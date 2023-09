“Va a ser muy importante”, aseveró Kevin Álvarez sobre Quiñones en el Tri

El defensor de las Águilas del América y el Tri, aseguró que Julián Quiñones no sufrirá en el proceso de adaptación y aseguró que será un elemento importante en el conjunto nacional

Julián Quiñones vio sus primeros minutos con la camiseta de la Selección Mexicana, por lo menos en un entrenamiento. El atacante americanista se concentró en el Centro de Alto Rendimiento para trabajar por primera vez como seleccionado mexicano bajo las órdenes de Jaime Lozano.

Al interior del grupo hay confianza en que Quiñones aportará talento al equipo, así lo aseguró su compañero en las Águilas, Kevin Álvarez.

No creo que sufra con la adaptación, tiene mucho tiempo en el futbol mexicano, tiene calidad y va a ser un elemento muy importante que viene a sumar mucho. Aportará bastante ya que nos puede ayudar en muchos aspectos dentro del juego”, mencionó.

Estas cualidades le valieron a Quiñones un buen recibimiento del equipo.

Es un mexicano más y creo que desde antes de llegar aquí, el haber convivido con varios de nosotros, ya sea en Atlas o en América, eso ha hecho que se adapte muy rápido. Hay muy buen grupo, nosotros también lo estamos ayudando a que se adapte lo más rápido posible”.

Frente a Australia y Uzbekistán, el Tri arranca un nuevo proceso, la era de Jaime Lozano al frente del equipo de cara a la Copa del Mundo del 2026. A pesar de que en este ciclo mundialista México no disputará eliminatorias no pueden echarse campanas al vuelo, esto a decir de Álvarez. Cada compromiso deberá tomarse con seriedad, como una prueba con miras a dejar atrás la mala actuación en el Mundial de Qatar 2022.

La exigencia con el Tri siempre será la máxima, sea la competición que sea, uno trata de representar de la mejor forma a México. Viene un muy buen grupo respaldado por un gran cuerpo técnico y obtener mejores resultados”.

Kevin Álvarez toma esta nueva convocatoria como una revancha luego de su ausencia en la pasada Copa Oro, aunque el zaguero azulcrema no es ajeno a la competencia por la titularidad en la banda derecha del combinado nacional.

Se sabía la competencia que tenía, podíamos quedar los tres, me tocó estar fuera, la competencia es fuerte, pero hoy día vengo haciendo las cosas bien. Es una competencia muy fuerte en esa posición, es bueno para la Selección, no me preocupa que yo siga en la liga, uno tiene que aprovechar este tipo de oportunidades para ganarse un puesto”.

