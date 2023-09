Trituran 21 mil 766 credenciales de elector en los siete distritos electorales

Cada trimestre se lleva a cabo la destrucción de las micas que son retiradas al tramitar la nueva o que fueron devueltas por terceros

La Comisión Local de Vigilancia (CLV) del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, en apego a sus atribuciones, llevó a cabo la supervisión los trabajos relativos a la integración, depuración y actualización del Padrón Electoral en la entidad.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria, las y los representantes de los partidos políticos validaron y trituraron, para su posterior reciclaje, un total de 21 mil 766 Credenciales para Votar, en cumplimiento a lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y de conformidad a el Reglamento para la Destrucción de Formatos de Credencial y Credenciales para Votar.

El Reglamento establece que la destrucción de las Credenciales se debe realizar de manera trimestral y el material triturado, se empaca en bultos que son sellados para luego enviarlos a una empresa recicladora, evitando la contaminación del medio ambiente.

Luz Elena Flores Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores y Presidenta de la Comisión, señaló que este procedimiento se realiza de manera trimestral, por lo que, en el tercer trimestre del año 2023 se realizó la trituración de: 3 credenciales anexas a la solicitud individual; 20 mil 810 que fueron devueltas por la ciudadanía al momento de obtener una nueva; 229 micas retiradas en los Módulos de Atención Ciudadana y 724 devueltas por terceros, lo que da un total de 21 mil 766 Credenciales para Votar.

Enfatizó que la realización de esta actividad permanente, garantiza la protección de los datos personales que la ciudadanía le entrega al INE y da certeza de que los documentos no serán objeto de mal uso, no obstante, es importante que los ciudadanos que tramitan su Credencial para Votar acudan a recogerla en el tiempo que estará disponible en el Módulo de Atención Ciudadana, a fin de evitar que sea destruida.

Las credenciales destruidas fueron en el distrito uno, con cabecera en San Luis Río Colorado, tres mil 860; en el distrito dos de Nogales, dos mil 188; en el Tres de Hermosillo Norte, tres mil 667; en el cuatro de Guaymas, mil 765; en el quinto de Hermosillo Sur, tres mil 496; en el seis de Ciudad Obregón, tres mil 488 y en el siete de Navojoa, tres mil 372.

Llaman a renovar credenciales vencidas

Por otra parte, el Instituto exhorta a la ciudadanía a acudir al Módulo de Atención Ciudadana de su preferencia, a realizar cualquiera de los trámites siguientes: inscripción por primera vez, cambio de domicilio, corrección de datos, reposición de credencial, corrección de datos en dirección y reincorporaciones, ya que a la fecha, existen en Sonora 116,745 credenciales vencidas de los años 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que no se han renovado, por lo que la ciudadanía que no solicite su reemplazo durante la CAI 2023-2024, no podrá participar en las elecciones federales y locales que se celebrarán el próximo año, ni podrán utilizarlas como medio de identificación.

