UUH mantiene en pie marcha hacia CFE el sábado 9 de septiembre

La Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), seguirá adelante con la marcha y mitin el próximo nueve septiembre hacia las oficinas administrativas de CFE por los altos cobros de energía eléctrica, pese a los pronunciamientos de las autoridades de una posible ampliación del subsidio de luz.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización, señaló que se debe elevar a rango constitucional este derecho humano, por las temperaturas extremas que se registran cada verano en la entidad.

“Recibimos más de 100 recibos al día, recibos espantosos, impagables, vemos la desesperación y la angustia del usuario, lo vemos a los ojos. Por eso esta determinación, porque vemos el problema real en carne propia, todos y todas. Por eso es muy importante que las autoridades tengan este acercamiento, esta empatía y sean solidarios”, enfatizó.

Peinado Luna resaltó la importancia de que las autoridades busquen la manera de bajar recursos para atender esta problemática por las altas facturaciones que llegan derivado de las temperaturas históricas que se han presentado.

“Entendemos que esto tiene que ver con el sistema presupuestario, y que el tema de la ampliación del subsidio, es lógico, sería el próximo año, pero en este momento hay que buscar recursos para orientarlos al problema que tenemos. Yo estoy cierto que, si hay compromiso, hay voluntad y sensibilidad, esto se puede sacar adelante”, dijo.

Expuso que las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ya se han pronunciado a favor de que se amplíe de seis a ocho meses el subsidio de energía eléctrica en Sonora, y sea considerado un derecho humano, dado las condiciones climatológicas que se tienen en el estado.

“Aquí la lucha continúa para que más allá de las declaraciones, se materialicen las acciones. Vamos nosotros a continuar, no vamos a desistir en este tema, sabemos que no es nada sencillo, pero no es imposible porque impera una realidad, el hecho que hoy estamos viviendo es fundamental para acreditar y lograr que esto de transforme en un derecho”, puntualizó.

El líder de los usuarios en Hermosillo, dijo que no descartan tomar otras acciones de no haber resultados por parte de las autoridades en torno a esta problemática que afecta la salud y el bolsillo de los usuarios hermosillenses y sonorenses.

“Todas las acciones están en la mente de los usuarios, este sábado nueve estamos convocando a una marcha-mitin, pero esto no quiere decir que, en el futuro o de un día para otro estemos convocando para otras acciones. No está descartado nada para lograr materializar esta realidad social que nos está asfixiando”, agregó.

