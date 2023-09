Tiago Volpi calienta duelo ante América: “No son imbatibles”

AGENCIAS

El guardameta brasileño del Toluca, Tiago Volpi, comenzó a calentar el duelo ante América, asegurando que las Águilas no son un equipo imbatible

El brasileño Tiago Volpi, arquero del Toluca, reconoció la calidad del plantel de América y la capacidad de su director técnico André Jardine, con quien coincidió en Sao Paulo, en Brasil, pero al margen de expresar respeto por el rival, el sudamericano cree que las Águilas no son un equipo imbatible.

Yo no veo a ningún equipo invencible, sabemos que es un equipo que tiene calidad; respeto mucho al América por la gran institución, por los grandes jugadores que tiene, por el gran entrenador que tiene, que tuve le gusto de trabajar con él en Sao Paulo, pero no veo a un equipo imbatible. Al final, lo que más me llama la atención de la Liga es que todos pueden pelear con todos”, comentó.

Volpi sabe que el duelo entre Diablos y azulcremas será de alto poder, al enfrentar a las dos mejores ofensivas del certamen.

(América) es un equipo que sabemos que tiene un poder ofensivo muy grande, pero de igual forma también lo tenemos nosotros. Yo creo que va a ser un partido muy atractivo para todos y hay que usar de la misma arma nosotros. Si ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo ofensivo y a ver cuál ofensiva va a ser la más afectiva en el partido, ojalá seamos nosotros”, agregó.

Para finalizar, Volpi se refirió al momento que atraviesan los escarlatas, descartando que sean un conjunto irregular y que prueba de ello es que, una victoria el domingo, llevaría al equipo a las primeras posiciones de la competencia.

Estamos a una victoria de poder llegar muy cerca del América que hoy es el líder general con 17 puntos. Estamos trabajando muy bien, y estamos seguros de que vamos a hacer un gran partido y vamos a volver, por lo menos, a hacer lo que nosotros hacemos, que es un futbol muy dinámico, de mucha posesión, de muchas llegadas, algo totalmente diferente del partido que fue contra Tijuana”, concluyó.

