Sin medias tintas

Migrantes y enfermedades

Callan en caso de profesor

En vías Parque de la Vida

¡Acoso sexual en camiones!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Migrantes y enfermedades…Y se está confirmando lo que ya se había adelantado en este espacio, de que los que representan un latente riesgo sanitario son los migrantes de diferentes nacionalidades que toman como ruta de paso la región sonorense para llegar a la frontera con los Estados Unidos en busca del “sueño americano”, por la invasión de ese tipo de ilegales que ha habido en las últimas semanas, sobre todo africanos.

Y para quien dude de lo anterior para prueba está que la Secretaría de Salud estatal, en la que consideran que está de florero, José Luis Alomía Zegarra, acaba de ventilar que detectaron un caso de paludismo -malaria- en un migrante procedente de Senegal, África, y el cual calificaron de “importado”, por el tiempo que tardó la incubación de ese enfermedad, desde la fecha en que saliera de su lugar de origen. ¡De ese pelo!

Pero a pesar de lo grave de ese hecho y del temor que generara, lo que es Alomía Zegarra ni siquiera se dignó a convocar a una rueda de prensa para hacerlo público y despejar las obvias dudas que surgieran, al limitarse a informarlo mediante un escueto comunicado, en el que a grandes rasgos exponen las condiciones en que se ubicó al mencionado enfermo que está hospitalizado y con pronóstico reservado. ¡Palos!

Pues hacen saber que una vez que al paciente le descubrieron los síntomas propios de ese mal, que es transmitido por la picadura del mosquito llamado “anófeles”, de inmediato le aplicaron el protocolo médico-epidemiológico para esos casos, con pruebas de laboratorio y valoración clínica especializada, para por medio del Laboratorio Estatal de Salud Pública ya el pasado lunes confirmar el resultado positivo. ¡Tómala!

Es por lo que el afectado todavía estaba encamado y recibiendo el tratamiento específico, pero con la expectativa de que su cuadro de salud pudiera complicarse, por las reacciones que la malaria a veces puede causar; aunque a la par descartan algún peligro de una contagiada para el Estado, dizque porque ese mosco no se encuentra presente en las localidades visitadas por el convaleciente en cuestión. ¿Será?

Al señalarse que: “Sin la presencia del vector transmisor -mosquito anófeles- no hay posibilidad de contagios entre la población, razón por la que Sonora no tiene casos autóctonos o endémicos de paludismo, ni tampoco riesgos de transmisión en la comunidad”, al no infectarse de persona a persona, ni por convivir con ella, abrazarlo, besarlo, compartir alimentos, ni por estornudos, toser, y tampoco usar los mismos sanitarios.

Además que precisan que el País africano es “endémico” para ese padecimiento producido por la especie Falciparum; en tanto que en México solo se encuentra principalmente en algunos Estados del Sur, pero provocado por el Plasmodium Vivax, que es diferente al registrado en la Entidad, donde se vale apuntillar que no es el primero que se descubre, por el año pasado haber surgido otro, pero en un venezolano. ¡Así el dato!

Ante lo que se deduce que esa es la riesgosidad que significa esa gente que va en tránsito, y más para aquellos ciudadanos que se acercan a ayudarlos por humanidad, ante la condición de necesidad en la que se encuentran, por lo que vaya que sí que son un “caldo de cultivo”, ante lo que José Luis y compañía deberán implementar cercos sanitarios, por ese africano con paludismo ya ser una aviso. ¡Ni más ni menos!

Callan en caso de profesor…A los que dan cuenta que sí que les queda aquello de que ¡el que calla otorga!, es a los representantes del sector educativo del que es titular, Aarón Grageda, en su “calidad” de secretario de Eduacación y Cultura (SEC), por como guardaran silencio ante la reciente detención de un profesor de Primaria acusado de abusar sexualmente de dos niñas en el área rural de Hermosillo. ¡Zaz!

Porque lo que es Aarón nomás ha hecho chitón, junto con los dirigentes sindicales de las secciones 54 y 28 del SNTE, Jesús Javier Ceballos Corral y César Alberto Salazar López, además del de la Sociedad Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, tocante al arresto del maestro, Dayán Isaí “N”, de 33 años de edad, del plantel del ejido Suaqui de la Candelaria, acusado de violación reiterada contra las afectadas. ¡Pácatelas!

Y es que de acuerdo a la orden de aprehensión que le ejectura la Fiscalía General de Justicia del Estado al encarcelado docente, se establece que durante 6 años cometió esos depravados actos en el interior de la escuela, entre los años 2017 y 2023, y sin que en apariencia nadie se diera cuenta, hasta que finalmente el pasado junio fuera denunciado y ya se le viculara a proceso por haber pruebas de sobra en su contra.

