Aunque lo que deja en claro que ni siquiera se enteró a detalle de los reclamos que le hicieran, es que a Huitrón le recomendara hacer algo que no ha funcionado, por ser una perdedera de tiempo, como es el acudir a la instancia en la que vejeta María Auxiliadora, al reprocharle que ya le han hecho llegar varias denuncias en las que no han procedido en consecuencia, y es por lo que hicieran públicas esa vejaciones. ¡Pácatelas!

Tan es así que Tovar, que es madre de un estudiante, le restregara que: “No existe la inclusión en la Universidad de Sonora, es pura simulación, es letra muerta. No hay un protocolo institucional que dé seguimiento a los alumnos que entran a la universidad, ni equidad, los reciben pero ya son un número, no hay seguimiento, por el contrario, hay trabas, y violencia psicológica ejercida por varios maestros”. ¡Glúp!

“Una tras otra” en la SEC…Al que vaya que han seguido dejando en evidencia, y no precisamente por su eficiencia, es al rebesado secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para prueba están ahora la sendas protestas que surgieran en una par de escuelas de Navojoa, donde los padres de familia tuvieron que tomarlas para que les dieran una respuesta a sus diferentes urgencias. ¡De ese tamaño!

Con lo que se demuestra que Aarón Aurelio y sus operadores, que no operan, han continuado siendo reactivos, más que preventivos, y de manera por demás tardía, como lo exhibe que por ejemplo en la escuela Secundaria No 29 Heroico Colegio Militar, ubicada en la colonia Aviación, optaron por manifestarse para exigir la asignación de maestros para cuatro materias, por ya tener más de un mes con esa carencia. ¡Ups!

Ya que hasta que denunciaron que tienen todo ese tiempo que no les imparten las cátedras de matemáticas, inglés, educación física y formación cívica, es que el fantasmal delegado, o desligado de la SEC en esa zona, un tal Ramón Norberto Delgado, por fin se puso a desquitar el sueldo, al mediante una carta compromiso prometerles que a partir del próximo lunes ya se cubrirán las plazas faltantes, que habrá que ver si es cierto.

Y por el estilo trascendió que también los padres de familia de la Primaria Club 20-30, localizada en el barrio de la Constitución, cerraron ese centro educativo para exigir la reconexión de la red de drenaje, después de que las tuberías colapsaron y colocaron nuevas, pero todavía estaban a la espera de que haga un nuevo contrato con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. ¡Mínimo!

Y es que a la clásica, lo que son Grageda Bustamante y sus achichincles solamente les han dado largas, al balconear que desde hace más menos unos quince días les hicieron la respectiva solicitud, pero hasta la fecha estaban como la puerta de Alcalá, es decir, nomás viendo pasar el tiempo, a pesar del riesgo de salud que enfrenta el alumnado, por los baños estar deshabilitados, y es por lo que ahora se lo exigieran por las malas.

