Sonora hace historia en la final de la copa del mundo de tiro con arco

El torneo efectuado en la Plaza Zaragoza fue un éxito, el cual se redondeó con la medalla de plata de la anfitriona Alejandra Valencia

La capital sonorense fungió como un digno anfitrión de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2023 que reunió a miles de aficionados en un impresionante escenario instalado en la Plaza Zaragoza, en donde compitieron los 32 mejores arqueros del planeta provenientes de 15 naciones.

La “cereza en el pastel” la puso la arquera sonorense, Alejandra Valencia, quien frente a su gente y en la ciudad que la vio nacer, subió al podio para agenciarse la medalla de plata en arco recurvo femenil, la cual fue su primera presea en siete Finales de Copa del Mundo.

Además, su compañera Dafne Quintero sumó una presea de bronce para que México terminara con dos medallas en la décima séptima edición de la Final, dejando a nuestro país en el quinto peldaño del medallero general (0-1-1) el cual encabezó Corea (1-1-1), seguido de Dinamarca (1-1-0), Brasil (1-0-0) y Colombia (1-0-0).

En el caso de la rama varonil, los dos arqueros aztecas se quedaron en los cuartos de final, pues tanto Miguel Becerra (compuesto) como Matías Grande (recurvo) no pasaron de la primera ronda. Ambos concluyeron en la octava posición.

El público sonorense respondió al llamado y abarrotó las gradas del campo temporal de tiro con arco en cada una de las cuatro jornadas celebradas entre el 9 y 10 de septiembre (dos por día), incluyendo un lleno total cuando Valencia Trujillo se colgó el metal argento la tarde del domingo.

Las ovaciones no se hicieron esperar para la tres veces olímpica y medallista de bronce en Tokio 2020, quien en todo momento fue impulsada por sus coterráneos, quienes vivieron las emociones sin importar el fuerte sol y el clima cálido que se sintió la tarde del domingo en la capital sonorense.

Cumpliendo cabalmente en suelo sonorense, Alejandra Valencia no defraudó a su gente, pues correspondió a las muestras de apoyo tras llegar a la final luego de vencer a las asiáticas Peng Chia-Mao (China Taipéi) y Lim Sihyeon (Corea del Sur) en cerrados duelos que terminaron con marcadores de 6-4 y 6-5, respectivamente.

Las dos victorias -la primera en cuartos de final y la segunda en la ronda semifinal- estuvieron llenas de emociones, pero sobre todo el “match” ante Lim Shiyeon que se definió en flecha de desempate a favor de la sonorense 10-8 sobre la surcoreana, después de un empate a 5-5.

En la disputa del metal más preciado, la hermosillense dio una fuerte pelea en busca de conquistar el campeonato en casa, pero cayó ante la también surcoreana, Kang Chae Young, quien la venció 6-2 viniendo de atrás, ya que la sonorense empezó con ventaja de 2-0 -tras lograr una serie perfecta de 30 puntos por 29 de la asiática-pero después sucumbió en las tres siguientes mangas bajo scores de 26-27, 26-24 y 28-25.

Por lo tanto, los campeones en recurvo fueron la surcoreana Kang Chae Young y el brasileño Marcus D’Almeida, mientras que en la modalidad de compuesto se coronaron la colombiana Sara López (octavo oro en Finales de Copa del Mundo de Tiro con Arco) y el danés Mathias Fullerton.

Las platas en recurvo correspondieron a la mexicana nacida en Sonora, Alejandra Valencia, y al coreano Lee Woo Seok; en tanto que los bronces quedaron en poder de Lim Shiyeon, originaria de Corea del Sur, y del italiano Mauro Nespoli.

A su vez, en la modalidad de compuesto, los subcampeones resultaron la danesa Tanja Gellenthien y Prathamesh Samadhan Jawkar, de la India; los terceros puestos los obtuvieron la coreana Cho Su A y el neerlandés Mike Schloesser.