Sin embargo el meollo del asunto, o de esa atrocidad pepetrada por el exhibido mentor, es el que nuevamente se pusiera en eviedencia que no existen los protocolos más mínimos para detectar a esa clase de violadores con camuflaje de profesores, y sí los hay, es evidente que simplemente no están funcionando, por no explicarse de otra forma el que hubieran pasado tantos años sin que descubrieran al gañán de Dayán Isaí.

Aunque ante ese delicado suceso lo que son Grageda Bustamante, Ceballos Corral, César Alberto, y Luna Salazar, nomás han hecho como que la virgen les habla, al no fijar una posicionamiento al respecto, como se hacía más que obligado por lo grave del suceso, de ahí que quién sabe cuántas aberraciones más de esas tendrán que pasar para que actúen en consecuencia, y como lo demandan las circunstancias. ¿Qué no?

En vías Parque de la Vida…Sí por la víspera se saca el día, el que ya está en vías de ser un hecho es el Programa Ciudades en Movimiento, luego de que en la Ciudad de México tuviera lugar el lanzamiento y la oficialización del mismo, con la participación del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, por Hermosillo ser una de las elegidas con el proyecto Parque de la Vida. ¡De ese vuelo!

Toda vez que se trata de una cruzada que está enfocada en apoyar a las ciudades de América Latina, el Caribe (ALC) y Estados Unidos (EEUU), para crear futuros sostenibles, inclusivos y con resiliencia a través del acompañamiento al desarrollo de proyectos locales de alto impacto, el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la cooperación entre esas localidades urbanas. ¿Cómo ven?

Para el caso es que el Parque de la Vida fuera elegido por el Departamento de Estado de EU mediante esa estrategia, cuyo plan es aprovechar un terreno de 39 hectáreas, localizado en el Norponiente de esta Ciudad del Sol, conocido como el antiguo basurón, y que antes era el relleno sanitario, para convertirlo en un espacio recreativo, deportivo, de generación de energías limpias y nuevo “pulmón” de la ciudad. ¡Qué tal!

En lo que es una mega obra que se realizará en colaboración con la ciudad de Dubuque, en el Estado de Iowa, de la Unión Americana, al ser un esquema asistencial y ambiental en el que están 12 ciudades grandes, medianas y pequeñas de “Gringolandia”, con sus contrapartes latinas y caribeñas, por lo que así estará esa suma de esfuerzos a nivel del continente, para fomentar un mayor progreso en ese ámbito. ¡Mínimo!

Es por eso que Astiazarán Gutiérrez hiciera acto de presencia en el marco en esa voz de arranque que se diera, donde además formó parte en un taller cuyo fin es fomentar conexiones, compartir experiencias y describir los resultados de proyectos, analizando temáticas relacionados con la Economía circular, Fenómenos meteorológicos extremos, Soluciones basadas en infraestructura verde y naturaleza, Vivienda segura y demás.

¡Acoso sexual en camiones!…El que vaya que ha seguido a todo lo que da es el acoso sexual en los camiones urbanos, como lo está revelando el vocero de la organización Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, al manejar que los acosadores se aprovechan de que las unidades en ocasiones transportan hasta 97 pasajeros, por lo que casi van cachete con cachete, pechito con pechito, como dice la canción. ¡Vóitelas!

Ya que en base a los ventilado por López Villa, hoy en día hay una alta incidencia de esas acosadas, porque se incrementan con el regreso a clases en las escuelas, aunque no precisamente las víctimas son las estudiantes, sino que los “tentalones” agarran corte parejo con los “tallones” y “metidas de mano”, derivado de que los ruleteros “van llenos”, o como sardineras, y es lo que se presta para que tengan lugar esa clase de abusos.

De ahí que precisara que esos ataques bajos ocurren en todas las líneas transporteriles de ese servicio público, sin que haya una tendencia en particular en alguna de ellas, pero resaltando que hay planteles aislados como el Conalep del Parque Industrial y el Cecytes de La Manga, que son muy pocas y de las más solicitadas, y es en las que más se dan las condiciones para que eso suceda, y continúen yendo al alza. ¡De ese tamaño!

Eso porque es una creciente problemática propiciada por la falta de esos vehículos de pasaje, lo que causa que los tiempos de espera sean largos, y con ello haya un mayor número de usuarios en las paradas de forma simultánea, o “en bola”, y eso hace que se saturen, lo que conlleva a que quienes tienen perfiles maniacos se atrevan a atentar y tentar a la que va al lado, y es por lo que las mujeres ya se suben casi casi alertadas. ¡Ups!

No obstante y mientras esos desmanes siguen siendo cosa de todos los días, lo que es el pintado del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castaña, continúa sin operar para que eso ya no ocurra, por ser hora de que no han podido poner en circulación el mínimo de esos automotores que se requieren para esa transportación, precisamente para que ya no viajen pegados, y se eviten esos libidinosos contactos. ¡Aja!

