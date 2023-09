Trabajadores de la CEA de Guaymas exigen el pago de su liquidación y pensión

Ivanova de los Reyes

Para exigir el pago de su liquidación, la pensión y seguridad social, ex trabajadores jubilados de área técnica de la Comision Estatal del Agua (CEA) en Guaymas, Sonora, se manifestaron este jueves en Palacio de Gobierno.

Los manifestantes dijeron que desde mayo pasado están en lucha por el respeto de sus derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y ni el sindicato ni el gobierno del estado les han resuelto nada.

Francisco Arturo Dorame Monge, y Manuel Nuñz, trabajadores jubilados de la CEA en Guaymas, señalaron que son cinco personas jubiladas a quienes no les han pagado su liquidación bajo el argumento de que no hay dinero, por lo que tienen interpuesta 17 demandas ante las diferentes instancias por tal motivo.

“Somos cinco personas, adultos mayores, una está enferma de cáncer, y otra acaba de fallecer esperando su liquidación, yo tengo dos perforaciones en el pulmón por bacterias adquiridas en alcantarillado y no me lo reconocieron”.

“La jubilación es a los 29 años de servicio y yo dure 35 trabajando, y no nos quieren pagar la liquidación como es, ni tampoco nos quieren dar la jubilación”, expuso Francisco Arturo.

Aunado a eso, señaló que tienen que manifestarse cada quincena para que les paguen su salario, y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (SUTSPES) no ha hecho nada al respeto, incluso tuvieron una reunión este jueves en la Junta de Conciliación y Arbitraje y no les resolvieron nada.

“El argumento que nos dan es que no hay como pagarnos la seguridad social y que la liquidación la tenemos por contrato colectivo, y el Sindicato tampoco la quiere pagar. Ahí está bien claro en el contrato firmado por el sindicato y el gobierno del estado y nadie se mueve, ninguno de los dos.

“Que no pueden hacer nada, que no pueden hacer nada y de ahí no los sacamos. No quieren y no les interesa”, expuso.

Resaltó que gestionarán una reunión con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para que intervenga en este conflicto y se lee pague lo que les corresponde por ley por el tiempo que laboraron, y que ya cumplieron.

Comparte esto: Twitter

Facebook